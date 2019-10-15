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 Политика Украины
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Все про:допрос (1228) Порошенко (17835) Портнов (455) Труба (168) ГБР (632) Головань Игорь (12)

 Нападение на Порошенко: Адвокат Головань опубликовал полный текст решения о допросе Трубы и Портнова. ДОКУМЕНТ

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань опубликовал полный текст решения относительно допроса директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и юриста Андрея Портнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем блоге.

"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на Пятого Президента Украины как обычное хулиганство, а потому старался избежать необходимости допросить лиц, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему способствовали", - говорится в сообщении.

Он добавил, что суд признал допрос Трубы и Портнова необходимым "для установления объективной истины и правильной квалификации содеянного уголовного преступления", которое произошло 25.07.2019 года около 17 час. 00 мин. У здания ГБР в г. .Киев на ул. С. Петлюры, 15.

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Нападение на Порошенко: Адвокат Головань опубликовал полный текст решения о допросе Трубы и Портнова 01
Нападение на Порошенко: Адвокат Головань опубликовал полный текст решения о допросе Трубы и Портнова 02
Нападение на Порошенко: Адвокат Головань опубликовал полный текст решения о допросе Трубы и Портнова 03
Нападение на Порошенко: Адвокат Головань опубликовал полный текст решения о допросе Трубы и Портнова 04

Источник: https://censor.net.ua/n3153904
 
 
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Так свиню порошенка потрібно вішати на стовбі.. А не по допитах водити
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вешать и снимать, вешать и снимать , чтоб удовольствие продлить от агонии свынюки
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Когда Порошенко хватал людей за носы и стягивал с девчонок шапки на морозе, почему то никто его хулиганство не расследовал.
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