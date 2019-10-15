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 Политика Украины
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Все про:допрос (1228) Порошенко (17835) Портнов (455) Труба (168) ГБР (632) Головань Игорь (12)

 Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко. ДОКУМЕНТ

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань опубликовал полный текст решения относительно допроса директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и юриста Андрея Портнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем блоге.

"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на Пятого Президента Украины как обычное хулиганство, а потому старался избежать необходимости допросить лиц, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему способствовали", - говорится в сообщении.

Он добавил, что суд признал допрос Трубы и Портнова необходимым "для установления объективной истины и правильной квалификации содеянного уголовного преступления", которое произошло 25.07.2019 года около 17 час. 00 мин. У здания ГБР в г. .Киев на ул. С. Петлюры, 15.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань

Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко 01
Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко 02
Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко 03
Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3153904
 
   
 Топ комментарии
 
Твое хуйло небе нос ещё не оторвало?
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Когда Порошенко хватал людей за носы и стягивал с девчонок шапки на морозе, почему то никто его хулиганство не расследовал.
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"Святослав Волков
12 ч.

Пионерский лагерь, после отбоя. Девочка страшным голосом рассказывает подружкам:
- И вот, поменял он в своей фамилии только одну букву, и прочитал задом наперед. И получилось "Вон труп!"

(остальные девочки, дрожащими голосами из-под одеял)
- И что?...
- И умер...
- Умер???
(голос Подерв'янського з неработаючего радіо)
- Тучже."
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https://www.youtube.com/watch?v=RxzVNfATAQI
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Когда Порошенко хватал людей за носы и стягивал с девчонок шапки на морозе, почему то никто его хулиганство не расследовал.
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Кремлеботы в истерике, значит Портнов работает на Х**ла.
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ѢѢ ! во где психологам работы ! ну минимум, открытие "постпрезидентского комплекса" кому-то из них пошло бы в зачёт ))
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"Святослав Волков
12 ч.

Пионерский лагерь, после отбоя. Девочка страшным голосом рассказывает подружкам:
- И вот, поменял он в своей фамилии только одну букву, и прочитал задом наперед. И получилось "Вон труп!"

(остальные девочки, дрожащими голосами из-под одеял)
- И что?...
- И умер...
- Умер???
(голос Подерв'янського з неработаючего радіо)
- Тучже."
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********* ??????!!!!! Вы серьезно??????
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а шо там поросятко сильно пострадало? ну кроме обкаканных штанов?
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