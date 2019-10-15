 Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем блоге.

"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на Пятого Президента Украины как обычное хулиганство, а потому старался избежать необходимости допросить лиц, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему способствовали", - говорится в сообщении.

Он добавил, что суд признал допрос Трубы и Портнова необходимым "для установления объективной истины и правильной квалификации содеянного уголовного преступления", которое произошло 25.07.2019 года около 17 час. 00 мин. У здания ГБР в г. .Киев на ул. С. Петлюры, 15.

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