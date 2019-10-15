 Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем блоге.
"Как видим, следователь Национальной полиции хотел расследовать нападение на Пятого Президента Украины как обычное хулиганство, а потому старался избежать необходимости допросить лиц, которые своими действиями если не организовали нападение, то активно ему способствовали", - говорится в сообщении.
Он добавил, что суд признал допрос Трубы и Портнова необходимым "для установления объективной истины и правильной квалификации содеянного уголовного преступления", которое произошло 25.07.2019 года около 17 час. 00 мин. У здания ГБР в г. .Киев на ул. С. Петлюры, 15.
12 ч.
Пионерский лагерь, после отбоя. Девочка страшным голосом рассказывает подружкам:
- И вот, поменял он в своей фамилии только одну букву, и прочитал задом наперед. И получилось "Вон труп!"
(остальные девочки, дрожащими голосами из-под одеял)
- И что?...
- И умер...
- Умер???
(голос Подерв'янського з неработаючего радіо)
- Тучже."