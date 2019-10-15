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Все про:изнасилование (638) Нацполиция (10232) Харьковщина (1389)

 Мужчина несколько раз ударил ножом в пах насильника своей жены на Харьковщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы, злоумышленнику - 5, - полиция

В Харьковской области 27-летний местный житель тяжело ранил преступника, который насиловал его жену, в область паха. Пострадавшего доставили в больницу с сильным кровотечением, мужчину задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Ночью 13 октября в дежурную часть Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании.

"Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе, расположенном неподалеку от ее дома. Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. Возле дома ее догнал неизвестный и с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", - сказано в сообщении.

25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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Следственным отделом Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина, который причинил телесные повреждения, задержан работниками уголовного розыска. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Другой злоумышленник, которому после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования, может отправиться за решетку на 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3153900
 
 
 Топ комментарии
 
Господа, ну какое изнасилование? Банальная месть хахалю жены.
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ой, шо-то много совпадєній. Такі, всьо било по-другому. Сексвайф сваліла с вєчєрінкі вмєстє с любовніком, а куколд іх отслєділ, йєго нє пустілі в компанію - вот он і чікнул любовніка жени, та в крік - муж бєжать. Іначє чєго йєму бєжать, йєслі он спасал жену от насільніка.
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Есть люди в которых живет Бог, есть люди в которых живет дьявол, а есть люди в которых живут только глисты. ©
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А есть докторА, которые лечат от живущих внутри бохов(как у Поклонской) и от глистов тоже.
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Ахренеть!!!!Как все толерантно!!!! Суды Линча !!!!!!!!!
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І нафіга ножом в пах? Міг би акуратно яйця відрізати і все! Мужчина несколько раз ударил ножом в пах насильника своей жены на Харьковщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы, злоумышленнику - 5, - полиция - Цензор.НЕТ 7693
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та все одно гвалтівнику оте, шо йому відрізали, не знадобиться на зоні
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Надо было не тикать, жаль женщину, та и мужика, который защищал свою жену.
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Превышение пределов необходимой самообороны. Адвокат сошлется на состояние аффекта - получит условно или освободят от наказания
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Та естественно, что сошлются на состояние аффекта, санкция за изнасилование маловата.
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у толерастів прийнято коли гвалтують його дружину, стояти поряд і викликати поліцію, знаємо, бачили картинки з Кельна.
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А він мав стояти та фільмувати цей акт на мобільник , як це роблять кацапи коли менти лупцюють іх друзів ?
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В одну камеру посадите, дружить будут. Женщина свободна для новых поклонников.
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Ну если скрылся, то значит что неспроста. Так что однобоко ситуацию освещать не следует.

Ибо может получиться как со Стерненко - в деле пишет что он догонял убегающего и бил ножом.
вроде и прав, но закон...
Это же не ситуация с Кривошеевым - точно виновен(по-сути), но "отмазали".
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И кто там о невинно сидящем в СИЗО Пашинском чего то там вякал?
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ой, шо-то много совпадєній. Такі, всьо било по-другому. Сексвайф сваліла с вєчєрінкі вмєстє с любовніком, а куколд іх отслєділ, йєго нє пустілі в компанію - вот он і чікнул любовніка жени, та в крік - муж бєжать. Іначє чєго йєму бєжать, йєслі он спасал жену от насільніка.
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Так тут защита,какие 8 лет? насильник ведь сам напал. Уверен,есть и свидетели,плюс жена.
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Господа, ну какое изнасилование? Банальная месть хахалю жены.
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Странная история, женщина решила в час ночи пойти домой с кафе но мужу ни слова об этом, а вслед за ней пошел муж с ножом.
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Вот я тоже офигел...
У меня с собой в рюкзаке тоже нож есть. Но видя, как кто-то насилует мою жену, я ж его достать не успею - это же просто факт!
Что-то тут мутно все как-то...
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Правильно зробив усе, треба було взагалі відрізати причандал гвалтівнику, не думаю ,що посадять, условку як максимум, а за згвалтуваня навряд чи відмажеться, може якусь мирову досягнуть.
Р.S. А жінка точно на допомогу кликала чи 🤔
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Конечно!
Как только заметила, что муж приближается.
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Сколько ещё у вам будет варварский менталитет? Когда , а может никогда вам не одно понять , что агрессия рождает ещё больше агрессии ?
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Агресія гвалтівника якраз і породила агресію
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На 8 лет ? А что правильно он сделал ? Разве за правильные дела дают 8 лет ? Где ваша логика?
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Тут согласен , что в Украине может кто-то быть не наказуемый за притупления
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Мужик молодец !
Защитил честь жены!
За это и жизни не жалко!
Когда насилуют жену или дочь убийство насильника должно быть оправданием и я б поступил бы так может быть бы и убил насильника -наверное так!
Но не бежал бы !
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ото й воно - "нє бєжал би" - значіт, мужик расценівал своі дєйствія нє как благородную защіту чєсті, достоінства і жизні жени
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Что ты мелешь, идиот! Походу тебя бабушка до 8 класса водила в школу, как всенародно избранного зеленого ***********, что бы не обижали пионеры. Попробуй в элементарной драке, которых сотни в жизни каждого человека, "рационально" мыслить! Профессионалы тренируются 2 раза в день, 365 дней в году, и то, выйдя в ринг соображалка не работает.
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"соображалка не работает" - от шо буває от врєдних дєдовскіх прівичєк
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Вот как после этого верить мусорам и судам? Отсутствует право на защиту! На защиту!!!
Закон? Нафиг такой закон.
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Ты о чем ? Объясни что ты вообще несёшь
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У нас отсутствует право на защиту. Нет закона о самообороне. Ты имееш право жаловаться только когда тебя начнут непосредственно убивать/насиловать и ты сможеш это доказать. И то не факт что тебя не посадят. В сша и других странах, в т ч европе, такой закон есть.
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Вы были в Европе ? Вы видели ? Вы знаете о законах ? Моего соседа , соседка ударила пластиковом цветком через окно , он в ответ пару дал ее шпандалей ,теперь за это по судам ходит
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Представь себе был. И есть адвокат в сша знакомый, обсуждали с ним эту тему.
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Ударить пластиковым цветком и напасть с пистолетом или ножом, или изнасиловать немного разные вещи, не находиш?
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Между прочим в некоторых странах, убить напавшего, если есть доказательства неоспоримые вроде кучи не знакосых свидетелей или есть видео, не является преступлением.
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Ну насильник же кожаным ножом орудовал по этому и дали меньше...
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Вот такое правосудие. Но и история какая-то муторная... Жена посреди ночи не сказав мужу ушла из кафе домой по ночному городу пешком, муж возвращаясь домой с ножом услышал крики жены и ударив насильника скрылся... Чего-то тут недоговаривают.
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послєдоватєльность собитій другая: муж порєзал любовніка, жена в крік - муж в бєга
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Да не было никакого насилия, ушла по тихому перепихнутся пока муж бухает а он их и застал, затем чтоб отмазать мужа прибежала ночью в отделение и написала заявление об износе
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У тебя жена тоже по тихому с кем попало перепихуется?
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останні генетичні дослідження показують шо третина дітей, які виховуються чоловіками як свої, насправді "від любовніка"
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Якщо половина дітей від коханців, то дають медаль "За сумісництво"
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у всіх жінки перепихуюця по-тіхому. Така природа людини. В більшості тварин самки під час фертильності сигналізують всім про готовність, тільки самка людини скрито переживає ці періоди і сама вирішує від кого завагітніти. Враховуючи патріархальний устрій в сім'ї, жінки вибирають тиху помсту в ліжку - так вони знімають напруження від принижень в сім'ї
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Женщина не собственность мужчины. Вполне возможно жила рядом с кафе или где они там были. А швали везде хватает ибо безнаказанность. Он всплеск детского насилия был, замяли, перед обществом неудобно.
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Тобто це нереформований суд, чи новий суддя, якого Зе призначив так судить?
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Я досить точно запитав. Що треба в цьому випадку деталізувати? Ви українську розумієте?
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При чом тут зе? Реформы проводил порошнеко, с него спрашивайте.
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Скільки років треба питати з Порошенка?
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А у них есть другие варианты?
Признаться, что они сами себе насрали в штаны - не их вариант.
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Я поки почекаю точної відповіді від Diogen Gdl, а потім буду вам відповідати Мужчина несколько раз ударил ножом в пах насильника своей жены на Харьковщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы, злоумышленнику - 5, - полиция - Цензор.НЕТ 23
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В оригинале от Диогена трудно было дождаться ответа. Но, если он таки снисходил до беседы, то это было несколько мудрее, чем "это не мы под себя насрали".

Так что я на твоем месте на многое не расчитывал.

ПыСы: Ты еще спроси его, что такое "диоген". Не удивлюсь, если оно скажет, что лекарство такое от запора.
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Але таким чином він себе дискредитує. Цього мені достатньо.
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А так экстерьер и порода этого экземпляра не очевидны?
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Мне кажется что то не совсем чисто в етом рассказе. Скорее всего баба решила наставить мужу рога а когда их муж застукал то баба закричала что ее насилуют. Народ, когда хотите изменить делайте ето осторожно и на нейтральной территории а не ведите к себе домой.
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Та понятно что мужик, даже в "сост. аффекта", не убежал бы, а ласково начал бы отпевать покойника, а жене читать стихи Пукшина и Мамонтова Мужчина несколько раз ударил ножом в пах насильника своей жены на Харьковщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы, злоумышленнику - 5, - полиция - Цензор.НЕТ 9355

А так - посадят, и по делам его, слава Аллаху. Убегать после "защиты чести жены" - ну как-то тут недосказанно то. Выше отписались шо дело ясное шо дело темное.
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Страсти-то какие бурлят у простейших... Мужчина несколько раз ударил ножом в пах насильника своей жены на Харьковщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы, злоумышленнику - 5, - полиция - Цензор.НЕТ 2485
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При чом тутзе и порошенко? Тебя заклинило?
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походу парочка снюхалась в кабаке и пошла в кустики потрахаться. а у мужа рога зачесались вот он их нашёл и порезал соперника. ну а баба чтоб отмазаться запричитала что её насилуют , а то муж мог бы и её под горячую руку пырнуть. а чуть поостыв понял, что натворил и удрал.
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Если она у тебя шлюха это не значит что и другие такие же
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Нет повести печальнее на свете , чем повесть о Куколде и Джульете )))))))))))
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Вот цензор любит вбрасывать такие сказки - грызитесь, чтоб мало не было
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