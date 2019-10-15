 Владельцу отеля "Токио Стар", в котором в августе сгорели 9 человек, суд назначил залог в размере 53 млн грн

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Суд отказался удовлетворять ходатайство о передаче подозреваемого на поруки, подписанное журналистами, общественными деятелями и главным раввином Одессы и юга Украины Авроомом Вольфом, и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Если за Черного не будет внесен залог в размере 53 млн 87 тысяч 760 грн, то он останется в следственном изоляторе как минимум до 13 декабря.

Дмитрий Ягунов, адвокат Вадима Черного заявил: "Сегодня у нас беспрецедентная ситуация, когда суд своим решением поставил под большое сомнение сам институт поручительства в уголовном процессе. Слово главного раввина юга Украины, по мнению суда, ничего не стоит. Как и слова наиболее влиятельных граждан этого города, как и поручительство 15 журналистов".

Адвокат добавил, что будет обжаловать это определение суда. Также он обратил внимание на то, что другую подозреваемую по делу, администратора отеля Ирину Паровик, этот же судья отпустил под ночной домашний арест.

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"Таким образом суд как бы продемонстрировал, кто более виновен, а кто менее", - считает юрист.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

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