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 Политика Украины
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 "Центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - Чалый

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал власть Украины не потерять дипломатические наработки прошлых лет.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что у нас все происходит больше по инерции, пусть на меня не обижается новый министр иностранных дел Вадим Пристайко. Я надеюсь, ему удастся выровнять эту ситуацию, но считаю, что у нас центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", – сказал дипломат.

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Он отметил, что украинская власть пытается использовать собственный ресурс, отказываясь при этом от инструментов традиционной дипломатии.

"В то же время хочу призвать новую власть внимательно и осторожно относиться к специфике работы МИД, дипломатической службы. Следует сделать все необходимое, чтобы не потерять те результаты, которых мы достигли за прошлые годы", – добавил Чалый.

По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, украинский президент Владимир Зеленский попал в ловушку своих предвыборных обещаний о быстром установлении мира на Донбассе.

"Я не рассматриваю эту "формулу Штайнмайера" как некое конкретное решение. Понимаете, оно должно приниматься не как из буфета: сначала вынули формулу, а потом еще что-то. Это должна быть целостная дорожная карта. Мне кажется, что Россия не хочет установления мира ни по "формуле Штайнмайера", ни по другим каким-либо сценариям. То есть, цель у Кремля осталась той же самой. Думаю, что нас ждет еще повышение ставок и требований. И это большие вызовы для украинских переговорщиков, для президента Зеленского", – сказал Чалый.

По его словам, "было бы правильно провести консультацию с теми, кто начинал этот процесс". "Если у нас были какие-то иллюзии в 2014 году по поводу возможных компромиссов с Россией, с Путиным, то они потом исчезли", – продолжил дипломат.

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Чалый отметил, что у нынешней украинской власти "нет конечного понимания, что весь путь может занять годы".

"Что будет с теми людьми, которые остались на оккупированных территориях? Они думают иначе, у них идентичность не украинская. Она, правда, и не российская: у них своя, советская частично, частично локальная. Когда они приедут на контролируемую Украиной территорию оформлять партию свою в Минюст, регистрировать ее... Когда приедут сюда амнистированные, к примеру, как отреагирует общество? Я надеюсь на нашу силу, но это будет огромная проблема для всей страны, если не пройти этот путь правильно, не применить весь комплекс мер. А там паспорта российские будут. И эти российские граждане будут пытаться голосовать на украинских выборах", – заявил бывший посол.

Он добавил, что у Украины сегодня нет военного решения, "но быстро бежать неизвестно куда, горячиться тоже не стоит".

"Я понимаю, что президент Зеленский зажат в эти тиски, он попал в ловушку своих предвыборных обещаний, когда ему надо быстро установить мир, который должен быть постоянным и надежным. А Россия параллельно наращивает свой военный компонент на наших границах. В 2020 году россияне полностью будут готовы к наступательной операции", – сказал дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3153897
 
 
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Да они там уже понапринемали. Один ШВАЙНмаер чего стоит.
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Перевожу на понятный народный язык, "Они думают не головой, а ОПой".
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носитель идеологии Вальцмана опять не доволен новой властью..
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носій ідеології Вальцмана, невдоволений ідеологією Зельцмана?
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от не бреши!
офіс не тільки зовнішньої, а й внутрішньої політики знаходиться в Пристайка
він прямо сказав: відберемо третину зарплатні, а зюзя, промовчав
то він міг на Клімкіна визвірятись, а тут не забалуєш вже
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Чалый, ты забыл добавить что все позитивные внешнеполитические обстоятельства сегодня - это еще наработки Пети Порошенко, а все негативные - уже Зеленского. За такое получишь сегодня 1 конфету вместо двух.
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На "Цензоре" второй день прощальный бенефис Чалого."Центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - Чалый - Цензор.НЕТ 7240
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