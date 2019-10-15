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 Киевские новости, Общество
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Все про:алкоголь (1500) Киевсовет (1168) продажа (427)

 Запрет на продажу алкоголя в ночное время в Киеве остается в силе, - депутат Киевсовета Михайленко

Решение Киевсовета от 2018 года, которым запрещено продавать алкогольные напитки с 23.00 до 10.00, остается в силе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

"Есть два решения (Киевсовета. - Ред.) 2016-го и 2018-го годов. В 2018 году решение было принято после того, как парламент принял закон, где прописано - предоставить полномочия муниципалитетам ограничивать во времени продажу алкоголя на собственной территории. И это решение о его законности не имеет никаких сомнений, иски в суд не подавались, и его никто не признавал незаконным", - сказал Михайленко.

Он пояснил, что решение Киевского городского совета от 2016-го года о запрете продажи алкоголя в столице ночью, которое Верховный Суд признал незаконным, имело рекомендательный характер.

"Решение Верховного Суда касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер и о котором в свое время Хозяйственный суд уже говорил, что надо признать его незаконным ... И сейчас третья инстанция - кассационная оставила в силе решение апелляционного суда. Но это все касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер, так как было принято еще до закона", - подчеркнул депутат Киевсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью

По его словам, в Киеве и дальше действует решение Киевсовета от 2018 года, которым запрещено продавать алкогольные напитки с 23:00 до 10:00.

"И решение 2016 года, и решение 2018 года - остается в законной силе, потому что его никто не отменял. Потому что позиция суда "половинчатая", потому что истец судился с хозяйственной инстанцией, а Хозяйственный суд не может отменять нормативно-правовые акты, он может признавать или не признавать договоры. То есть решение 2016-го и 2018-го года остаётся в силе. Но в любом случае то ограничение, которое действует до сих пор, действует в соответствии с решением 2018 года, которое никто не оспаривал, и нет сомнений в его законности", - подчеркнул Михайленко.

Ранее Верховный Суд Украины признал незаконным решение Киевского городского совета от 2016-го года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли столицы с 23:00 до 10:00. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как сообщалось, 24 октября 2018 года решение Киевского городского совета о запрете продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 вступило в силу.

27 сентября 2018 г. Киевский городской совет повторно поддержал проект решения, предусматривающий ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00 в МАФах и магазинах.

Документ предусматривает запрет продажи с 23:00 до 10:00 вина, пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3153896
 
   
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Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное. Источник: https://censor.net.ua/n3153896
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А це не є лобіюванням генделиків, де будуть пити спиртне?
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може будуть брати впрок або меньше пити щоб не переплачувати ресторанам?
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вне всякого сомнения. скупался в " сельпо" до 10 хотел пива пару бутылок купить - низзя ! но - вы можете пройти вон туда, через три ряда, там кафе, там купите. нахрен эти горбачёвские выверты ?? запреты по времени вообще идиотизм.
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Возвращаемся к вырубанию виноградников, запрету на продажу сахара и дрожжей? Ето добрэ?
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чукча не читатель. чукча писатель. с 10 до 23 бухай хоть залейся. но синих соплей. а за добавкой сбегать и на детской площадке ночью поорать увы нет. извольте идти в ресторан заливать свою сливу.
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-Монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти -- в бутафорской.(с)
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Уже и разрешение бухнуть ночью погрязло в юридической эквилибристике.
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Угу. Еще на работе. Я даже знаю таких законопослушных граждан которых через проходную нужно под руки выводить. Зато ночью не пьют.
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Це прислів'я, але означає те, що алконавти знайдуть де випити і заборона не допоможе Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко - Цензор.НЕТ 5774 До речі знаю мусульман, які п'ють, тому свині є свині Заборона на продаж алкоголю в нічний час у Києві залишається чинною, - депутат Київради Михайленко - Цензор.НЕТ 5774
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Ali Hasan - у меня почему то все знакомые мусульмане бухают, курят и едят свинину...

Но для чего нужна ночь, как не для того что бы пить и развлекаться...?
Днем пьют в основном алконавты...
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Мабуть у вас всі такі знайомі, хоча я теж таких знаю, але є непитущі.
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Неужели кто-то думает, что этот запрет поможет? Полный бред.
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а для чего нужна ночь?
Ночь здорового человека - это секс, выпивка, развлечения и приключения....
Ночь потерпевшего - это сон после работы из дня в день...
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Нуууу.... тут я лайк не поставлю открыто, но с Вами соглашусь))))))
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Вообще то ето незаконно и нарушает свободу граждан и демократические принципы. Кто живет ночным образом жизни почему должен обедать всухомятку? Миллионы людей работают до поздна, а вечером хотят отдохнуть. Что же им на работе бухать, если они не успевают купить алкоголь? Ну и дебилы. Нет на вас хороших юристов чтобы засудили на миллиарды долларов за нарушение прав граждан. Люди будут как раньше бежать через дорогу в генделык или к соседке самогонщице. Хорошо что я живу в пригороде и *бал я ваши законы.
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А купить заранее (даже в перерыв на работе выскочить в магазин и купить на вечер) религия не позволяет? Или нужно сразу употребить, как алкаш, который потерпеть не может когда пузырь рядом?
И что-то эти "хорошие юристы" не зарабатывают на таких запретах в Западных странах. Хотя и там много где вечером и ночью алкоголь можно купить только в барах
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А цим виродкам аби лише щось заборонити. Нічого не вміють, лише щось забороняють.
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