 "Никакие должности меня не интересуют", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер политической партии "Еврорейська Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью "Прямому каналу".
"Буду делать все, что в моих силах, чтобы защитить Украину и ее интересы", - заявил Порошенко.
"Я хотел бы, чтобы четко была известна позиция Порошенко. Моя мотивация для того, чтобы сейчас делать политические заявления, заключается только в том, чтобы защитить украинские интересы, и отнюдь не связана с попыткой занять какие-либо должности", - сказал политик.
"Никакие должности Порошенко не интересуют", - подчеркнул он.
"У меня есть совершенно четкая мотивация - защитить Украину. И для этого я буду делать все, что в моих силах", - отметил Порошенко.
Краткая предистория. 18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило пустой банк с выведенным почти под ноль активами. Для спасения банка и вкладов, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора.
После прихода к власти президента Зеленского и возвращения в Украину г-на Коломойского последний инициировал судебное рассмотрение вопроса о приватизации банка.
И так дело № 910/1834/19 о возврате акций (и контроля) за крупнейшим украинским банком "Приватбанк" г-ну Коломойскому и TRIANTAL INVESTMENTS LTD подходит к логическому завершению, при полном непротивлении со стороны государственной власти. Собственно вопрос уже решен в пользу истца. Единственным препятствием его осуществления есть непомерные аппетиты одного судебного учреждения, но г-н Коломойский справится с этим.
Так ли уж государственная власть Украины бессильна против "демонического Коломойского" ? Вовсе нет. Денег у Коломойского нет. Весь его ручеек поступающих денег держится на дотации его предприятий дешевой государственной электроэнергией и использованием государственных возможностей для борьбы с конкурентами (зеленый тариф, повышение ставок налога на горно-добычу и тд.).
В конечном итоге генеральный прокурор Рябошапка давно уже обязан был возбудить уголовное производство по заявлению НБУ по поводу вывода из "Приватбанка" денежных средств перед приватизацией. В этом вопросе можно было бы и запросить юридическое содействие в США (договорчик государственный есть). Делавэрский суд с удовольствием бы поделился своими материалами.
Но "100% мой" , согласно слов Зеленского, генеральный прокурор загадочно молчит.Причина этого в общем проста - в случае возбуждения уголовного производства против Коломойского, на скамью подсудимых рядом с ним неминуемо сядет Зеленский и не только он. В планы этой группы такой поворот событий явно не входит.
Потому уже сформирована "государственная" позиция со стороны Зеленского, который сокрушенно разводя руками будет убеждать украинский народ и весь мир о невиданной независимости судебных органов Украины и безмерном уважении президента Зеленского и его команды к требованиям закона. Текст уже готов.
"Независимые СМИ" Коломойского и К уже готовы донести это все украинскому народу.
"Независимые социологи" готовы рассказать народу о широкой поддержке народом решения президента не садиться на скамью подсудимых и безмерной любви народа к будущим фигурантам уголовных дел.
Все готово. Кроме самого решения. Решения просто нет.
Решение суда по делу № 910/1834/19 в пользу Коломойского это тупик. И вот почему.
В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.
Это прекрасно понимают все. Ни одна сторона в этом ничего не выиграет и никто в этом не заинтересован. Коломойский "торговец воздухом", пустыми угрозами и не более. Единственній его актив - президент-марионетка, связанный по рукам и ногам соучастием в аферах, который послушно выполняет все его желания.
"Мы будем вести переговоры о судьбе Приватбанка" - жалко лепечет это ... "президент страны" на самой длинной в истории пресс-конференции.
Можно было бы задать вопрос "С кем договариваться ?, О чем договариваться ?". но ответ на вопрос "С кем ?" - знает вся страна.
Ответ на вопрос "О чем?" - и есть вторая часть этой драмы.
......
Деньги есть у Зеленского, который ст.26 проекта бюджета обеспечил себе загашник в размере почти 28 млрд. гривен (см. подробнее тут и тут ), но расставаться с ним он решительно не желает.
Но решение было найдено. Что это за решение было понятно еще до получения подтверждений. Слишком явным было изменение политики в одном из важнейших вопросов - вопросе приватизации земли.
Помните начало этого вопроса в программах Зеленского? Открытие рынка земли, рост ВВП, иностранные инвестиции, основной рычаг развития Украины - все это беспрерывным потоком лилось со всех СМИ. Велися очень серьезные переговоры с международными финансовыми группами (см. Хронику сообщения 13.09.2019 г., 14.09.2019 г.21.09.2019 г. ). На обсуждение был внесен законопроект № 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" И вдруг резко все остановилось. Процесс был поставлен на паузу, участие иностранцев отодвинуто до 2014 года, законопроект начал "дорабатываться".
Это как раз и был тот момент, когда две стороны Зеленский и Коломойский нашли устраивающее их решение.
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.) Безусловно в такое закладывается и личный интерес Зеленского.
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ.
Ответом Зеленского на протесты было публикация очередной порции "социологических опросов" от прикупленных по дешевке "социологических" центров..
Если его "рейдернуло" государство, то должны быть виновные. Уверен, чтио в таком случае тут без Порошенко и Гонтаревой не обошлось.
Поэтому должно быть уголовное дело, установлены "подозреваемые" а затем и "виновные", определены "потерпевшие"... И тогда компенсировать убытки "потерпевшим" за счет конфискованного имущества "виновных" и "осужденных".
Думаю, денег, вырученных от реализации конфискованного имущества последних с лихвой хватит для компенсации убытков, причиненных Бене и Боголюбову незаконным лишением их "Приват-Банка".
Уже хочет воровать без должностей
Петя, ты еще за прошлое не отсидел а уже опять хочешь на трон взобраться
https://censor.net.ua/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/213#comment_71759926
Угу , знаю я твою мотивацию . Пристроить своих деток в Европе , которые с тюльпанчиком в жопе обрыгивают европейские унитазы . А чужих деток в окопы . Турчинов кстати такой же путриот , своего отпрыска от окопов отмазал .
А як же?
Меня интересует только одна должность!
На остальных столько не "заработаешь".