 "Никакие должности меня не интересуют", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер политической партии "Еврорейська Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью "Прямому каналу".

"Буду делать все, что в моих силах, чтобы защитить Украину и ее интересы", - заявил Порошенко.

"Я хотел бы, чтобы четко была известна позиция Порошенко. Моя мотивация для того, чтобы сейчас делать политические заявления, заключается только в том, чтобы защитить украинские интересы, и отнюдь не связана с попыткой занять какие-либо должности", - сказал политик.

"Никакие должности Порошенко не интересуют", - подчеркнул он.

"У меня есть совершенно четкая мотивация - защитить Украину. И для этого я буду делать все, что в моих силах", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре