 Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, ... назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Таким образом, Верховный суд РФ назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил: "Смягчили в связи с ухудшением здоровья (у него подозрение на диабет), положительных характеристик личности и помощи следствию".

Он подчеркнул, что Давыденко не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

Кроме того, он сообщил, что украинец включён в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной.

Напомним, 12 февраля 2018 года ФСБ России сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российского внешнеполитического ведомства официального подтверждения факта задержания, а также сообщить причины задержания и место содержания.

Служба безопасности Украины не комментирует задержание в Крыму украинца, подозреваемого ФСБ России в шпионаже.

В июне оккупанты в Крыму приговорили украинца Давыденко к десяти с половиной годам заключения.

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