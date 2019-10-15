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 Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии

Верховный суд РФ снизил срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко. Ему вменили статью 276 Уголовного кодекса России (сбор сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, ... назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Таким образом, Верховный суд РФ назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил: "Смягчили в связи с ухудшением здоровья (у него подозрение на диабет), положительных характеристик личности и помощи следствию".

Он подчеркнул, что Давыденко не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

Кроме того, он сообщил, что украинец включён в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной.

Напомним, 12 февраля 2018 года ФСБ России сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российского внешнеполитического ведомства официального подтверждения факта задержания, а также сообщить причины задержания и место содержания.

Служба безопасности Украины не комментирует задержание в Крыму украинца, подозреваемого ФСБ России в шпионаже.

В июне оккупанты в Крыму приговорили украинца Давыденко к десяти с половиной годам заключения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153893
 
 
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Его осудили за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Источник: https://censor.net.ua/n3153893\\\\\\\\\

кавычки, в Студию!
или приговор тварей = мы признаЕм?
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если он сидит там, то какая разница признаем мы или не признаем? Поменяют видимо скоро..
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Не понятно вот что - кацапских шпионов за шпионаж по всему миру просто объявляют персонами нон-грата и просто высылают домой. Кацапы же "за шпионаж в пользу украинских спецслужб" дают большие тюремные сроки. Мб необходимо пересмотреть наше законодательство и тоже "за шпионаж в пользу рф" давать от 20 лет строгача?
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хотите брать пример с рашки? Мы же цивилизованная европейская страна. не уподобляйтесь мордору и сидите на попе тихо.
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"C волками жить - по волчьи выть".
У нас с рашкой война и законы должны этому соответствовать.
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так и у нас садят за шпионаж, вы видимо внимание не обращали. Высылают дипломатов, а простых людей конечно же садят. И это во многих странах такая практика.
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"Ольгинским" х**лоботам на заметку:
"В Минске задержана россиянка Анна Богачёва, попавшая под санкции США. Она связана с «фабрикой троллей» и националистами" - The insider.
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