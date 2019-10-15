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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Рада на этой неделе рассмотрит создание ВСК по "формуле Штайнмайера" и по каналам "группы Медведчука", - Корниенко

Верховная Рада на предстоящей пленарной неделе (15-18 октября) рассмотрит создание временных следственных комиссий по вопросам восстановления целостности и обеспечения суверенитета Украины и о расследовании соблюдения законодательства при смене собственников информационных телеканалов, заявляет первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе стоит в повестке дня – голосование за создание временной следственной комиссии по расследованию соблюдения законодательства во время смены собственников информационных каналов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации", - сказал Корниенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что парламентарии рассмотрят вопрос о создании временной следственной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа. ВИДЕО

По словам замглавы фракции, шесть народных депутатов из фракции "Слуга народа" высказали пожелание работать в этой комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3153891
 
   
 Топ комментарии
 
Носятся с этим медведчуком как дурни со ступой...Он же враг. Враг Украины. Поступайте соответственно !
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Здорова земляки, 4 месяца не слежу за новостями с родины поэтому интересует: на каком велосипеде сейчас ездит преЗЕдент в свой охфис? медведчука, ахметова, коломойского, свинарчуков уже посадила зекоманда? а учителя уже по $4000 таки получают?
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На партнера Святого Пэтра Ляксееча покушаться вздумали? Да это ж зрада зрадная!!
Все на соемайдан против капитуляции!! Капитуляции медведчука.
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Побалакають на ТСК, забалакають, а врезультаті вийде пшик... Лишенарод УКраїни зможе зупинити текучу зраду.
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На партнера Святого Пэтра Ляксееча покушаться вздумали? Да это ж зрада зрадная!!
Все на соемайдан против капитуляции!! Капитуляции медведчука.
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Носятся с этим медведчуком как дурни со ступой...Он же враг. Враг Украины. Поступайте соответственно !
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Проведуть вибори , як в Криму ! Ватани з іхтамнєтами ! І наступить пісу піс !😈
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Здорова земляки, 4 месяца не слежу за новостями с родины поэтому интересует: на каком велосипеде сейчас ездит преЗЕдент в свой охфис? медведчука, ахметова, коломойского, свинарчуков уже посадила зекоманда? а учителя уже по $4000 таки получают?
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Не отвлекайся, мой унитаз тщательней.
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Получают. Вилькоммен обратно на Родину.
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Земляк, Петю уже выгнали. Можешь бросать горшки и метлу и обратно возвращаться в Украину.
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Если Вова хочет поддержку от адекватных украинцев, должен перестать играть в игры с коломойским, поднять дело Гонгадзе, заняться конкретно медведчуком, портновым и ко, перестать встречаться в кулуарах с кислиным в США и затягивать Украину в международные скандалы на радость трампу!
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Давай со свинарчуков начнем, а потом все по твоему списку.
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Да й головних мародерів , не мішало б , вивести на чисту воду !
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ему хватит и своей 73 поддержки,а одыкватные пусть дальше петю "поддерживают".У вас,кстати,не плохо получается. два раза поддержали,но бог любит троицу
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Таки ЗЕ не сделал выводов из митингов против капитуляции. Видимо нужно по другому ему обяснить
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Смотри, чтоб самому не пришлось делать выводы, тоже мне "объясняльщик" выискался.
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два коміка) тільки один блаЗЕнь став недопрезидентом, а Луі Де Фінес так і залишився неперевершеним актором.
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Медведчука выслать, Кучму в тюрьму за Гонгадзу.
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