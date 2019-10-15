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 Политика Украины
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Все про:КС (1380) Небоженко (621)

 КСУ - лишняя инстанция, - Небоженко

Известный политолог Виктор Небоженко резко раскритиковал роль Конституционного суда в комментарии к публикации Александра Новохатского относительно уровня доверия украинцев к судебной системе.

Виктор Небоженко считает, что: "Конституционный суд уже никогда не отмоется от того, что с ним вытворял Янукович. Ему нечем гордиться перед Украиной. Основной мотив работы КС - это не справедливость , а корпоративная выгода, безопасность и политическая конъюнктура."

Причиной данной дискуссии стала статья Любови Величко "Тест на щирість. Висновок – НЕ складено. Суддя Віктор Городовенко – про свою роботу у Конституційному суді України."

На примере отдельно взятого судьи КСУ данная статья поднимает тему противостояния между органами общественного контроля за судебной реформой и старой судебной системой. В результате этого противостояния был отодвинут от реального участия в судебной реформе Общественный совет доброчестности, который неоднократно находил несоответствия в декларациях кандидатов на должности в судебной системе. Однако замечания ОСД не учитывались и судебная реформа по сути не состоялась. В том числе это привело к юридической коллизии с двумя главами КСУ, благодаря решению Окружного админсуда Киева от 11 октября 2019 года.

"Конституционный суд - это лишняя инстанция в судебной системе Украины,которая и так капсулировалась и живет по своим каким то внутренним законам,независимо от жизни страны", - комментирует Виктор Небоженко ситуацию, сложившуюся внутри судебной власти Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3153890
 
   
 Топ комментарии
 
Да и Конституция - явно лишняя.
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убрать нах
презу работать не дает)))
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да вся судебная система не нужна ! а законодательная и исполнительная тем более ! " в кожній хаті своя правда ". анархия - мать порядка !
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убрать нах
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Опередили. КСУ - лишняя инстанция, - Небоженко - Цензор.НЕТ 6959
Впрочем с такими судьями, в КСУ, можно и Конституцию отменить. что бы не мешала страну грабить этой зелёной шобле мародёров и барыг на крови.
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ага лише політологу коментувати роль та суть органів судової системи, суд має бути поза політикою "капсулироватся и жить по своим каким то внутренним законам", як висловився цей політолог- це обов'язок суду, бо його рішення мають прийматися незалежно від політичної кон'юнктури в країни, тільки у такому випадку Україна має майбутнє.
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да вся судебная система не нужна ! а законодательная и исполнительная тем более ! " в кожній хаті своя правда ". анархия - мать порядка !
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Давно не понимал какое право они имеют кушать хлеб с икрой! Согласен полностью , что это пятое колесо! Передать функции Верховному суду.
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предлагаю вообще ликвидировать все суды. и раздать всем по пушке.
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Убирать то зачем?Форма зависит от содержания.Если она наполнена отрицательными молекулами,то и работает в отрицательную сторону.Наполни положительными и заработает на благо
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Конституція , також не потрібна ! Якщо є формула штанген маєра ! Вона замінить !😈
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Зря набросились он ведь прав. Как раду распускал уже забыли?
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В 2010му член конституційного суду Віктор Шишкін пішов проти Януковіча, коли він хотів нарізати собі царських повноважень. Тому тут я не згоден частково.
Україні більше підійшов би устрій мирових суддів, коли місцева громада мала б обирати і знімати суддів на виборах. Цей механізм гарантував би справедливість суду і прихід інвестицій в Україну
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