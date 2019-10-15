 КСУ - лишняя инстанция, - Небоженко

Виктор Небоженко считает, что: "Конституционный суд уже никогда не отмоется от того, что с ним вытворял Янукович. Ему нечем гордиться перед Украиной. Основной мотив работы КС - это не справедливость , а корпоративная выгода, безопасность и политическая конъюнктура."



Причиной данной дискуссии стала статья Любови Величко "Тест на щирість. Висновок – НЕ складено. Суддя Віктор Городовенко – про свою роботу у Конституційному суді України."



На примере отдельно взятого судьи КСУ данная статья поднимает тему противостояния между органами общественного контроля за судебной реформой и старой судебной системой. В результате этого противостояния был отодвинут от реального участия в судебной реформе Общественный совет доброчестности, который неоднократно находил несоответствия в декларациях кандидатов на должности в судебной системе. Однако замечания ОСД не учитывались и судебная реформа по сути не состоялась. В том числе это привело к юридической коллизии с двумя главами КСУ, благодаря решению Окружного админсуда Киева от 11 октября 2019 года.



"Конституционный суд - это лишняя инстанция в судебной системе Украины,которая и так капсулировалась и живет по своим каким то внутренним законам,независимо от жизни страны", - комментирует Виктор Небоженко ситуацию, сложившуюся внутри судебной власти Украины.