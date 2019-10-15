 Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" найти лишнее имущество для продажи

Соответствующее поручение правительство дало 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
Отмечается, что в ходе аудита будет осуществляться анализ балансов государственных компаний и их дочерних предприятий. "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укрзализныця" должны определить целесообразность содержания избыточного имущества с учетом стратегий своего развития.
"Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности - продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Прозоро.Продажи", - говорится в поручении правительства.
Напомним, что в планах правительства на 2020 год продать такого избыточного имущества на общую сумму в 5-6 миллиардов гривен.
После этого можно сваливать - на Кипр, в Испанию и т.д.
Теперь отбивают
на печерске стоит пустующее помещение - лет 5 не юзается!!!
и никакого управления - жопа полная с менеджментом
там лишнего имущества...как гуталину! ))) а пробежитесь ка вы по маеткам и хибарам администраторов высшего и среднего звена...да сличите ото все с декларациями...а что лишнее - продавайте (можно им же)))))
Ну теперь много чего хорошего за копейки сами себе распродадут...
Чудны дела твои Господи...