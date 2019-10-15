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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11261) Нафтогаз (2748) приватизация (896) Укрзализныця (1719) Укрпочта (129)

 Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" найти лишнее имущество для продажи

Кабинет министров Украины поручил ключевым органам государственной власти, а также госкомпаниям Укрпочта, "Нафтогаз" и "Укрзализныця" провести аудит своего имущества, на основании которого найти избыточные активы для продажи.

Соответствующее поручение правительство дало 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Отмечается, что в ходе аудита будет осуществляться анализ балансов государственных компаний и их дочерних предприятий. "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укрзализныця" должны определить целесообразность содержания избыточного имущества с учетом стратегий своего развития.

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"Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности - продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Прозоро.Продажи", - говорится в поручении правительства.

Напомним, что в планах правительства на 2020 год продать такого избыточного имущества на общую сумму в 5-6 миллиардов гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3153887
 
 
 Топ комментарии
 
Кто бы сомневался. Эти зелёный барыги умеют только распродавать и торговать на крови со страной агрессором.
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Уроды... Сейчас главпочтамт продаст Смелянский, он так этого хотел... Сейчас самую лучшую недвижимость за копейки продадут, уроды. Мозгов нет, чтобы заработать денег в бюджет... Им бы лишь что-то продать...
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Во как. А народ думал что пришли индустриализаторы. А оказалось, это - ликвидационная комиссия.
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Кто бы сомневался. Эти зелёный барыги умеют только распродавать и торговать на крови со страной агрессором.
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А зачем им армия ? У них задача: принять закон о распродаже чернозёмов.
После этого можно сваливать - на Кипр, в Испанию и т.д.
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На а как. Они что, даром на зебиляток потратили кучу денег
Теперь отбивают
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Уроды... Сейчас главпочтамт продаст Смелянский, он так этого хотел... Сейчас самую лучшую недвижимость за копейки продадут, уроды. Мозгов нет, чтобы заработать денег в бюджет... Им бы лишь что-то продать...
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Во как. А народ думал что пришли индустриализаторы. А оказалось, это - ликвидационная комиссия.
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Зашёл на отделение Укрпочты, как на машине времени в совок попал. Со времён совка ремонт не делался.
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барахла у укрпочты немеряно!!!
на печерске стоит пустующее помещение - лет 5 не юзается!!!
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представляю сколько стоит содержать все это
и никакого управления - жопа полная с менеджментом
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та пагадите!
там лишнего имущества...как гуталину! ))) а пробежитесь ка вы по маеткам и хибарам администраторов высшего и среднего звена...да сличите ото все с декларациями...а что лишнее - продавайте (можно им же)))))
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Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.

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А для цього дядька ще немає роботи ? Може є щось залишкове ?
Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" найти лишнее имущество для продажи - Цензор.НЕТ 3261
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найти лишнее имущество для продажи...

Ну теперь много чего хорошего за копейки сами себе распродадут...
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И как это у ворабарыги порошенка на все хватало денег? И пенсии повышались, и субсидии не урезались, и надлишкове майно не продавалась еще и на "полное разграбление страны" хватало.
Чудны дела твои Господи...
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