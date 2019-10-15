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 Политика Украины
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Все про:ВР (23825) Кабмин (11261) Стефанчук Руслан (89)

 Стефанчук предлагает усилить надзор Рады и Кабмина за эффективностью принятых законопроектов

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предложил усилить мониторинговую функцию Верховной Рады и Кабинета министров касательно законодательной деятельности.

Об этом он сказал во время согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть еще предложение, я бы хотел обратиться к председателям комитетов, чтобы внимательно посмотреть на то, чтобы усилить так называемую мониторинговую функцию как парламента, так и Кабинета министров относительно того, оправдали ли наши пожелания законопроекты, которые приняты... Мы сформировали уже вместе с юридическим управлением соответствующую формулу постановки задачи для правительства мониторить тот или иной законопроект, и сообщать Верховную Раду относительно его эффективности или неэффективности, достиг ли он той цели, которая возлагалась на него при законопроектировании", - отметил Стефанчук.

Он сказал, что будет просить "авторов законодательной инициативы в переходных положениях обязательно предусматривать такой пункт, чтобы правительство также приобщалось к мониторингу законодательной деятельности".

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Источник: https://censor.net.ua/n3153886
 
 
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Эта рожа первым делом бежит опустошать буфет. Какая после этого НАХ эффективность законопроектов, в туалет и на боковую.
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Для повышения качества законопроектов, существует давно проверенный метод: пинок, можно пендаль. Но пендаль лучше приберечь для других. А к турбоксероксу применить пинки(один не пойдет, с первого раза они не понимают). Этот метод является универсальным, и если как следует отпинать, он обязательно сработает.
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если шо не так
он их схаваит))
кажись он одного постоянно носит под шкурой))
про запас
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Стефанчук, вы когда мосты и дороги ремонтировать начнёте ?
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