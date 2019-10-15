 Большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу, а против закрытых границ выступают 49% и 54% соответственно, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из результатов совместного исследования "Левада-центра" и Киевского международного института социологии (КМИС).
По итогам опросов, такое мнение высказали 54% россиян и 49% украинцев. Противоположного мнения - о закрытых границах с визовым и таможенным режимами - придерживаются, по данным "Левада-центра", 23% респондентов в РФ, и, по данным КМИС, 41% участников опроса в Украине.
О едином государстве высказываются 19% российских респондентов и 3% - украинских.
Между тем, как свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, в настоящее время народы РФ и Украины тепло относятся друг к другу. Так, о своем хорошем отношении к украинцам заявили 56% опрошенных россиян. В свою очередь, 54% респондентов в Украине высказались о хорошем отношении к гражданам РФ.
Социологи отмечают, что с февраля по сентябрь россиян, оценивающих свое отношение к России, как хорошее, стало больше в полтора раза (с 34% до 56% соответственно), а удельный вес украинцев, положительно относящихся к РФ, увеличился с 49% до 54%.
О своем негативном отношении друг к другу заявили, по данным опросов, 31% россиян и 35% украинцев. Исследования показали, что 13% жителей РФ и 12% украинцев затрудняются определиться со своим отношением к соседней стране.
В РФ опрос был проведен 26 сентября - 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектах РФ. В Украине КМИС проводил опрос с 6 по 16 сентября 2019 года среди 2035 респондентов.
Вчера поздно вечером Зеленский собрал закрытое совещание на котором присутствовали Гончарук (премьер-министр), Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства), Малюська (министр юстиции0 и еще два неустановленных лица. Тематика совещания пока неизвестна, но судя по набору затребованных документов - что то банковско-финансовое.
таблетки пейте
а то опять прихватит))
в крестах или мордовии
а на свободе - все по другому
съели товарищи лошадь в овраге?
Получается ,что кацапы в Крым и на Донбасс пришли убивать украинцев по теплоте душевной и от любви?
ооо!!! началась с другого бока телега -
адиннарот,
2014-18год было 86% путенвведиваска, а счас уже 54% друзия-родственники.
блевадацентр и ентот дурис - одна помойка - за бабло -Все.
Тоже выскажу своё мнение: сдохните все кацапы, а раська федераська пусть исчезнет с карты мира.
Просто она - собирательный образ своих ватных избирателей.
Щоб всі повиздихали, рассєянська рашистська сволота!
Хай розквітає та міцніє Україна, нехай здохне в муках азіопська підаРассєя!
Забор, ров со змеями, колючая проволока с током на границе с недоимперией!
О едином государстве высказываются 19% российских респондентов и 3% - украинских.Источник: https://censor.net.ua/n3153885
И что это такое? Вот тех 3% на ростов к овощу!
А! Не, не понимаю я.
В них немає душі, зате в них є хлєбало. Таким свиням головне навалити помиїв та включити гівно-Сватів.
Особисто ти, хАхол-малорос, можеш між пізд...вати на паРашу до своїх друзЄй.
Чіста за тєбя...
Это уже хорошо. Надо этот процент увелчивать!
Для этого промыли большинству населения мозги с помощью своих каналов и поставили во главе страны шимпанзе, которая только подписывает какие нужно бумажки.
Теперь взялись за промывку мозгов в стиле "мыадиннарот"
Всё просто. Бизнес наших олигархов в условиях свободного рынка и конкуренции, в условиях европейской интеграции перестает быть конкурентным, поэтому олигархи готовы гарантировать ***** внеблоковый статус, отмену евроинтерации, готовы согласиться на колониальный статус лайт версии - это как было до 2014, когда у нас единое пространство, нет границ, а олигархи продают свой металлолом в парашу, обогащаются и имеют абсолютную власть в Украине благодаря промыванию мозгов своим рабам с помощью своих топ-телеканалов.
***** тоже это выгодно, так как россия постепенно информационно, экономически и культурно поглощает Украину, пока тупоголовая гопота в виде наших олигархов набивает свои карманы, думая, что вечно будет удерживать независимость своей кормушки в таких условиях.
Крым и Донбасс тому свидетельство. В определенный момент Украину просто поглотят.
Приведите ДОСЛОВНО текст вопросов!
Это ж надо так себя не уважать.
Хохлятина тупая, а не украинцы.
Їхтамнєту.
*
"Історія вчить тому, що нічому не вчить."
Україна 850 років веде війну з ордами мокшан. Не вже не зрозуміло, що мокшани бажають одного - скорити Україну. Народ України просинайсь і схаменись.