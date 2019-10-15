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 Общество
  2008  100
Все про:опрос (1755) Левада-Центр (68) КМИС (80)

 Большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу, а против закрытых границ выступают 49% и 54% соответственно, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра"

РФ и Украина должны быть независимыми государствами с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима, считают большинство граждан обеих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из результатов совместного исследования "Левада-центра" и Киевского международного института социологии (КМИС).

По итогам опросов, такое мнение высказали 54% россиян и 49% украинцев. Противоположного мнения - о закрытых границах с визовым и таможенным режимами - придерживаются, по данным "Левада-центра", 23% респондентов в РФ, и, по данным КМИС, 41% участников опроса в Украине.

О едином государстве высказываются 19% российских респондентов и 3% - украинских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число украинцев, уверенных в правильном развитии событий в стране, резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Между тем, как свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, в настоящее время народы РФ и Украины тепло относятся друг к другу. Так, о своем хорошем отношении к украинцам заявили 56% опрошенных россиян. В свою очередь, 54% респондентов в Украине высказались о хорошем отношении к гражданам РФ.

Социологи отмечают, что с февраля по сентябрь россиян, оценивающих свое отношение к России, как хорошее, стало больше в полтора раза (с 34% до 56% соответственно), а удельный вес украинцев, положительно относящихся к РФ, увеличился с 49% до 54%.

О своем негативном отношении друг к другу заявили, по данным опросов, 31% россиян и 35% украинцев. Исследования показали, что 13% жителей РФ и 12% украинцев затрудняются определиться со своим отношением к соседней стране.

В РФ опрос был проведен 26 сентября - 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектах РФ. В Украине КМИС проводил опрос с 6 по 16 сентября 2019 года среди 2035 респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153885
 
   
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Промывают ублюдки мозги украинцам. Не поможет, сволота
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Промывают ублюдки мозги украинцам. Не поможет, сволота
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Ні, він за Порошенка.
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Ответом Зеленского на протесты было публикация очередной порции "социологических опросов" от прикупленных по дешевке "социологических" центров..

Вчера поздно вечером Зеленский собрал закрытое совещание на котором присутствовали Гончарук (премьер-министр), Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства), Малюська (министр юстиции0 и еще два неустановленных лица. Тематика совещания пока неизвестна, но судя по набору затребованных документов - что то банковско-финансовое.
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вас там целая палата???
таблетки пейте
а то опять прихватит))
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прикольна гы-гы.это тебя после вчерашней копитуляции так бомбонуло?
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Да. Большинство людей на самом деле сущие скоты, это не новость. И что?
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Зачем Гёебельс (так правильно)? Это современные социологи выяснили, что 80 % людей - ИДИОТЫ! У нас их оказалось 73%...🙄
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Єто все , что можно сказать об єффективности порошенковского Минстець !
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Левада-Центр это ватная помойка Проходим мимо этого бреда
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россия не перестает смешить мир...Скандал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСсИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии.. . НО !. Скрепоносность на это м не оканчиваеться.. . Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти. . . На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная россИЯ !!!!
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Why are you using this flag if you don't know the language? Do you speak it?
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His only knoledge would be something like:"Very well дубовый table"
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Це український ресурс, і щоб тебе тут розуміли, краще писати українською мовою. А під яким прапором твій нік - це не важливо.
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Нам известна эта теплота. Накрученная их олигархами. Сегодня они тебя в объятиях задушат,а завтра спящего придушат. Любовь по кацапски...
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З цапами може бути тільки закритий кордон.
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это хиба шо в камере тюремной
в крестах или мордовии
а на свободе - все по другому
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мышибратья

съели товарищи лошадь в овраге?
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ЛеВатаЦентр с дуба рухнули?!
Получается ,что кацапы в Крым и на Донбасс пришли убивать украинцев по теплоте душевной и от любви?
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Пошла жара. Теперь насмотримся подобных "опросов" о любви и братстве. Очередные манипуляции и провокации.
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Так это что - зрада или перемога?...
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Я даже знаю среди кого опрос проводился: Криминалитет интернационален.
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Большинство украинцев и россиян тепло относятся друг к другу и против закрытых границ, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра"



ооо!!! началась с другого бока телега -
адиннарот,

2014-18год было 86% путенвведиваска, а счас уже 54% друзия-родственники.

блевадацентр и ентот дурис - одна помойка - за бабло -Все.





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Блевада-центр работает в поте морды лица и не покладая жопорук.
Тоже выскажу своё мнение: сдохните все кацапы, а раська федераська пусть исчезнет с карты мира.
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Тыц, приехали. На цензоре "опросы" блевады-центр выкладываются
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...надо всей страной перенимать опыт одесситов, они к руснявым относятся теплее всего... Большинство украинцев и россиян тепло относятся друг к другу и против закрытых границ, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 6907 Большинство украинцев и россиян тепло относятся друг к другу и против закрытых границ, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 7919
Большинство украинцев и россиян тепло относятся друг к другу и против закрытых границ, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 4408
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Сам по себе опрос,вже як оскорбление для Украины.Марна справа от КМИСа впарить лживый рейтинг о братушках Большинство украинцев и россиян тепло относятся друг к другу и против закрытых границ, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 1352
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Українець найбільше любить "старших братів" саме тоді коли бачить їх на прицільній планці свого кулемета.
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Так поэтому исполняющая роль президента Украины Моника Зеленски относится к роисянским оккупантам и захватчикам с теплотой.
Просто она - собирательный образ своих ватных избирателей.
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в топку кацапо-орду, в топку такіх братьєв! начался кацапській пізд..ж об адінарот.

Щоб всі повиздихали, рассєянська рашистська сволота!

Хай розквітає та міцніє Україна, нехай здохне в муках азіопська підаРассєя!
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Идите нахрен с такими опросами!
Забор, ров со змеями, колючая проволока с током на границе с недоимперией!
О едином государстве высказываются 19% российских респондентов и 3% - украинских.Источник: https://censor.net.ua/n3153885
И что это такое? Вот тех 3% на ростов к овощу!
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Я так понимаю ты с русскими в Германии вообще не общаешься? Или всё же в лицо им улыбаешься, а в спину плюешь?
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Не спілкуюсь , не посміхаюсь але й у спину не плюю , просто пох
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канєшна рассєя єму нічаво нє сдєлала..ну ета панятна, шта у зебілов-малоросов душа нє баліт за 13 тисяч убітих саатєчєствєніков, за убітих і покалєчєних Українців, нє баліт душа за Неньку-Україну.

В них немає душі, зате в них є хлєбало. Таким свиням головне навалити помиїв та включити гівно-Сватів.

Особисто ти, хАхол-малорос, можеш між пізд...вати на паРашу до своїх друзЄй.
Чіста за тєбя...
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Настільки курва «тепло» що в нас майже кожен день вантаж 200 або 300 ,або разом..... Ви ***** поідьте на передок і там спитайте за цю теплоту
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А у мосейчучки назад дороги нет. Это ее последняя работа на ТВ,так что терять нечего.
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Це гівно. Саакашвілі збирав більше. Особливо на Михайлівскій площі, коли Мародер з Кличком заборонив збиратись на Майдані...
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Ага, всё же 51% украинцев за то, чтобы закрыть границу с Касабстаном,
Это уже хорошо. Надо этот процент увелчивать!
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Та то понятно. Авиа сообщение нужно восстанавливать с Москвой. Это огромные деньги в бюджет.
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до цього часу в тебе з дупи піонєрскій горн торчіт!
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такое впечатление, что опрос проводили возле гробницы - мавзолея вовки-сифилитика...
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Забор и визовый режим! Левада опросник ватопитекский
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Уставшие от войны олигархи готовят страну к позорной капитуляции на условиях *****.
Для этого промыли большинству населения мозги с помощью своих каналов и поставили во главе страны шимпанзе, которая только подписывает какие нужно бумажки.
Теперь взялись за промывку мозгов в стиле "мыадиннарот"
Всё просто. Бизнес наших олигархов в условиях свободного рынка и конкуренции, в условиях европейской интеграции перестает быть конкурентным, поэтому олигархи готовы гарантировать ***** внеблоковый статус, отмену евроинтерации, готовы согласиться на колониальный статус лайт версии - это как было до 2014, когда у нас единое пространство, нет границ, а олигархи продают свой металлолом в парашу, обогащаются и имеют абсолютную власть в Украине благодаря промыванию мозгов своим рабам с помощью своих топ-телеканалов.
***** тоже это выгодно, так как россия постепенно информационно, экономически и культурно поглощает Украину, пока тупоголовая гопота в виде наших олигархов набивает свои карманы, думая, что вечно будет удерживать независимость своей кормушки в таких условиях.
Крым и Донбасс тому свидетельство. В определенный момент Украину просто поглотят.
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хорошо относятся? Кацапы пришли на территорию Украины что бы убивать.
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Не нужно промывать мозги украинцам и примирять их с кацапами. Зе команда ватная продажная .
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"ми один народ, брати навіки!" - оце по-урускі
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Хотелось бы поименно узнать всех украинских прокацапов...
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народ все очень и очень просто - заходим на любые их сайты и читаем
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большинство людей нормальных хотят мира низких цен тарифов а не нищеты и войны и чтобы сюда приезжали Байдены воры помогать грабить олигархам народ
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Угу... Я заметил "теплоту" - от бывших однокурсников, после жалоб которых меня в "Одноклассниках", ещё в июне 2014, заблокировали... И от близких родственников, оставшихся в России, когда родной брат, с женой, в марте 2014-го, обозвал родную сестру, и меня, её мужа, в том, что мы "бандеры"... И у меня сразу, на душе, "резко потеплело"...
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Был у меня друг в армии с расеи, вместе как говорится тяготы и лишения проходили,он после Майдана вообще не отвечает мне, хотя я вообще с ним о политике не говорил. Так кто камень за душой носит, россияне или украинцы.
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Дивне те, що кацапи вірять, що в слові «Бандера» є щось образливе для українця!- Я, особисто, пишався б!
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а коли мене бандерою обзивають, мене так гордість розпирає, шо сначала п обняв того кацапа, а потім вже повішав
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Знаем мы их отношение, по их любимому телевизору льют 24 часа в сутки.
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Я тоже ОЧЕНЬ ХОРОШО отношусь к росеянам Большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу, а против закрытых границ выступают 49% и 54% соответственно, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 9426но только тогда когда они тщательно закопаны на двухметровую глубину
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Гавно информация.
Приведите ДОСЛОВНО текст вопросов!
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Це саме повторює путєн в кожному виступі :"Ми адіннарот , тока біндєравци і нєнашіє украінци мєшають лубві междунашімі наротамі " .
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Я поражаюсь...
Это ж надо так себя не уважать.
Хохлятина тупая, а не украинцы.
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Мишєпратья. Большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу, а против закрытых границ выступают 49% и 54% соответственно, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 4574
Їхтамнєту. Большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу, а против закрытых границ выступают 49% и 54% соответственно, - совместный опрос КМИС и "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 7551

*

"Історія вчить тому, що нічому не вчить."
Україна 850 років веде війну з ордами мокшан. Не вже не зрозуміло, що мокшани бажають одного - скорити Україну. Народ України просинайсь і схаменись.
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