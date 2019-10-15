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 Экс-нардеп Игорь Луценко назначен советником Кличко по вопросам предотвращения и выявления коррупции. ДОКУМЕНТ

Экс-нардеп от партии "Батькивщина" Игорь Луценко назначен советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам предотвращения и выявления коррупции

Об этом Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время меня часто спрашивают - чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Я назначен советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве. Буду работать на общественных началах, никому ничего не должен", - говорится в сообщении.

В мае 2014 года Луценко был избран депутатом Киевсовета по спискам ВО "Батькивщина" (№3 партийном списке). В Киевсовете он возглавил постоянную комиссию по вопросам культуры и туризма.

С 27 ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Баллотировался (на довыборах) по спискам "Батькивщины". 

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Экс-нардеп Игорь Луценко назначен советником Кличко по вопросам предотвращения и выявления коррупции 01
Экс-нардеп Игорь Луценко назначен советником Кличко по вопросам предотвращения и выявления коррупции 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153884
 
 
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