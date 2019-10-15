 Неизвестные в Харькове обстреляли трамвай во время движения, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены два окна и двери транспортного средства.
Сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.