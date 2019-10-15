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Все про:стрельба (2520) трамвай (161) Харьков (4452)

 Неизвестные в Харькове обстреляли трамвай во время движения, - полиция

В Харькове неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по движущемуся трамваю и скрылись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены два окна и двери транспортного средства.

Сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3153882
 
 
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На вагони потрібно встановити модулі з КПВТ для вогню у відповідь.
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cтрельба по движущимся мишеням. есть такой норматив у спецподразделений.
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типа спецназ стріляв? Скоріше за усе місцеві алкаші чи наріки обдолбилися, місцевість там глуха околиця міста між промзоною та жилмасивом та дамба.
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Вот вам пример. Что будет ,если простить и амнистировать сепарню. Такое будет по всей Украине. По всей стране, война.
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Тренируются. Вроде бы в Харькове будут назначать нового главу обл администрации, приедут гости из Киева....
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