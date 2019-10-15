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 Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС

Обстрелы участка разведения в Золотом фиксируются вторые сутки.

Как информирукт Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"14 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединское и Водяное с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм (3 мины) и 82 мм (7 мин)", - сказано в сообщении.

Также, НВФ РФ вчера осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения №2 (Золотое 4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе

"Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки - оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства.  Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта", - сказано в сообщении.

Напомним, минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.

Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153876
 
 
 Топ комментарии
 
Почему продолжается война? Они что газет не читают?
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Так шо, формула Блазня "надо просто перестать стрелять" не работает? Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3448
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Почему продолжается война? Они что газет не читают?
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Так шо, формула Блазня "надо просто перестать стрелять" не работает? Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3448
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он БАРЫГА наживается на войне. АСТАНАВИТИСЬ !
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Показывают шо "Путен им не указ".
Плешивый мультимиллиардер опять задумал много-ходов-очка. Все время борется за усруский "мир".

Еще и Мокрон Хранцузский у него на побегушках(эй, холоп, принеси сцарю круассан, да поживей, а не то - белуга - Мистраль нападет, совсем мокрый будешь))
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А белыми сигнальными ракетами не обстреливали?
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Читаю только сводки от ОБСЕ. Всё остальное это перетягивание одеяла на себя.
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Да, это самая беспристрастная организация Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4090 Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9297 Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1714
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це товариство сліпих спостерігачів з гейропи
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ЕС одобрил план Пристайко по урегулированию конфликта на Донбассе.
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В сети появилась информация о гибели спонсора ЧВК "Вагнер" и по совместительству "повара Путина" Евгения Пригожина. Он якобы погиб во время авиакатастрофы АН-72 в Конго 11 октября. И его сожрали львы.
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Рузьгємірські смєрди втямили,що ***** їх зливає,як використане біологічне сміття.))
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Згадаймо слова з одного з шансонів " Зачем нам поруччик чужая земля..." Їм роздають рашенпасторт, і якщо Зєпогоджується на умови Пуйла, надають можливість змитися в Мокшандію. Але ж їх рідні в Лугандоні...
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Якщо не зважати на це,то можна відвести ЗСУ до Дніпра і наступить мир
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