 Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС

Как информирукт Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"14 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединское и Водяное с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм (3 мины) и 82 мм (7 мин)", - сказано в сообщении.

Также, НВФ РФ вчера осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения №2 (Золотое 4).

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"Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки - оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта", - сказано в сообщении.

Напомним, минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.