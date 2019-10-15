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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО

Сегодня могут принять реформу органов судейского управления и ввести ответственность депутатов за прогулы.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть пять законопроектов во втором чтении и три в первом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Пленарное заседание начнется в 12:30. Во втором чтении парламент может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. Будут рассмотрены законопроекты:

- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация. 3 октября в Евросоюзе высказали обеспокоенность последствиями принятия этого закона;

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- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;

- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.

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В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

- 1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;

- 1209, 1210, об усовершенствовании администрирования налогов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153874
 
 
 Топ комментарии
 
Так порохобот Волох прямым текстом говорил, что свынарчуки вынуждены воровать. Бо иначе Хуйло нападьот. Они так страну спасали.
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При петрі такого не було. Можна було прогулювати ті засідання скільки хочешь, тому що він був демократом з великої букви! Головне картки здати черговому по раді і звіздуй у пампаси цицьки шльондрам м`яти. А тут може так статися, що треба буде п`ятаком в раді торгувати і тиснути на кнопки особово, що канєшно ні в яке порівняння із цицьками.... Тяжка депутаньська доля.... Чі хватить особливої волі на те? Цікаво! Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО - Цензор.НЕТ 9399
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Я вважаю, що це повна зрада. При Петрові такоі лажі не було. Правда, стецьки?
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Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского

А, ну да, он же юрист. Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО - Цензор.НЕТ 5572
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- Ну, - сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, - заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие!(c)
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вы хотели сказать судебную реформу портнова?
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когда численность депутатов сокращать? дармоедов 100 человек и хватит
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Украина девушка с формами, не Люксембург Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО - Цензор.НЕТ 2974
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В Бундестаге более 600 депутатов. И ничего, справляются. Ничего не имея против сокращения, все-же акцент нужно делать на качество депутата. А не на качество турбоксерокса. Турбоксерокс у нас есть, а вот с депутатами опять прокол.
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Судебная реформа Зеленского. Интересно. Не более двух запросов в пленарную неделю. Рост депутатского заработка теперь просто неизбежен. Если верить одному радикалу с палкой, стоимость запроса в старые времена - 5К зеленых. Похоже теперь клиентов ждет рост цен на порядок. Что в свою очередь аукнется клиентам клиентов. Они же в конечном итоге будут оплачивать этот праздник.
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Там есть еще интересное- депутатский запрос ПреЗЕденту только решением большинства от конституционного состава Верховной Рады.Так что усе- процедура импичмента нереальна, депутатский запрос ПреЗЕденту отправить нереально, поэтому "народовладдя" узеленского отменяется.
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😁 нельзя бороться с коррупцией а то коррупционеры потеряют деньги и это обойдётся дороже народу, который они обдирают
Гениальная мысль 😂

Вот Петр Алексеевич поэтому и не боролся. Заботился о народе.
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Так порохобот Волох прямым текстом говорил, что свынарчуки вынуждены воровать. Бо иначе ***** нападьот. Они так страну спасали.
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Какое отношение Порох имел к раде? У него была своя фракция, самая большая, но не большинство. На этом и ограничивались его возможности.
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Да-да, все именно так и обстояло. Петро всегда имел отношение только к хорошему и никогда - к плохому... А вообще плохому танцору всегда может помочь хороший хирург. Так что для Петра еще не все потеряно.
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Я говорю не об этом. Тебя злит Порох. Все проблемы хочется списать на него, а это признак неадекватной оценки ситуации. Еще раз: какое отношение Порох имел к работе в Раде кроме того, что у него была своя фракция, которая хоть и была самой большой, но не являлась большинством. И для принятия тех или иных законов ей нужно было договариваться с другими. Выводы можно делать самим, было бы желание их делать.
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ну відповідальність за кнопкодавство вже ввели. тож чергова порція сечі в очі виборцю не завадить. а реформа портнова-богдана потрібна річ..в умовах диктатури
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При петрі такого не було. Можна було прогулювати ті засідання скільки хочешь, тому що він був демократом з великої букви! Головне картки здати черговому по раді і звіздуй у пампаси цицьки шльондрам м`яти. А тут може так статися, що треба буде п`ятаком в раді торгувати і тиснути на кнопки особово, що канєшно ні в яке порівняння із цицьками.... Тяжка депутаньська доля.... Чі хватить особливої волі на те? Цікаво! Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО - Цензор.НЕТ 9399
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Я вважаю, що це повна зрада. При Петрові такоі лажі не було. Правда, стецьки?
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Долбанную адвокатскую монополию думают отменить?
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Переход ЗСУ на стандарты НАТО, т е укрепление обороноспособности нашей страны, да, что там говорить, вчерашняя победа украинской команды над португальцами- это бале, это то, что объединяет Украину.
Но и в этих темах пэтины интернетные хомячки разъединяют страну.
Такое впечатление, что это Пэтя, а не Пятов , вчера на воротах стоял, такое впечатление, что это не пэтино большинство тормозило принятие депутатской неприкосновенности, забанило закон о незаконном обогащении и потом с нетерпением ждало отмены безвизовый, чтоб свалить все на новую власть..
Новая Рада молодцы, а следующая будет ещё лучше, когда депутаты не будут лезть в раду, чтобы избежать судебного преследования.
Наши воины заслуживают всего самого лучшего. Решим вопрос с коррупцией, урегулируем вопрос с Донбассом - будет нам и само НАТО- не только его стандарты
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Ха-ха. Треба "слугам" запасатись памперсами,бо матимуть проблеми зі статтевими органами без відлучки на звичні дії.
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