 Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть пять законопроектов во втором чтении и три в первом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Пленарное заседание начнется в 12:30. Во втором чтении парламент может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. Будут рассмотрены законопроекты:

- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация. 3 октября в Евросоюзе высказали обеспокоенность последствиями принятия этого закона;

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- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;

- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.

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В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

- 1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;

- 1209, 1210, об усовершенствовании администрирования налогов.