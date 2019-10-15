 Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского, ответственность депутатов за прогулы и переход ВСУ на стандарты НАТО

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть пять законопроектов во втором чтении и три в первом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Пленарное заседание начнется в 12:30. Во втором чтении парламент может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. Будут рассмотрены законопроекты:
- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация. 3 октября в Евросоюзе высказали обеспокоенность последствиями принятия этого закона;
- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;
- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;
- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;
- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:
- 1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;
- 1209, 1210, об усовершенствовании администрирования налогов.
А, ну да, он же юрист.
Гениальная мысль 😂
Вот Петр Алексеевич поэтому и не боролся. Заботился о народе.
Но и в этих темах пэтины интернетные хомячки разъединяют страну.
Такое впечатление, что это Пэтя, а не Пятов , вчера на воротах стоял, такое впечатление, что это не пэтино большинство тормозило принятие депутатской неприкосновенности, забанило закон о незаконном обогащении и потом с нетерпением ждало отмены безвизовый, чтоб свалить все на новую власть..
Новая Рада молодцы, а следующая будет ещё лучше, когда депутаты не будут лезть в раду, чтобы избежать судебного преследования.
Наши воины заслуживают всего самого лучшего. Решим вопрос с коррупцией, урегулируем вопрос с Донбассом - будет нам и само НАТО- не только его стандарты