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 Рада нового созыва впервые проведет Час вопросов к правительству, - Разумков

Верховная Рада в пятницу, 18 октября, проведет Час вопросов к правительству. Это произойдет впервые с начала работы Рады девятого созыва.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил в ходе Согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков.

"В пятницу, 18 октября, состоится Час вопросов к правительству. В соответствии с требованиями части 3 статьи 229 Регламента Верховной Рады Украины, во время Часа вопросов к правительству могут подниматься только вопросы по тематике, которая будет очерчена", - отметил он.

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Разумков предложил на Согласительном совете заслушать предложения от глав фракций и определить ту тематику, по которой будет Час вопросов к правительству.

Источник: https://censor.net.ua/n3153872
 
   
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