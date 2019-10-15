 Суд Лондона сегодня объявит решение по апелляции "ПриватБанка" в споре с экс-владельцами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно информации на сайте суда, объявление решения намечено на 10:30 по Лондону (12:30 по Киеву).
Судьями по делу выступают Джулиан Фло (Julian Flaux), Дэвид Ричардс (David Richards) и Гай Ньюи (Guy Newey).
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.
Помимо того, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.
Согласно данным Нацбанка Украины, "ПриватБанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
Приехала японская делегация в СССР. Водят их по ВДНХ, показывают достижения народного хозяйства.
- Вот, мол, смотрите, какие у нас телевизоры, отличные, цветные, даже знак качества имеется!
- Вот какие у нас трактора, сеялки - мощные, габаритные, на весь союз работают.
- Вот, какие у нас дома крутые - панельные, новая разработка, просторные, комфортные.
В общем все показали и на прощание спрашивают: "Ну как, впечатлила вас мощь страны советов?"
Японцы плечами пожали о говорят: "Зато дети у вас красивые!"
Наши начали возмущаться: "мы вам показываем наши достижения, можно сказать государственную тайну открываем, а вы все про детей. Ну при чем тут дети?!"
Японцы отвечают - да ВСЕ, что вы руками делаете - очень очень плохо, а вот дети у вас красивые.