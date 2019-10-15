 Суд Латвии принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождения средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГПУ, указанные средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджет конфискуют более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты, - НАПК

"Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", - добали в пресс-службе.