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 Суд Латвии принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, - ГПУ

Суд Латвии признал преступным происхождение средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождения средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГПУ, указанные средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

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"Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", - добали в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3153868
 
   
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заграница нам как всегда поможет..., а мы сами, хоть бы одного вора, для смеха, осудили и забрали украденное...
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Овоща осудили и забрали у него бабло.
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"Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне" Источник: https://censor.net.ua/n3153868

Нічого не повернуть латвійці, їм ЄС допомогу урізав.
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Й правильно зроблять. Все одно в Україні їх стирять.
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Якщо вони такі друзі, якими себе виставляють, то так.
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Фамилии держиморд с которыми связывают воровство десятков миллионов долларов? Случайно забыли назвать? Что с 2015 года генпЛокулол не узнал чьи бабки? Типа дело возбудил как бы, ну чтобы лоХторат удовлетворить, а латыши, блин, взяли и подключились, и мало того, нарыли где схрон...Слово за Рябошапка. Так кто они, эти ловкачи? Фамилии и посадки в студию, плиззззз. Чекаємо.
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Когда уже в Украине будут конфисковывать матценности не подтвержденные легальными источниками и уплатой налогов? Любой вклад или недвижимость от 50-100 тыс долларов должен проверятся на предмет легальности происхождения-это практика развитых стран(сумма конечно выше но ведь Украина нищая страна и здесь 100 тыс как в США-миллион)
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