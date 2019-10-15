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 Проигранный бой еще не означает проигранную войну: надо работать дальше, - глава МИД Латвии Ринкевич о возвращении РФ в ПАСЕ

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что формат координационных встреч противников возвращения РФ в ПАСЕ из парламентских делегаций разных стран Европы должен работать дальше.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, что у нас 6 сентября в Риге состоялась встреча парламентских делегаций стран, которые не поддерживали решение о возвращении России права голоса в ПАСЕ. Это была хорошая координационная встреча. И я думаю, что этот формат должен работать дальше. Считаю также, что он должен работать в Страсбурге во время пленарных сессий, надо координировать свою деятельность после работы в комитетах. После этого выступления в ПАСЕ будут более эффективными, и к депутатам из наших стран больше будут прислушиваться", - заявил Ринкевич.

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Он добавил, что "уже надо думать о январе" (сессии ПАСЕ проходят четыре раза в год, последняя была 30 сентября - 4 октября, следующая будет в январе 2020 года).

Глава МИД Латвии также подчеркнул, что в латвийском парламенте тоже прошли "довольно бурные дебаты по поводу ПАСЕ, надо или нет ехать туда, прекращать наше членство там или нет". В итоге парламентарии приняли решение на сессии ПАСЕ "не участвовать в некоторых мероприятиях, тем самым показывая свое отношение к происходящему", но вместе с тем участвовать в других важных событиях. Ринкевичу такая позиция кажется продуктивной - в целом участвовать в Совете Европы, в ПАСЕ, "затрагивать там все те вопросы, которые должны и могут быть затронуты от прав человека в России до прав крымских татар, которые нарушаются в Крыму, снова и снова поднимать вопрос об агрессии Российской Федерации против Украины - в той части, которая находится в компетенции Совета Европы".

"Мне кажется, здесь неправильно было бы сказать: все, мы идем и больше не будем участвовать в работе этой структуры. Таким образом мы просто отдадим эту трибуну именно тем людям, которым не хотели бы им уступать. Образно говоря, проигранный бой еще не означает проигранную войну. Просто надо работать дальше", - резюмировал глава МИД Латвии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153866
 
   
 Топ комментарии
 
Проигранный бой еще не означает проигранную войну: надо работать дальше, - глава МИД Латвии Ринкевич о возвращении РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5560 В Раде представители Граждан Украины, предлагают отменить военный сбор, когда Украинский народ на фронте защищает страну от российских оккупантов.
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Русский мир это когда мусора п*здят тебя на улице. А боятся нужно НАТО и базарных цен в Украине.
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кстати о киве и вчерашних событиях

Проигранный бой еще не означает проигранную войну: надо работать дальше, - глава МИД Латвии Ринкевич о возвращении РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8899
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В Раде представители Граждан Украины, предлагают отменить военный сбор, когда Украинский народ на фронте защищает страну от российских оккупантов.
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Золотые слова,да бой еще не проигран.Надо выносить вопрос на гласное обсуждение.Взятки гласности не терпят
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самые лучшие друзья - страны лимитрофы прибалтики и поляки, которые со словами "бандера" лезут морду бить А кто посерьезней - уже враги и предатели.
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шаман Александр Габышев забарикадировался в доме и обявил кровавый бунт
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он такой же шаман как и я. не мог хоть один автобус с гебней перевернуться, когда мчались "шамана" на бутылку садить?
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Русский мир это когда мусора п*здят тебя на улице. А боятся нужно НАТО и базарных цен в Украине.
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Возаращение РФ-ии в ПАСЕ нужно использовать для усиления публичной порки агрессора , все правильно!
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