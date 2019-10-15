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 Политика Украины
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 Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый

Украина получит от США очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin не как военную помощь — это впервые будет иностранная военная закупка.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua, отвечая на вопрос относительно новых условий для закупки американского вооружения.

"Вы помните, что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. Она оформлялась через финансовые механизмы, однако это все же была прямая помощь. Она не требовала возврата денежных средств. Нынешняя партия - это закупка. Это иностранные военные продажи. Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продажи между правительствами. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением. Для этого надо было установить доверие, реформировать систему, доказать, что новые системы не будут коррумпировано отданы россиянам или захвачены ими", - отметил он.

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"Я соглашаюсь с заявлениями американской стороны о том, что это не изменит военный баланс, однако сохранит жизни наших воинов", - отметил он.

"Сейчас Украина получает большую помощь со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, как Израиль или другие союзники США, Египет в частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении. И это оборонное оборудование, тренинговые программы. Мы приложили огромные усилия, чтобы установить это доверие. В Пентагоне знают, что посольство Украины могло всегда сохранять слишком чувствительную информацию для достижения конкретных результатов. Мы сделали огромный шаг вперед. Соответствующие условия закупки уже утвердил Пентагон, Госдепартамент, теперь это рассмотрит Конгресс. И я надеюсь на положительный результат, что мы получим эту партию, после чего перед нами откроются возможности совсем другого уровня. А нам сейчас нужны некоторые другие современные системы", - подытожил экс-посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3153864
 
   
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а раньше мы их выходит на халяву получали? Ай да "барыга"... Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 5714
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Порошенко -Великій Президент і дипломат. З ним рахувались в Європі і США. А зараз "нарід" вибрав гопника і клоуна з яким ніхто не рахується . Можна робитивнутрішні реформи і зміни, а зовнішній вектор і зовнішня політика в державі повинна бути сталою і незміненою Це напрацьовується роками.а ці клоуни хочуть все змінити,як на сцені 95 кварталу. Така політика --це злочин для України.
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Ничего не выходит, мне так и не удалось доказать зраде, что это была помощь, а не закупка...
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Совет форумчанПравила форума
 
а раньше мы их выходит на халяву получали? Ай да "барыга"...
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Ничего не выходит, мне так и не удалось доказать зраде, что это была помощь, а не закупка...
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Хочешь мира-готовся к войне.Нам надо вооружиться и за счет покупок пока и за счет своего ВПК.А там жизнь покажет когда сильной сплоченной страной и хорошо понимать угрозы и разводняки кремлевских фашистов
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нам нужно серьезно вкладываться ни сколько в создание оплотов на которые все так "кивят", а на полный цикл производства аналогов джавелина.
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Конечно ДА, но только ты не хочешь платить налоги, за которые это финансируется. И так же рвассуждают 73%
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Мы и сейчас на халяву это получаем - в рамках помощи, выделяемой США.
Просто раньше это было оформлено как помощь, а сейчас - официально как закупка.
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Трампушка подосрал конеечно УКРАИНЕ запретив военную помощь
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Но продажу он не запрещал. Так что можете купить в США что хотите, хоть авианосец. Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 2775
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Чё то разговоров об этом много было, а толку мало. Вот это всё работа пиар службы - этих бестолочей.
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О таких веСЧах должны вообще молчать... Ну раз уж мы воюем с кацапсинами то сказать нужно, они сцыкливые, теперь сто раз подумают и спросят бурятов почему коБЗДОн был рад встрече с ними .
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это называется оружие сдерживания, сам факт получения и закупок. множит на ноль все старания кацапсин по стягиванию и формаированию танковых бригад возле наших границ. пока у нас есть джавелины, а козломордые не придумали защиту против них, попытки прорыва не будет.
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у серюни ипанова спросить забыли сиди в своей астрахани и не ********! Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 4336
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Порошенко -Великій Президент і дипломат. З ним рахувались в Європі і США. А зараз "нарід" вибрав гопника і клоуна з яким ніхто не рахується . Можна робитивнутрішні реформи і зміни, а зовнішній вектор і зовнішня політика в державі повинна бути сталою і незміненою Це напрацьовується роками.а ці клоуни хочуть все змінити,як на сцені 95 кварталу. Така політика --це злочин для України.
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Дайош свинарчуківську , мароднрну владу , в зад !😆
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к мифическим "свинарчукам" претензий у "новой власти" нет, вот такой облом у вас зебилов получается
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Велике бачиться на відстані. Петро відійти на відстань не хоче. Бо дуже все таке невеличке виходить і крихке. Ось і крутиться як вугор на пательні. Я б сказав що він не настільки великий як важкий, так кіл 130 важить, на тому вся велич і закінчується.
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Жавеліни були надійно зховані , на складах , які згоріли !
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на складах нато, в польше - это самый надежный вариант.
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Щоб москалям , в лапи , жавеліни не потрапили !
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Не переживай, не потраплять. Потраплять тыльки в башню кацапсячого танка Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 63
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Забагато чалого не буває. Все робить як його колишній шеф. Лізе у вікно, двері, через дах на горище, у димохід..... Рве на собі фуфайку, надає поради, всяк про себе нагадує, бо "без пропітанія" довго не протягне. Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый - Цензор.НЕТ 2919
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Морда , хоч пацюків бий , спробуй таку пропітать !😆
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Конфисковали $30 млн: в ЕС приняли решение по "деньгам Януковича"

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождения средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - сказано в сообщении.В ведомстве уточнили, что эти средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. "Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", - добавили в Генпрокуратуре.
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За п`ять років нарешті "совместниє усілія" досягли небувалого прогресу. Тепер ще 5 років буде вирішуватись питання "возвращенія прєступних актівов в Україну". Якби всі так працювали в країні, то вже б з голоду здохли.
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Я не понял чем этот зебил гордится.
Раньше получали нахаляву.
Теперь покупаем - и это "перемога"?
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"... что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. ... Нынешняя партия - это закупка. Источник: https://censor.net.ua/n3153864 ..." - А что, предыдущую партию уже "израсходовали"??? Или просто деньги некуда потратить???
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Коли згорів будиночок кумані гонтарьової , свиночолий отець нації 🐷 ,пропонував ввести національну жалобу ! А коли згоріли військові склади з жавелінами , так то мов так і треба !
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))))))))))))) Супер! Ты креативен и успешен в своей среде. Такую ху@ню придумать нужно постараться. #ули, талант....
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Ну майже жалобу , казав що зпалений будиночок гонтарьової , це непоправний удар по країні !😈 А при кому , військові склади згоріли ? -🐷 .
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Горіли при Кучме и Ющенко, всегда, после того как они борзо, не спросив разрешения, заявляли про европейский курс и путь в НАТО. После предоставления джавелинов, не горели ни разу. В Украине не было военных складов, это свалка боеприпасов, свезенных из стран варшавского договора в 90е, и при реформах Дрища, по сокращению армии. У 80% просроченный срок хранения.
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Думаешь, ему есть разница? Ну не склады горели- пирожки пеклись, блохи скакали, черти мерещились, важно- "при ком"...
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Ну майже... А може и не жалобу, а може просто что то. А может это страус злой, а может и не злой...
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Це є добре,нам,ще:контрбатарейних радарів,тепловізорів,систем ППО Patriot і МQ-1 Predator 20 штук.
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А где наши ракеты Альта, а где крылатые ракеты??? 5 лет курожопые гупошлепы и мародеры пиарились на этой теме, а толку ноль. Очень жаль.
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Ясчітаю,ето успєх.Раньше на халяву давали,а тепер-за гроші з нашого бюджету на оборону (і так урізаного).Зато нам довіряють !
А директори наших оборонних заводів нехай не плачуться про обмеження замовлень,амєріканське-воно ж качєственне ! Десь так це й виглядає:
Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий - Цензор.НЕТ 9127
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Чахлый харе трындеть, петюшки все идут на мыло... Эта жаба о каких реформах и доверии трёт если Петюня за 5 лет успел только Свынярчуков реформировать!
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