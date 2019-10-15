 Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua, отвечая на вопрос относительно новых условий для закупки американского вооружения.

"Вы помните, что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. Она оформлялась через финансовые механизмы, однако это все же была прямая помощь. Она не требовала возврата денежных средств. Нынешняя партия - это закупка. Это иностранные военные продажи. Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продажи между правительствами. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением. Для этого надо было установить доверие, реформировать систему, доказать, что новые системы не будут коррумпировано отданы россиянам или захвачены ими", - отметил он.

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"Я соглашаюсь с заявлениями американской стороны о том, что это не изменит военный баланс, однако сохранит жизни наших воинов", - отметил он.

"Сейчас Украина получает большую помощь со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, как Израиль или другие союзники США, Египет в частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении. И это оборонное оборудование, тренинговые программы. Мы приложили огромные усилия, чтобы установить это доверие. В Пентагоне знают, что посольство Украины могло всегда сохранять слишком чувствительную информацию для достижения конкретных результатов. Мы сделали огромный шаг вперед. Соответствующие условия закупки уже утвердил Пентагон, Госдепартамент, теперь это рассмотрит Конгресс. И я надеюсь на положительный результат, что мы получим эту партию, после чего перед нами откроются возможности совсем другого уровня. А нам сейчас нужны некоторые другие современные системы", - подытожил экс-посол.