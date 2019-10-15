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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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 В Днепре на "Вече сопротивления капитуляции" объявили ультиматум украинской власти

В Днепре, на площади под областной государственной администрацией, состоялось "Вече сопротивления капитуляции". В нем приняло участие около полутысячи человек, среди которых - участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, общественные активисты, переселенцы.

 Они протестовали против введения "формулы Штайнмайера", передает Радио Свобода.

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Нет капитуляции", также скандировали лозунг "Слово нации - нет капитуляции".
По словам одного из координаторов акции Андрея Денисенко, участники вече объявили ультиматум украинской власти с несколькими требованиями, среди которых - "закончить любые разговоры" о капитуляции, разведении войск, восстановлении водоснабжения Крыма, восстановлении торговли с оккупированными территориями.

Среди требований протестующих также запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, запрет амнистии для боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР", запрет создания любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций, на оккупированных территориях Донбасса, запрет проведения выборов на территории ОРДЛО до получения полного контроля над украинско-российской границей.

В Днепре на Вече сопротивления капитуляции объявили ультиматум украинской власти 01
В Днепре на Вече сопротивления капитуляции объявили ультиматум украинской власти 02

Как отметил Андрей Денисенко, срок исполнения требований - месяц, до "дня всех Майданов".
"Сегодня у нас еще есть шанс и историческая возможность остановить измену, остановить капитуляцию. Для этого надо - очень просто - "Вова, перестань сдавать!". Сдавать Украину. Нельзя перестать стрелять, потому что этот враг на нашей земле. Луганская и Донецкая область - это не какая-нибудь территория с особым статусом, это украинская территория, оккупированная из-за вторжения российских регулярных войск ", - сказал Андрей Денисенко.

По площади днепряне организовали сбор подписей под требованиям к украинской власти, а также раздавали информационные листовки с призывом "Не дозволь їм переступити червоні лінії".

Источник: https://censor.net.ua/n3153862
 
   
 Топ комментарии
 
"Вова, просто перестань сдавать" це лайк Дніпрянам)
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Фовка вляпался по самые не балуйся. С одной стороны пуйло, с другой народ Украины. Этот опарыш думал президентом стать это круто, а выйдет позорище, которое кончит хуже овоща.
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Цікава вимона патріотів дніпрян - припинити підготовку до подачі води у Крим. Готуються Зєколаборасти порадувати Путлєровців українською водичкою.
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"Вова, просто перестань сдавать" це лайк Дніпрянам)
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Цікава вимона патріотів дніпрян - припинити підготовку до подачі води у Крим. Готуються Зєколаборасти порадувати Путлєровців українською водичкою.
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Бені ху@ло пообіцяло повернути всі санаторії і будинки відпочинку в Криму, які були до окупації його групи "Приват". Ось "Беня" і старається і покажуть парочку сюжетів по 1+1, які ми не гуманні, як там мруть жабки і рибки, як яничари завонялися без води... і дадуть воду. А ще приїдуть в Крим парочку депутатів-сепаратистів з Європи.І справа буду зроблено.
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Новий мем: Червона лінія.
Та сцяти і срати зелені хотіли на вас і ваші "червоні лінії"!
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там вже і про зелену кажуть лінію.
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а до чого тут ЕС та НАТО? Вони спостерігають що нова влада в Україні досить невдалу політику веде враховуючи злив телефоних розмов Трампа з ваЗЕліном, владу хитає в бік кремля, тому на слабких тиснуть. Порох не давав реалізовувати формулу Шахермахера 5 років.
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Фовка вляпался по самые не балуйся. С одной стороны пуйло, с другой народ Украины. Этот опарыш думал президентом стать это круто, а выйдет позорище, которое кончит хуже овоща.
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Та не кажи! Такий "народ" що страшне! В Днепре на "Вече сопротивления капитуляции" объявили ультиматум украинской власти - Цензор.НЕТ 5203
Три каліки і дві напвп`яні пики)
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Так так.... не хвилюйся. Все добре! Скажи мені, добрий чоловік, а чого так мало в Дніпрі людей вийшло на цей епохальний захід? Так голів двісті.... Та й ще цілий місяц терміну відвалили, не жадібні. Зразу видно люди прийшли, широкої душі. Невже в Дніпрі більше патріотів не лишилось, чі всі на Київ в ніч чкурнули на предмайдан всіх предмайданів? В Днепре на "Вече сопротивления капитуляции" объявили ультиматум украинской власти - Цензор.НЕТ 8232
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Координатор Андрей Денисенко, це той що балатувався в 2014 році в 26 одномандатниму виборчому окрузі від ******** Пеее і був депутаною? А до того чалився зі сволотовцями?
Я зовсім не здивований.) В Днепре на "Вече сопротивления капитуляции" объявили ультиматум украинской власти - Цензор.НЕТ 4343
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Не завадило б провести референдум з ключових питань. І все стане на свої місця. А то купка проплачених ідіотів як завжди - "строять погоду".
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хера с два тебе поможет твой рехверендум.
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Это все пецины хотелки...но тогда мовчки все робили
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зажравшиеся рыла. которые мечтают сдать Украину.
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Самі ви де сиділи? А вони, хто в окопах, а хто допомогу збирав та возив. На відміну від вас.
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як раз вони вчасно. вийшли без рамок-пищалок і заборів-загонів - і сказали своє слово, на яке мають право.
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ага, бо усі гроші пішли на віче. подивіться, скільки народу купить треба було. (стьоб).
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Не понятно, а в чем ультиматум - если власти не пойдут на выполнение требований, то что? В Днепре случиться местный майдан?
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во-первьіх, имели право вьісказаться и вьісказались. а во-вторьіх, слуга народа пусть репу чешет, дальше его ход.
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Що цікаво , так це те що з самого ранку "Цензор" опустився в зелену цензуру . Тільки питання , це весь "Цензор" , чи окремі модери забєніни гроші крисячать ?
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Этим зё-деятелям нужно перед красными линиями красные линии поставить.
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Особисто бачив на мітінгу в Дніпрі плакат: "Стіна замість капітуляції". Він, доречі, був найбільш популярним.
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Бeз жoднoгo пocтрiлy: CШA зрoбuлu нecпoдiвaнy пропозицію Зеленському щодо деокупації Донбасу Сполучені Штати запропонували українському уряду варіант вирішення деокупацію території на сході країни. Американський аналітичний центр Atlantic Council виступив з пропозицією повністю перервати економічні зв'язки з окупованими районами Донбасу, повідомляє from-ua.com. В першу чергу аналітики з США наполягають на припиненні поставок води, електрики та інших ресурсів. Крім того перейти до повної соціальної і економічної блокади непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Мета - максимальне ускладнення існування жителів незаконних республік і доведення гуманітарної ситуації до критичної позначки. Фахівці Atlantic Council вважають, що економічна блокада дозволить повернути окуповані території. Обмеження і повне припинення надходження грошових коштів викличе негативне ставлення місцевих жителів до керівництва само-проголошених республік.
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От нехай лугандони і доведуть, що їм кацапське нарєчіє важливіше, ніж українські пенсії, сало, ковбаса, безкоштовні газ, електрика, вода...
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Аналитический центр советует.... А что Трамп Зеле при личной встрече посоветовал, напомнить?
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Приколисты они протестуют против той ереси которую сами же петюшки разгоняют....это мощЬно!
А где блть я вас спрашиваю "Нет однополым бракам"? Доколе?...а, вот оно чё Михалыч....
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Вот интересно, все эти вече и митинги, они могут изменить ситуацию? По мне так вряд ли. Зеле будет сейчас очень тяжело дать заднюю..
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