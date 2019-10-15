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 Политика Украины
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Все про:ВР (23825) Разумков Дмитрий (242)

 Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе Верховная Рада завершает работу в турбо режиме и перейдет к плановой работе.

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы уже, в том числе прислушиваясь к премьер-министру, завершаем турбо режим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти для проведения реформ, и мы будем работать в немного другом режиме. Это не значит, что мы будем работать медленнее, или это как-то повлияет на качество нашей работы, но все же мы будем отходить от турбо режима", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы должны рассказывать детям о современной войне и о ее героях": Разумков вместе с сыном пришел к Стене памяти павших за Украину. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3153861
 
 
 Топ комментарии
 
Яке полегшення! Та аби ви там взагалі ніколи не з'являлися набагато краще б було! Турбодятли недоколихані! Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме, - Разумков - Цензор.НЕТ 3627
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Разумков, это не "турборежим", а "турбопонос"... И вы с ним - "обосрались по уши..."... Там будет не 10% "нелетальных ошибок", как высказался "говорящая голова", Арахамия, а все 50, а то - и больше... И за это вас будут лупить даже ваши вчерашние избиратели... Возможно - ногами...
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Ровно в двенадцать часов Александр Иванович Корейко отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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Ровно в двенадцать часов Александр Иванович Корейко отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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И какой прок от ваших реформ ? Что вы ещё придумали кроме распродажи чернозёмов ?
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Придумали - не отменять соласие рады, чтобы начинать следственные дейстаия против депутатов.
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Яке полегшення! Та аби ви там взагалі ніколи не з'являлися набагато краще б було! Турбодятли недоколихані! Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме, - Разумков - Цензор.НЕТ 3627
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Качество работы? Что за бред, о чем он?
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"Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме,"
Ну да. А вместе с турборежимом работа закончится вообще.
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Ну если в турбо режиме ничего хорошего не сделали...то в обычном режиме тлчно ничего нн сделают...
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... и уйдет в спячку? будет всю зиму сосать бюджет?
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бо 254 ідіота можуть навидавати стільки законів, що 40 мільйонам потім і за 10 життів їх не виконати
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с такими подходами то и ваще можете перестать работать))
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Разумков, это не "турборежим", а "турбопонос"... И вы с ним - "обосрались по уши..."... Там будет не 10% "нелетальных ошибок", как высказался "говорящая голова", Арахамия, а все 50, а то - и больше... И за это вас будут лупить даже ваши вчерашние избиратели... Возможно - ногами...
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после всего принятого, тікати, тоже в турборежиме будут
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