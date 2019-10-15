EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1688  41
Материалы по теме:
Все про:Россия (74051) Донбасс (19655) Яременко Богдан (39)

 Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко

Россия стонет, прогибается под тяжестью внутренних проблем, но продолжает имитировать поведение супердержавы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Ответ на вопрос, восстановим ли мы мир в Украине, конечно, в большей степени зависит от России, от ее желания и способности идти на обострение в международных отношениях", - говорится в сообщении.

По словам Яременко, на фоне нарастания противоречий между партнерами по НАТО (не только между Европой и США, но и между Турцией и другими членами НАТО) Россия, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий.

"Высказывалось предположение, что осенью этого года в ходе военных учений Россия может применить боевой ядерный боеприпас. Ну, и вот возможность. Учение ракетных войск стратегического назначения. Думаю, что после недавней катастрофы при работе с боеприпасом в Северодвинске вероятность применения в ходе Гром2019 ядерного оружия на одном из полигонов в арктическом круге несколько снижается", - отметил глава парламентского комитета.

"Срыв Россией прекращения огня и разведения войск на Востоке Украины является логическим с точки зрения стратегического поведения нашего оппонента. Россия стонет, прогибается под тяжестью внутренних проблем, но продолжает имитировать поведение супердержавы. Наблюдаем и делаем выводы", - подытожил Яременко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко. ВИДЕО

Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153860
 
 
 Топ комментарии
 
роіся робить ставку на турбодятлів, які будуть відводити ВСУ в односторонньому порядку.
 показать весь комментарий
 
Кацапские фашисты до конца будут держаться за войну.Не для того они ее развязали что б закончить.А кремлевский фюрер еще и маникально ненавидит Украину. Вот из этой ситуации и надо строить планы
 показать весь комментарий
 
И что, выйдет, что диванные войска зелика таки зря подмылись, легли и просють хуйло введи?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапские фашисты до конца будут держаться за войну.Не для того они ее развязали что б закончить.А кремлевский фюрер еще и маникально ненавидит Украину. Вот из этой ситуации и надо строить планы
 показать весь комментарий
 
 
Нужно заставить . Саммит в Париже на єто и нацелен. Имхо
 показать весь комментарий
 
а ***** туда поедет без предварительных уступок Украины ?
 показать весь комментарий
 
Приедет , Зеленский грамотно его развел с самого начала и Пуйло уже давно дал принципиальное согласие на встречу в Норм. формате. Меркель с Макроном тоже "за" двумя руками.
 показать весь комментарий
 
Зеленский тупой. Он по определению никого не мог развести.

А ***** и на мир в Украине публично даёт принципиальное согласие.
Но есть нюанс - после капитуляции Украины.

Так и принципиальное согласие на встречу.
Оно есть, но есть нюанс - когда ....
 показать весь комментарий
 
 
Номерной , после саммита в Париже и узнаем , кто "тупой" , может , тьі сам ?
 показать весь комментарий
 
Минсские договоренности подписывались при УТВЕРЖДЕНИИ рФ как страны НЕ УЧАСНИКА КОНФЛИКТА !!,СЧАСС --ЭТУ ЛОЖ РОЗОБЛОЧИЛИ ,,Стало быть -- росЦия --НОЛЬ !,И пускай рф идет лесом , или по правде --ОБЪЯВИТ УКРАИНЕ ВОЙНУ !!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А почему бы Украине не объявить войну РФ?
 показать весь комментарий
 
тупий комент дитини,ти десь колись чув,щоб неядерна країна оголосила війну країні яка її має?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
нужно мобилизировать диванные войска имени Пецика. А то смотрю у них дуже великий резерв Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 518
 показать весь комментарий
 
 
И что, выйдет, что диванные войска зелика таки зря подмылись, легли и просють ***** введи?
 показать весь комментарий
 
 
Та ну нафиг. Ми по прикладу гідранта будем никатись від повісток. Нехай син Зеленського служить. Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 1788
 показать весь комментарий
 
 
Проплаченные борыгой фермеры всё таки меняют немножко риторику тактх яременкив.
 показать весь комментарий
 
 
фермери їдять "шалену бджілку", а цукерки не прості, а наколоті!
 показать весь комментарий
 
 
я с этих зебилов хиею- они не знали?,голуби мира бл...
 показать весь комментарий
 
 
Кацапсины везде трубят, что Украина не готова к разведению, типа обдроченцы гАтовы даже ракЄты бЄлые пускали а ВСУ нЄ АтходятЬ, млятЬ... Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 113
 показать весь комментарий
 
 
Яременко - це наш український нострадамус.
 показать весь комментарий
 
 
Ты про ЧТО, борода?
План Путина прост и понятен - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
И?
 показать весь комментарий
 
 
роіся робить ставку на турбодятлів, які будуть відводити ВСУ в односторонньому порядку.
 показать весь комментарий
 
 
прозрел? поди укуси за жопу Монику, мож и до неё дойдёт.
 показать весь комментарий
 
 
оказывается россия сорвала разведение войск Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко - Цензор.НЕТ 8307 а не националисты которые с обрезами приехали.
Об этом мы от узнали от некоего яременко, украинского политолога.. правду открыл народу!
 показать весь комментарий
 
 
Обрезьі под зипунами разглядели , зоркая вьі наша ?
 показать весь комментарий
 
какие еще обрезы? Росія, зриваючи розведення сил, очевидно, робить ставку на продовження агресивних дій на Донбасі, - Яременко - Цензор.НЕТ 4170 может там шампура в чехле?
 показать весь комментарий
 
 
Не Россия стонет, а российский народ.
А продолжает имитировать поведение супердержавы Путин и кремлевская банда, а не Россия.

Странные дипломатические обороты у украинского главы парламентского комитета по вопросам внешней политики
 показать весь комментарий
 
 
Росія зробила ставку на рішення вас-дурнів. Вони знали, що ви це зробите. І ви це рішення зробили. Далі ми дураки і в нас "громадянська війна" і зняття санкцій. Ви цього добивалися?
 показать весь комментарий
 
 
cейчас подтянутся порохоботы и обьснят вам что вы зрадник и не патриот. редиска вообщем))
 показать весь комментарий
 
Прізвище Сосновская не має ніякого відношення до дерева сосна , лиш до бєні .
 показать весь комментарий
 
рискну предположить что вы таки порохобот..
 показать весь комментарий
 
До чего же они смешные эти зелебобики, особенно про ядерную атаку, рассуждает так, как-будто что-то в этом понимает, а ведь таких вот и слушают - испытывали не ядерный боеприпас, а ядерную ракетную установку - ядерный движок для ракет с неограниченной дальностью полета.
 показать весь комментарий
 
 
Надо же, до этого переобувшего лапти на лету хлебальника начинает доходить, что гибридная война и дестабилизация есть инструменты российской политики что в Карабахе, что в Грузии, что в Молдавии, вот теперь и в Украине.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх