 Россия, срывая разведение сил, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий на Донбассе, - Яременко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

"Ответ на вопрос, восстановим ли мы мир в Украине, конечно, в большей степени зависит от России, от ее желания и способности идти на обострение в международных отношениях", - говорится в сообщении.

По словам Яременко, на фоне нарастания противоречий между партнерами по НАТО (не только между Европой и США, но и между Турцией и другими членами НАТО) Россия, очевидно, делает ставку на продолжение агрессивных действий.

"Высказывалось предположение, что осенью этого года в ходе военных учений Россия может применить боевой ядерный боеприпас. Ну, и вот возможность. Учение ракетных войск стратегического назначения. Думаю, что после недавней катастрофы при работе с боеприпасом в Северодвинске вероятность применения в ходе Гром2019 ядерного оружия на одном из полигонов в арктическом круге несколько снижается", - отметил глава парламентского комитета.

"Срыв Россией прекращения огня и разведения войск на Востоке Украины является логическим с точки зрения стратегического поведения нашего оппонента. Россия стонет, прогибается под тяжестью внутренних проблем, но продолжает имитировать поведение супердержавы. Наблюдаем и делаем выводы", - подытожил Яременко.

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