 Архиепископ Афин и всей Эллады наградил одесского застройщика Бумбураса за меценатство

Примечательно, что за всю историю греческие меценаты получили не более 10 подобных наград от церкви, передает УНИАН.

Торжественное вручение состоялось в ходе официального открытия Центра Молодёжного и музыкального образования Святой Архиепископии "Святой Пантелеймон" в Афинах, строительство которого финансировал меценат. Именно в его честь инициаторы и назвали новый молодежный Центр.

Данной наградой был отмечен особый вклад Пантелеймона Бумбураса и его семьи в развитие духовных ценностей, преданность идеалам добра, а также помощь в развитии Архиепископии.

Мэр Афин Костас Бакояннис отметил важность открытия Центра такого уровня для города и страны в целом.

В свою очередь, Архиепископ Иероним II поблагодарил мецената за его посильный вклад в развитие духовности, культуры и образования Греции.

"В церковной сфере лучшая инвестиция - это инвестиции в наших детей. Большая проблема эпохи - это разочарование, и побороть его очень сложно. Поэтому лучше заранее инвестировать в семейные ценности, церковь. Бог образом, известным лишь ему, посылает нам тех людей, которые открывают двери. Именно господин Бумбурас открыл дверь этого начинания и сотворил маленькое чудо. Большое спасибо человеку, который взял на себя это благое дело и его семье, которые восприняли это предложение с любовью", - отметил Архиепископ Афин и Всей Эллады Иероним II, выступая на церемонии награждения.

"Для меня большая честь получить столь высокую награду. Я рад, что имею возможность способствовать развитию духовного и культурного потенциала подрастающих поколений. Долг каждого бизнесмена - быть полезным своей стране, своему народу. Так получилось, что я живу на две страны одновременно - в Греции и Украине. И оба государства - мой дом. Очень надеюсь, что я и моя семья реализуем ещё много социально значимых проектов", - отметил Пантелеймон Бумбурас.

Напомним, что владелец "Гефеста" Пантелеймон Бумбурас является одним из самых крупных меценатов в Украине. Среди его основных проектов - строительство Греческого парка в Одессе, финансирование участия в образовательной программе "Молодые лидеры" в Школе им. Кеннеди при Гарвардском университете, масштабная гуманитарная помощь украинской армии, создание и финансирование кафедр новогреческого языка в ряде украинских вузов и т.д.



















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