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 За сутки в Украине произошло 730 ДТП: погибли 18 человек, еще 120 - травмированы, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

В понедельник, 14 октября, в Украине произошло 730 ДТП, в которых погибли 18 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

По данным полиции, только за минувшие сутки в Украине в ДТП погибли 18 человек, еще 120 получили травмы.

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"Берегите друг друга и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

За сутки в Украине произошло 730 ДТП: погибли 18 человек, еще 120 - травмированы, - Нацполиция 01
Инфографика: Нацполиция/Facebook

За сутки в Украине произошло 730 ДТП: погибли 18 человек, еще 120 - травмированы, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153855
 
 
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Aбзац полный.
Народ, неужели так трудно не бухать за рулём; тормозить перед зеброй; не выезжать на встречу; пристёгиваться наконец ?
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Возможно. Если бы Аваков следил за порядком на дорогах, а не за своим контрабандным бизнесом.
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Причём тут Аваков?
Ведь каждый сам творит свою судьбу.
Разве Аваков сидит за рулём в миллионах машин?
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Власть для того и существует чтобы следить за порядком.
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Следить можно, уследить за всеми - невозможно.
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Так почему не делаете даже минимума ? Камеры трудно поставить ? Конфисковать автомобили за вождение в нетрезвом виде не можете ? Штрафы астрономические за езду без ремней трудно ввести ?
Если власть хочет решить проблему - она действует, а не отмазки ищет. Хотя какая "власть" может быть из этой команды недоделанных юрыздов ?
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Я призываю Зеленского, немедленно принять этот Закон и остановить смерть на дорогах!
https://censor.net.ua/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola
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Вот именно!
Гаи было очень корумпировано, но его боялись и не нарушали так пдд. Сейчас же понабирали мальчиков и девочек в ППолицию , а они как "украшение" на дорогах не более.
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а чего не запретить автомобили ???
игорный бизнез закрыли в 2009 году когда в игровом зале Днепропетровска случился пожал и задохнулось 10 человек ...и все Юля сказала в унисон с пуйлом ,который тоже запретил игорный бизнес в срашке в 2009 году ...Совпадение ???? да еще такое .....тогда шпиль в Солсбери самый высокий и красивый .особенно под чашечку кофе
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А скільки ДТП скоєно за участю поліції- пліз в студію цифіру..
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Щось неймовірне діється в Україні. З такою кількістю смертей на шляхах ніякої війни не треба. За сутки в Украине произошло 730 ДТП: погибли 18 человек, еще 120 - травмированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8741
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Смартфон і кермо якось погано одне на одне впливають...
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