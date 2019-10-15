 За сутки в Украине произошло 730 ДТП: погибли 18 человек, еще 120 - травмированы, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.
По данным полиции, только за минувшие сутки в Украине в ДТП погибли 18 человек, еще 120 получили травмы.
"Берегите друг друга и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
Инфографика: Нацполиция/Facebook
Народ, неужели так трудно не бухать за рулём; тормозить перед зеброй; не выезжать на встречу; пристёгиваться наконец ?
Ведь каждый сам творит свою судьбу.
Разве Аваков сидит за рулём в миллионах машин?
Если власть хочет решить проблему - она действует, а не отмазки ищет. Хотя какая "власть" может быть из этой команды недоделанных юрыздов ?
https://censor.net.ua/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola
Гаи было очень корумпировано, но его боялись и не нарушали так пдд. Сейчас же понабирали мальчиков и девочек в ППолицию , а они как "украшение" на дорогах не более.
игорный бизнез закрыли в 2009 году когда в игровом зале Днепропетровска случился пожал и задохнулось 10 человек ...и все Юля сказала в унисон с пуйлом ,который тоже запретил игорный бизнес в срашке в 2009 году ...Совпадение ???? да еще такое .....тогда шпиль в Солсбери самый высокий и красивый .особенно под чашечку кофе
https://censor.net.ua/blogs/3113762/esch_raz_vernmsya_k_voprosu_razresheniya_korotkostvola