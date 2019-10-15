 За сутки в Украине произошло 730 ДТП: погибли 18 человек, еще 120 - травмированы, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

По данным полиции, только за минувшие сутки в Украине в ДТП погибли 18 человек, еще 120 получили травмы.

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"Берегите друг друга и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.



Инфографика: Нацполиция/Facebook