 Они стоят за свою и за нашу свободу от власти дракона. Я всегда буду их поддерживать, - Сенцов о приговоре российскому активисту Котову

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украинский режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, пока вся Украина отмечала один из главных своих праздников, в Москве снова посадили в тюрьму хорошего человека. Точнее посадили его немного раньше, а вчера апелляция оставила приговор в силе, подтвердив то, что он будет сидеть. Четыре года. Вроде бы и немного по сравнению с двадцать четыре, но так может думать лишь тот, кто ни дня не сидел в тюрьме. Этого человека зовут Костя Котов. Мы с ним не знакомы. Более того, я ничего о нем не слышал, пока его не посадили, хотя он активно поддерживал нас, узников Кремля и носил передачки в Лефортово украинским морякам. Он был задержан за участие в протестных митингах, на следующий день арестован, еще через день следствие было завершено, а через две недели вынесен приговор. Стремительно дело, призванное продемонстрировать всем, что путинская репрессивная машина вышла на новые скорости перемалывания людей. Сажать будут быстро и как всегда любого!" - написал он.

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"За Костей, как и за любым российским политическим заключенным не стоит его родная страна, в отличие от нас, украинцев, которые находясь в плену, каждый день знали, что наша страна нас никогда не бросит. Поэтому борющимся с режимом россиянам еще труднее. Хотя они стоят за свою и за нашу свободу от власти дракона. Поэтому я всегда буду их поддерживать, как и всех наших ребят, которые до сих пор томятся в плену. Свободу Константину Котову! Свободу всем политузникам Кремля!" - резюмировал Сенцов.

Константина Котова осудили по статье 212 Уголовного кодекса России. Она касается реального заключения за "многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий" и появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Первым, кого осудили за ней, стал активист Ильдар Дадина, он получил три года колонии. В 2017 году Конституционный суд несколько "смягчил" статью. Для ее применения действия человека должны "представлять опасность для общества". После решения Конституционного суда так называемую "дадинскую" статью не применяли два года.

Константин Котов неоднократно устраивал пикеты в поддержку украинских политзаключенных и моряков, также он носил им передачи.



