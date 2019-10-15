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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19655) нормандская четверка (723) Пристайко (234)

 Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко

Украина надеется на результативность предстоящих переговоров в "нормандском формате", но не может вести переговоры вечно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время общения с прессой после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы уже пять лет занимаемся этим, мы собираемся в разных форматах, у нас было больше сотни встреч в "минском формате", это будет четвертая, как минимум, встреча в "нормандском формате". Президент Зеленский давно заявил, что у нас, как у народа, нет больше времени, чтобы еще следующие пять лет постоянно переговариваться в различных форматах. То, чего мы пытаемся достичь, - это встретиться, выложить все карты на стол, и сказать: это наши условия, для нашего народа, который оказался за линией соприкосновения. Нравится это России или не нравится - это красные линии, которые украинское правительство не собирается переступать", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, если Россия действительно собирается вернуться в цивилизованный мир, она должна выполнить требования, которые этот мир ставит перед ней. Иначе нельзя надеяться на то, что санкции будут сняты.

Будущие переговоры в "нормандском формате", по мнению министра - это "момент истины", и никто не хочет, чтобы они завершились безрезультатно.

"Мы пошли на довольно болезненные шаги, чтобы эта встреча состоялась. Вы видите, то, что сейчас происходит в Киеве, все те протесты, где сознательные граждане выражают свое несогласие с этим планом. Люди нам говорят, в том числе в парламенте прямо сейчас, - неужели вы всерьез думаете, что Путин готов идти путем деэскалации? Эти вопросы есть, и они волнуют не только наших граждан, но и людей в правительстве. Мы все это прекрасно осознаем. Как и то, что наша армия, какой она является на сегодняшний момент, не способна в полной мере восстановить наш суверенитет. Мы вынуждены вести переговоры, но мы не можем и не будем вести переговоры бесконечно", - подчеркнул Вадим Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153852
 
   
 Топ комментарии
 
Пристайко просто туп. Украина в руках бестолковых, абсолютно непрофессиональных людей.
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Бесконечно вы действительно не будете вести переговоры, потому что скоро вас под зад ногой выпрут. Не может длиться бесконечно власть идиотов.
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С кацапней говорить не о чем. Или шли их нах или капитулируй. Зелики выбирают второй вариант судя по всему.
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Пристайко просто туп. Украина в руках бестолковых, абсолютно непрофессиональных людей.
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ПОТРІБНО ВІДРАЗУ ПЕРЕХОДИТИ ДО ПЛАНУ зЄ. КОЛАБОРАСТА- КАПІТУЛЯНТА ПІД СУД ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ.
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В связи с приближающимися выборами, Сурков выделил деньги на "инфоборьбу" в Рунете. Набирают молодых мальчишек и девчонок, студентов, учащихся старших классов. Поэтому они так коряво, безграмотно и безаргументированно пишут короткие шаблонные тексты. Деньги видно, как водится, "освоили" наверху и сэкономили! На саму работу выделив гроши! В общем, всё как обычно у эффективных манагеров - что асфальт класть, что инфоборьбу в тырнетах вести! Один СРАМ И СТЫД!
(c)
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К сожалению, это - засилье во всех гос. органах невежд, дилетантов и просто идиотов, обладающих только хватательным рефлексом - стартануло гораздо раньше
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Тупое животное что пистайко что зебил и Зебилы гордитесь своим лидерером малоросом "Россияне резко полюбили Украину благодаря Зеленскому Жители России стали лучше относиться к Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным исследования, 56 процентов россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.

Доля украинцев, которые отметили хорошее отношение к России, снизилась на три процента по сравнению с февралем 2019-го и составила 54 процента. Исследователи отмечают, что такие изменения находятся в пределах погрешности и не дают оснований говорить об ухудшении отношения жителей Украины к россиянам.

Большинство россиян (54 процента) и украинцев (49 процентов) выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами"
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Зебил, там горе у вас: Пригожин вроде, как в Конго разбился и ваше стадо "пригожинских поварят" ныне осиротело.Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8872
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Зеб, ты опять с подписи начинаешь? Выше зеб, из твоей команды, намекнул про грамотность.
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Бесконечно вы действительно не будете вести переговоры, потому что скоро вас под зад ногой выпрут. Не может длиться бесконечно власть идиотов.
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Почему это? Я думаю- что Украина не только может вести переговоры бесконечно- но что она ещё и боевые действия в Донбвассе может вести- ей по плечу двойная нагрузка.
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Порошенко было по-плечу, ах, да, я забыл, он же ничего не делал, Свинарчуки и прочее там...
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С кацапней говорить не о чем. Или шли их нах или капитулируй. Зелики выбирают второй вариант судя по всему.
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и что будет когда устанете вести переговоры?
просто забьете на это и пустите на самотек? или планы Э,Ю,Я.. придумаете?
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Ну и где логика? Если армия наша пока не может восстановить свой суверенитет, то с нами ***** и разговаривает с позиции силы и никакие встречи не помогут, зачем идти на уступки если итогом будет красная линия и возврат на исходные позиции? Для просто чтобы поговорить?
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Почему не может? Сами сказали - долгий процесс! Ну, как минимум, лет на 5 ближайших! Не снимать же Зеленскому с себя полномочия президента! 5+5 уже будет 10 лет... Это, смотря кому доверить! если Кучме, то еще может продержаться лет 15-ть, все будет зависеть от его здоровья.
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Интересная позиция - вести переговоры вечно не можем, воевать тоже не можем. А что можем?
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Можем делать хорошие ракетьі , но за пять лет не сделали , игрались в "безальтернативньій Минск".
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Почему - не может Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6437 .. ?? паРаша может , а Украина значит - не может . ?? 5 лет вести эти бесполезные переговоры могла , а тут прошло 100 дней новой влады и уже не может . ?? Шо вы там , в зе-команде , курите .. ? Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9973 .
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Вони збираються викласти карти на стіл! І шо, там є якісь козиря? Назбірали козирний флешрояль? Довбень!
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А мародер планировал вести переговоры и торговлю вечно.
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так, зе не такий, він десь по середині.
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Ну уж нет, это вы господин Пристайко сотоварищи не способны формировать внешнюю политику, вы превратились в адъютанта Зеленского, который сам является слугой, но отнюдь не народа, а олигархов и беглых предателей и преступников, наша армия имеет все силы и средства для защиты страны, вы же унижаете и деморализуете её своей бездарной и продажной капитулянтской политикой.
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Якщо сказав А то мусишь вже сказати Б , що ж буде далі як чергова тусня у норм. форматі знову буде черговою пустишкою ??
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Троллей не поймёшь, идёт война, подавай мир, только о мире заговорили все опять не так. Похоже просто бабки зарабатывают на комментариях.
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Отличная речь. Только для полноценной поддержки Запада новая администрация на личном примере должна доказать свою искренность - приверженность реформам и борьбе с коррупцией.
Не будьте как Петя и тогда все получится.
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Лукашист, ты думаешь, что Зелемойский закроет офшор и его убыточный в Украине бизнес станет прибыльным?
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нам говорят, но мы всё равно лезем в жопу. дайте Монике пистолет. пусть пристрелит ***** в нормандском формате по формуле штырбрехера. вот это будет результат.
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Вам бы, пан министр, перестать заниматься самообманом.
Красная черта одна: контроль над границей между РФ и ОРДЛО. Если граница под контролем "ЛДНР" - власть в ОРДЛО антиукраинская, и никакого мира не будет. А на передачу границы под контроль Украины лднрыновцы никогда не пойдут, ибо это будет означать окончание их власти.

Заморозьте конфликт по кипрской модели, и забудьте о нём.
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Цьому гівнюку-комсюку (пристайку) треба було сказати: ні, падлюко, це тобі зменшимо платню на половину.
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т.е намекает, что мы потихоньку будем сливаться, если "мы" не можем вести переговоры вечно, то что дальше?
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Хтось заткне пельку цьому кучмівському мажору-комсюку під назвою "пристайко"?
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Ну, конечно, - бесконечные переговоры, опять Порошенко ничего не сделал и не занимался уже вводом миротворцев, а Зелемойский сразу начал с поездки в Турцию, как никак, хоть что-то похоже на международное...
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З "досягнень" блаЗЄнского лише те, що coca-cola в своїй рекламі почала згадувати шаурму. Тепер це, так би мовити, тренд
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если вы не можете бесконечно вести переговоры , уходите
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капитулировать до нового года они могут
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Так, так, викладіть всі карти на стіл. Бл.ть, ну звідки вас стільки тупих набралося.
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То пане Дристайко пропонує нам стати на коліна і попросити вибачення у москалів, чи як слід його розуміти? Про що вони думали, коли йшли до влади в країні де йде війна з московією?
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Минсские договоренности подписывались при УТВЕРЖДЕНИИ рФ как страны НЕ УЧАСНИКА КОНФЛИКТА !!,СЧАСС --ЭТУ ЛОЖ РОЗОБЛОЧИЛИ ,,Стало быть -- росЦия --НОЛЬ !,И пускай рф идет лесом , или по правде --ОБЪЯВИТ УКРАИНЕ ВОЙНУ !
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Пристайко, как дипломат, не говорит главное - на Украину со страшной силой давит и Европа, а с недавних пор и США... А рычагов давления более чем достаточно.... Европе необходимо выходить из клинча с Россией, о чем в открытую заявил недавно Макрон... Но сделать это надо красиво, не потеряв лица.... А Украина для европейцев помеха на пути восстановления отношений с РФ.... Сейчас это препятствие убирается...
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