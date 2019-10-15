EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 За рубежом
  133  6
Все про:виза (1099) ООН (2856) Россия (74051) США (15600) дипломаты (355)

 В целом США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН

Российская делегация в Генассамблее ООН в целом не получила 18 виз в США и не смогла из-за этого участвовать в мероприятиях 74-й сессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявил зампостпреда РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было", - сказал он, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам (Шестого комитета. - Ред.) ГА ООН.

Он уточнил, что в рамках работы Шестого комитета США не выдали визу переводчику, который должен был переводить на английский язык выступления представителей РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Визовая война": США второй раз за полторы недели отказали в визах российским дипломатам

В конце сентября стало известно, что США отказали в визах, которые требовались для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ряд российских дипломатов не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США в начале октября из-за невыдачи им американских виз.

Источник: https://censor.net.ua/n3153851
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да...без переводчика делегации полиглотов... хреново! ))))
от русофобы
 показать весь комментарий
 
 
"Люблю запах возмущенной русофобии с утра, вместе с чашечкой хорошего кофе"..
 показать весь комментарий
 
 
В результате, в туалетах зданий ООН практически исчезли случаи выбрасывания сигаретных бычков в писсуары. Вся Россия обеспокоена "Как эта бездуховная Америка переживет дефицит русской культуры?"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх