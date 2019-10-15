 В целом США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявил зампостпреда РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было", - сказал он, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам (Шестого комитета. - Ред.) ГА ООН.

Он уточнил, что в рамках работы Шестого комитета США не выдали визу переводчику, который должен был переводить на английский язык выступления представителей РФ.

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В конце сентября стало известно, что США отказали в визах, которые требовались для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ряд российских дипломатов не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США в начале октября из-за невыдачи им американских виз.