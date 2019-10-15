 Спекуляции на тему возможного вмешательства Украины в американские выборы - суицид, - Чалый

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается так называемого вмешательства Украины в выборы в США, то этот вопрос был снят. А сейчас снова есть попытка реанимировать эту тему в информационном пространстве США. Посольство пыталось минимизировать такие оценки. Когда речь шла о деле экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта, то я обращался к американским каналам с просьбой, чтобы те обратили внимание на то, что все сделки Манафорт совершал во времена президентства Януковича. Я настаивал на том, чтобы называли имя именно Януковича, а не просто говорили "президент Украины". Потому что можно запутаться, какой именно президент - Янукович, Порошенко, Зеленский - был частью тех коррупционных процессов. Я бы предостерег "горячие головы" от возобновления спекуляций на тему вмешательства Украины в американские выборы. В работе с Соединенными Штатами это - суицид", - подчеркнул Чалый.

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Напомним, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.