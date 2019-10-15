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 Политика Украины
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 Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре

Украина должна продолжать реформы и получить План действий по членству в НАТО. Однако сейчас украинская власть не делает шагов вперед в этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность", об это заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Порошенко рассказал о работе в рамках заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Порошенко поблагодарил всю украинскую делегацию, которая участвовала в Парламентской ассамблее НАТО. Он отметил, что совместными усилиями делегация смогла снять с рассмотрения вопрос  выдвинутый одной из стран-членов, который предусматривал очень мягкое отношение к продлению санкций против РФ.

"Усилием всей нашей делегации этот вопрос был снят с рассмотрения", - рассказал Порошенко.

По его словам, вопрос, касающийся резолюции Украины, вопрос, касающийся проведения весной следующего года сессии ПА НАТО в Украине - это также требовало большой координации и крупных совместных решительных действий делегации.

Также читайте: На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев

"Но самое главное, чтобы Украину наконец пригласили на саммит НАТО, который должен состояться в Лондоне", - отметил Порошенко.

Он добавил: "Во время моего президентства не было ни одного случая, когда саммит НАТО проходил без Украины, без проведения комиссии Украина - НАТО. Потому что для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас это вопрос безопасности, это вопрос выживания и защиты национальных интересов".

По его словам, впервые есть риск, когда Лондонский саммит может пройти без Украины, без приглашения украинского президента.

"Конечно, мы на это должны решительно реагировать. Мною была предложена позиция, когда парламенты стран-членов обратятся к президентам, главам государств и правительств с просьбой обязательно пригласить Украину. Обязательно предоставить нам План действий по членству в НАТО", - сообщил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентарии и коллеги из ПА НАТО выразили уважение к Порошенко, что транслируется в дальнейшую поддержку Украины, - Климпуш-Цинцадзе. ФОТОрепортаж

При этом он добавил: "Вот когда речь идет о разговорах - говорят все хорошо, когда речь идет о действиях, решительных действиях, которые обеспечили бы нам членство в НАТО, предоставили нам ПДЧ (План действий по членству в НАТО. - Ред.) - там почему-то власть делает шаг назад".

"Я, наша команда," Европейская Солидарность" будет делать все возможное, чтобы не дать остановить ни европейскую, ни евроатлантическую интеграции Украины", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что в сегодняшних решениях ПА НАТО четко записано, и в выступлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было отдельно отмечено, что "двери НАТО открыты, решение Бухарестского саммита действующие".

"Украина должна делать свою часть работы, проводить реформы, не останавливаться на них. Он отдельно подчеркнул в своем выступлении те огромные достижения, которые были сделаны нашей командой за предыдущие пять лет. И призвал - продолжайте реформы, боритесь за членство в НАТО. Двери НАТО открыты для Украины ", - рассказал Петр Порошенко о выступлении председателя Альянса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Много лет работали бок о бок", - Столтенберг отметил реформы Порошенко для членства Украины в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3153847
 
   
 Топ комментарии
 
А зелепуп против! Ему хуйло не разрешит.
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Тот от которого в кацапов и зе малоросов подгорает.
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От же ж гнида шоколадная!

В декабре? Гадина офшорная!

У бубочки корпоративчики как раз намечаются! Вот нафига так подсирать?!
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Так зеобабы уже готовы выгнать американских инструкторов, лишь бы ***** угодить. А этот про нато какое-то, сваты не смотрит чтоли? Может ещё быдлоквартал ему не нравится?!
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поки ми не повернемо Пороха назад в Президентське крісло у України та нас з вами дуже сумне Майбутне
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Свиночолий отець нації , натякав , щоб і його запросили !
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А народ Украины очень хочет чтобы тебя пригласили срочно на "саммит" в СИЗО Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре - Цензор.НЕТ 5642
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да имею, правда кроме таких порохоботов как ты... Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре - Цензор.НЕТ 6863
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И сколько людей вас наделили этими правами? Огласите список.
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может ты еще и Наполеон? Ану сумашедший, покажи в какой форме народ Украины тебе какието полномочия дал
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Так где же список, Игорёня? Или он настолько "велик", что записав в него своего бригадира и ещё пятерых скотов, пардон, своих сотрудников из Ольгино, ты задумался кого бы туда ещё внести?
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Тот от которого в кацапов и зе малоросов подгорает.
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Не хочу. Твоя черга малорос свого недомірка рятувати.
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Это экс-президент Украины Петр Порошенко. А хто такое ты, безымянная номерная ботва?
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Хоть и был унижен и вышвырнут с работы, но тем не менее постоянно: встречается, заявляет, договаривается, призывает, улучшает, советует, провозглашает, митингует, указывает, желает, просит, требует, старается, молится, ждет, лижет вкусные святые мощи, беснуется с попами и не с попами, ползает перед ыконками, разговаривает с Яхве, благословляет, надеется....
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о, зараз зебобіки будуть тут ратицями землю рити)) а хто ще запропонує? шмаркля? так йому це нецікаво, бо в НАТА сватів не дивляться, там ловити нічого
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От же ж гнида шоколадная!

В декабре? Гадина офшорная!

У бубочки корпоративчики как раз намечаются! Вот нафига так подсирать?!
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По святому, по корпаратам! Да как он посмел?! Где ещё можно поржать так над Украиной... хотя зе нашел новые горизонты.
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народная интернет-примета:
"Если разместить на Цензоре с утра статью про Порошенко, то у Зебилов будет все день рефлекторное слововыделения с пеной у рта и вытаращенными глазами"..
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они уже пишут убег, нацики заставили, а подумать, что его партия вошла в число европейский партий=ума нет.
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С какого перепугу свинобудка в европарламенте?
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обычная закономерность порохобыдла -
срать на всех ветках сутками.
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Сказал лапоть Васек который только под этой новостью оставил уже 4 комента 😁
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привет, Зебил!.. тебе шаурму с сальмонелезом или с ботулизмом?!
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Рейтинг одобрения Поросенко упал до 11%, куда она постоянно лезет.
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Как может упасть с 8% до 11% ? Хотя у зебилов наверно своя арифметика - у ЗЕ рейтинг вырос с 73% до 66%
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Мастер разговорного жанра. Главное - громче вопить и торговать %;%: лицом, создавая видимость, что ничто во Вселенной не происходит без твоего участия.
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ЗЕ відмовиться від саміту, бо Пу*ло не дасть згоду.
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Порох вопросы к ЗЕ и его рейтинг падает только потому, что ты до сих пор не в тюряге. Зе!! когда этот шЕколадный уже будет сидеть?
Он еще и строит из себя что-то...
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Твой Зе! настолько 0, что даже его рейтинг падает из-за Пороха, который имеет авторитет даже будучи экс.
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У него есть такие полномочия? У пети сахарная кома в башке.
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Якийсь політолог , надоумив свиночолого🐷 , що він володіє ораторським мистецтвом ! От він скрізь і кувіка !😆
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Зебилы гордитесь своим лидерером малоросом "Россияне резко полюбили Украину благодаря Зеленскому Жители России стали лучше относиться к Украине после избрания Владимира Зеленского президентом страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным исследования, 56 процентов россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.

Доля украинцев, которые отметили хорошее отношение к России, снизилась на три процента по сравнению с февралем 2019-го и составила 54 процента. Исследователи отмечают, что такие изменения находятся в пределах погрешности и не дают оснований говорить об ухудшении отношения жителей Украины к россиянам.

Большинство россиян (54 процента) и украинцев (49 процентов) выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами.
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