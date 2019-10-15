 За руку с Роналду: Перед решающим матчем Украина-Португалия осуществилась мечта 8-летнего Саши - сына погибшего Героя Украины Сергея Цымбала. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Анатолий Адамовский.

"Маленький Саша Цымбал. Сергей хотел бы видеть, как его сын ведет за руку Криштиану Роналду на поле в решающем матче Украина-Португалия. Россия враг!" - написал он.

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Фото: Анатолий Адамовский/Facebook

Как отметил в своем посте в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, "миллионы маленьких поклонников футбола по всему миру восхищаются игрой одного из величайших футболистов современности Криштиану Роналду и мечтают взять у него автограф или вывести за руку на поле перед началом матча".

В День защитника Украины, перед поединком Украина - Португалия эта мечта осуществилась для восьмилетнего Саши Цымбала - сына Героя Украины и Народного Героя Украины, добровольца батальона "Киевская Русь" Сергея Цымбала, который погиб, защищая наше государство, в Дебальцево 7 октября 2014 г.

"Сергей ценой собственной жизни спас своих побратимов, для которых навсегда остался лучшим другом и душой батальона. 28-летний Герой-защитник сам любил футбол и передал это увлечение сыночку. Светлая память Герою Украины! Пусть Господь благословит и хранит его семью и дарит маленькому Саше счастливую судьбу", - добавил Павелко.



Фото: Павелко/Facebook

1 декабря 2015 года Президент Украины присвоил звание Героя Украины (посмертно) Сергею Цымбалу, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Глава государства вручил орден "Звезда Героя" жене погибшего Лилии и его маленькому сыну Александру.