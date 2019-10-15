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 Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о выходе сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Португалией (2:1), которая позволила команде выиграть отборочную группу и досрочно выйти на Евро-2020.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире телеканала "Футбол 1".

"В первую очередь, я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда преодолеет квалификацию - мы прошли и поедем на Евро. Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун", - отметил Шевченко.

Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса немного впереди. Для Ярмоленко и Яремчука сразу же открылись зоны, поэтому два гола пришли. Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов", - продолжил тренер.

Шевченко подчеркнул, что игроки загорелись его идеями еще несколько лет назад: "Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать".

Заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 17 ноября против Сербии на выезде. Эта игра уже не будет иметь турнирного значения для подопечных Шевченко.

Отметим, сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы.

Напомним, в 6-м туре квалификации на Евро-2020 сборная Украины по футболу в домашнем матче победила команду Португалии со счетом 2-1.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153843
 
   
 Топ комментарии
 
Очень хорошая у нас команда ,пацаны стали настоящими мужчинами ,лично я такого от Шевы не ожидал и очень приятно удивлён ,спасибо нашей команде за подаренный праздник !!! Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о выходе сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2448
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Шева красава!!! Будучи футболистом вывел сборную на ЧЕ 2012, будучи тренером вывел на ЧЕ 2020
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Очень хорошая у нас команда ,пацаны стали настоящими мужчинами ,лично я такого от Шевы не ожидал и очень приятно удивлён ,спасибо нашей команде за подаренный праздник !!! Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о выходе сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2448
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Пенальти нарисовали без размышлений.
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Шева красава!!! Будучи футболистом вывел сборную на ЧЕ 2012, будучи тренером вывел на ЧЕ 2020
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На Евро - 2012 Украина попала как страна - организатор без предварительных игр ( как и Польша )
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Ошибся бывает. Просто из 2-х забитых голов сборной, 2 забил Шева сборной Швеции
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у него хороший помощник тренера - Андреа Мальдера который работал с Анчелотти в Милане и игра сборной если вы заметили стала походить на "итальянский стиль игры" и конспекты Лобановского по ходу "выбросили в топку" и это правильно.
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ще є пєвци ротом.. вміють рота відкривати Сьогодні я побачив 11 левів, які билися до кінця, - Шевченко про вихід збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5972
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суддя три-два-раз.. тягнув португальців за вуха.. але маємо файну збірну.. часом і в десятьох дошкуляли єврозіркам по повній.. з перемогою!!
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норм судил
и пенальти по правилам
новым уже
на 9 часов был локоть, в штрафной
шол на мяч
будь готов получать
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По новым правилам,если мяч попал с начала в тело ,а потом в руку ,то пеналя нет
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Дякуємо ! Якою молодою була наша збірна на фоні португальської . Отже, є надія . Удачі !
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Молодці! Що тут говорити?

Не перегоріть тільки до самого ЧЕ.
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МОЛОДЦІ !!!! СПРАВЖНІЙ ПОДАРУНОК НАРОДУ УКРАЇНИ В ТАКІ ТЯЖКІ ТА ВИПРОБУВАЛЬНІ ЧАСИ !!!
Дійсно, хлопці билися як спартанці на протязі всього відбіркового турніру, ну а вчора, то був шедевр футбольного свята і Матір Божа нам допомогла !!!
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Когда Чемпион Европы и победитель Лиги Наций начинает трусливо, подленько пытаться "стырить" очки не а бою на игровом поле, а в закулисной тиши судебных заседаний ( "дело" Мараеса), Бог и житейская мудрость , (что сила в правде) дает "ответку". Спасибо игрокам, тренерскому коллективу, всему персоналу сборной, болельщикам за добытую непростую, тяжелую победу и 1 место в группе. Слава Украине !!!
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Да. Тогда так некрасиво это всё выглядело. Просто капец.
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приятно, что мои украинцы таки побили моих португалов….Удачи и в дальнейшем на поле футбола.
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Слава Украине-Руси! Украинским Футболистам Слава! Всех С Победой!
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