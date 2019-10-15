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 Политика Украины
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 Украина имеет четкие "красные линии" по выборам в ОРДЛО, - Пристайко

Украина имеет четкие и понятные предпосылки для проведения выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины после их освобождения от оккупации, а также "красные линии", которые не будет переходить. Вместе с тем, в Евросоюзе четко поддерживают возможность проведения местных выборов на востоке Украины только при условии вывода российских военных формирований и восстановления контроля на границе.

Об этом в понедельник во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заметил, что Президент Владимир Зеленский пытается донести информацию до людей по другую сторону линии разграничения о том, что для них может сделать Украина, в частности благодаря процессам децентрализации, которые идут в стране.

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"При этом Украина имеет четкие "красные линии", которые не сложные. Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она ​​не будет изменять свою Конституцию и вводить некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому закону и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит. Это означает полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, которые, вероятно, должны быть также выведены самой Россией, и когда будет восстановлен контроль страны над государственной границей", - сказал Пристайко.

"Все министры, как один, говорили, в понимании той "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе — ред.), что это не должно быть вопреки украинскому законодательству, не должно быть вопреки высоким стандартам ОБСЕ. Эти выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - пояснил ситуацию глава МИД Украины.

Пристайко подчеркнул, что министры иностранных дел договорились поддерживать связь ради урегулирования ситуации на востоке Украины.

Министр также сообщил, что договорился о взаимодействии и первых шагах со следующим высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем продолжать курс Украины на европейскую интеграцию.

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"Украина продолжит избранный курс, который зафиксирован в Конституции. Реформы в государстве, которые являются сложными, быстрыми, болезненными, поддержаны Евросоюзом. Вместе с тем европейская сторона указывает на необходимость соблюдения правильности процедур, учета интересов всех участников украинской политической жизни", - подчеркнул Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3153841
 
   
 Топ комментарии
 
Начальник паники, т.е. ты против "минских договорняков", написанных самим Святым Пэтром Порошенко?Украина имеет четкие "красные линии" по выборам в ОРДЛО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1402
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Та да , замполит Холодньій разбушевался ! А в чем Пристайко не прав ?
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Ивашин, бесполезно объяснять что-то дураку, у которого "инстинкт срабатывает" на мой ник, и он начинает "дерьмо швырять, на вентилятор...". Я "бисер перед свиньями метать..." не собираюсь... Хочешь - сам разбирайся...
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Замполит Холодньій , сказать по теме нечего , обтекай!
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Дело в том что у каждого "красные линии " свои, и в добавок что они "разной толщины", у кого с "нитку", а у кого ценою в жизнь, не перейти. Да и количество их разнится в разы, у кого то две- три, а у кого то 30-40. Ну и еще.Глава МИД начал "песню о главном" либо болезненная капитуляция, либо придется забрать деньги " у пенсионеров, детей, из здравоохранения, образования, нищих и сирот, инвалидов и умирающих", а также "объявить всеобщую мобилизацию". Ну для мобилизации вы сначала войну РФ объявите, коли уж так, а деньги возьмите у первой сотни наших "обездоленных" нажившихся за почти три десятка лет на грабеже Украины олигархов и мультимиллионеров и выведенных заграницу офшоров. А потом будем поглядеть.
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Ганс Христиан Андерсен , не рассказьівайте сказки про "капитуляцию" , ее нет и не будет!
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Пристайко пытается дурить Путина намекая что еще немного и Украина пойдет на уступки и проведет сначала выборы в ОРДЛО, а потом будет пытаться вернуть контроль над границей с РФ. (формула Штайнмаера)
Путин и Лавров делают вид, что поверили этим обещаниям.
Обе стороны понимают что этого не будет.
Украина и РФ продолжают дипломатические игры в "наперстки" (про примирение) сугубо для показухи перед ЕС.
***
Ошибка ЗЕ и Пристайко в том, что они этими неуклюжими играми подставили себя под удар патриотов и армии ВСУ.
ЗЕ не может выйти и сказать официально народу - что на самом деле я не собираюсь проводить выборы в ОРДЛО, а просто дурю РФ. Если он это официально заявит, тогда ЕС и РФ скажут - "А нафига тогда нам встречаться в норманском формате?"
***
Путин выигрывает от этой дипломатический игры лишь то что обрушает рейтинг ЗЕ (ослабляя его позицию и в глазах украинцев и в глазах ЕС).
РФ выгодно чтобы президент Украины не имел массовой поддержки в стране (и не важно КТО будет президентом). Слабый президент - это раскол кланов и партий внутри Украины и это ослабляет и ВСУ и экономику и внешнюю дипломатию.
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Какие "выборы" в ОРДЛО?
Это их легитимизация - зачем. чтобы они продвигалсь по нашей территорри дальше ?
ОРДЛО нужна хорошая СТЕНА - пусть сходят там с ума - по ту сторону.
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Я не пойму - этот Дрыстайко - чей министр? На кого работает?

Пока что видно что он усиленно пропихивает интересы паРаши внутри Украины.
Дрыстайко - шестёрка Лаврова?
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Персонально для зебилов , блеющих🐐🐐🐐 про папередников " капитулировавших а Минске". Порох тогда остановил массовую бойню, при этом оговорив сразу красные линии - вывод рашистских войск и закрытие границы,а ПОСЛЕ -проведение выборов.так что сосите зелень, да поглубже.👎👎👎
Г красные линии.
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Что он оговорил? - он подписал минск2, где все наоборот - выборы, потом контроль над границей пункт9.
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Ну, тогда встреча в нормандском формате не состоится. Приступайте сразу к плану "Б" или "Ы".
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