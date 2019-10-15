 Украина имеет четкие "красные линии" по выборам в ОРДЛО, - Пристайко

Об этом в понедельник во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заметил, что Президент Владимир Зеленский пытается донести информацию до людей по другую сторону линии разграничения о том, что для них может сделать Украина, в частности благодаря процессам децентрализации, которые идут в стране.

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"При этом Украина имеет четкие "красные линии", которые не сложные. Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она ​​не будет изменять свою Конституцию и вводить некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому закону и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит. Это означает полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, которые, вероятно, должны быть также выведены самой Россией, и когда будет восстановлен контроль страны над государственной границей", - сказал Пристайко.

"Все министры, как один, говорили, в понимании той "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе — ред.), что это не должно быть вопреки украинскому законодательству, не должно быть вопреки высоким стандартам ОБСЕ. Эти выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - пояснил ситуацию глава МИД Украины.

Пристайко подчеркнул, что министры иностранных дел договорились поддерживать связь ради урегулирования ситуации на востоке Украины.

Министр также сообщил, что договорился о взаимодействии и первых шагах со следующим высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем продолжать курс Украины на европейскую интеграцию.

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"Украина продолжит избранный курс, который зафиксирован в Конституции. Реформы в государстве, которые являются сложными, быстрыми, болезненными, поддержаны Евросоюзом. Вместе с тем европейская сторона указывает на необходимость соблюдения правильности процедур, учета интересов всех участников украинской политической жизни", - подчеркнул Пристайко.