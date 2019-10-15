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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11261) отопительный сезон (254) Гончарук_Алексей (167)

 Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол, - Гончарук

Отопительный сезон в Украине, который традиционно стартует 15 октября плюс-минус несколько дней в зависимости от разных причин, "начнется без особых проблем" почти во всех городах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Исключением являются лишь два города: это Смела (в Черкасской области. - Ред.) и Новый Роздол (во Львовской области, - Ред.)", - сказал он, пояснив, что там пока "остаются определенные технические сложности".

Гончарук объяснил, что проблемы прежде всего связаны с тем, что отопительные услуги предоставляли частные компании, допустившие "критические ситуации", но "правительство нашло решение" для обоих городов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": +17 за окном, это просто вытягивание средств из карманов людей: Коболев раскритиковал подключение отопления в теплую погоду в 17 областях Украины

Напомним, отопительный период начинается в случае, если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет +8°C и ниже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смела снова "радует", но оснований для срыва отопительного сезона нет, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3153839
 
 
 Топ комментарии
 
какое отопление, на улице + 20 градусов?
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зачем топить, если на улице - жара... и вообще, когда уже эти сообщения, похожие на совковые рапорты про начало страды или жатвы отойдут в прошлое и позапрошлое..., хочется уже самой решать, когда мне нужно включить отопление, а когда выключить...., мне кажется, этим централизованным отоплением нас еще долго будут держать на коротком поводке пристегнутыми к тяжелому прошлому....
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Ну да пол ХАРЬКОВА разрыто на 15 октября и НЕЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ!!!
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А ночью сколько? По нормам смотрят на ночную температуру.
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В квартире. Но для барыг это пилить сук.А для людей как и для всего живого пока гром не грянет. Порядок может быть только после сорваного отопительного сезона.И тогда все станет на свои места. Это могло быть и 20 лет назад или это будет через 20 лет.Почему?
Вопрос реторический,но это медицинский факт.
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зачем топить, если на улице - жара... и вообще, когда уже эти сообщения, похожие на совковые рапорты про начало страды или жатвы отойдут в прошлое и позапрошлое..., хочется уже самой решать, когда мне нужно включить отопление, а когда выключить...., мне кажется, этим централизованным отоплением нас еще долго будут держать на коротком поводке пристегнутыми к тяжелому прошлому....
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Я так зрозумів новій владі кишка тонка злодіїв Дубневичів виї.....бати !
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"Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол, - Гончарук" - и закончится ближе к весне потому, что ровно половину газа отдадут Коломойскому. - Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев - "Нафтогаз" должен "Укрнафте" 10,5 млрд кубометров газа
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Возможно либо действительно наступает системное потепление климата, либо такая вот осень в этом году, но можно было бы вообще отопительный сезон начинать с 1 ноября, что бы не вытаскивать из кармана граждан остатки денег ( они еще на холодные месяца понадобятся). Но в наших условиях это не вариант, потому что после "пуска" начнется самое интересное, порывы, обрыву, сбои, пробки и прочее, без этого ни как, ну так у нас все функционирует . Поэтому и давать нужно "заранее" правда при этом тепловики возьмут за эти "толком неотапливаемые дни" все равно по полной, тоже факт.
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