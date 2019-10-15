 Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев

Об этом сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м", - отметил он.
Коболев также привел оперативные данные по состоянию на 6:00 14 октября: "Транзит: 194,6; поступления для Украины: 60,2 (в т.ч. российский газ: 0, в т.ч. из стран ЕС: 60,2); наличие газа в ПХГ: 21025,080".
Скажем ЗелеБене: Да! Да! Да!
Венсеремос Бенясуэлос!
Популизм рулит !
это точно !
никогда такого небыло
а счас опять будет
выростет опять))
а $ упадет
Сам напукал!
🤣🤣
Но для сохранения 146млн. рынка для своих говнофильмов и дерьмо сериалов - может.
За прошлый год добыли 21 миллиард кубов своего газа. Потребляем 27 миллиардов кубов...... Импортируем 11 миллиардов кубов. Итого разница в 5 миллиардов кубов газа, что приблизительно 1.6 миллиарда долларов и есть коррупционное мутиво.