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 Политика Украины
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 Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев

По состоянию на 14 октября Украина накопила в своих подземных хранилищ 21 млрд 25 млн кубометров газа.

Об этом сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м", - отметил он.

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Коболев также привел оперативные данные по состоянию на 6:00 14 октября: "Транзит: 194,6; поступления для Украины: 60,2 (в т.ч. российский газ: 0, в т.ч. из стран ЕС: 60,2); наличие газа в ПХГ: 21025,080".

Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153837
 
 
 Топ комментарии
 
Мородер, разграбил страну. Комик теперь подымет экономику, как в Венесуэле. И да, теперь покупать электричество у срашки это не торговля на крови, да зебилы?
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Значит цена продаж газа в осенне-зимний период будет снижаться. ГазПром в глубоком акуе...
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Благодаря предыдущей власти имеем сильную переговорную позицию... но эти похерят все конечно.
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Мородер, разграбил страну. Комик теперь подымет экономику, как в Венесуэле. И да, теперь покупать электричество у срашки это не торговля на крови, да зебилы?
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vitalmod. В твоей методичке про Х**ла ничего нету ?
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не дивись в чужі методички, користуйся власними, ПЕСику..
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Скажем Мародеру: Нет! Нет! Нет !
Скажем ЗелеБене: Да! Да! Да!

Венсеремос Бенясуэлос!

Популизм рулит ! Запаси газу в сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3464
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Кацапью все в Украине плохо.!А вот то что газа хороший запас действительно плохо.Но они несут пургу по инерции безмозглое стадо
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Значит цена продаж газа в осенне-зимний период будет снижаться. ГазПром в глубоком акуе...
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Благодаря предыдущей власти имеем сильную переговорную позицию... но эти похерят все конечно.
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А з ким переговорюєтесь і що хочете отримати?
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нее))
никогда такого небыло
а счас опять будет
выростет опять))
а $ упадет
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Мульйон 💲💲 херрою, заслужил-
Сам напукал!
🤣🤣
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Теперь,имея все тузы на руквх проиграть может только зебил.
Но для сохранения 146млн. рынка для своих говнофильмов и дерьмо сериалов - может.
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Удивительная мы страна!
За прошлый год добыли 21 миллиард кубов своего газа. Потребляем 27 миллиардов кубов...... Импортируем 11 миллиардов кубов. Итого разница в 5 миллиардов кубов газа, что приблизительно 1.6 миллиарда долларов и есть коррупционное мутиво.
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Газовий баланс крім поставок та споживання також включає закачку\підйом сховищ та технологічні витрати ГТС.
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"Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев" - ровно половину надо будет отдать Коломойскому - "Нафтогаз" должен "Укрнафте" 10,5 млрд кубометров газа
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Нафтогазу належить контрольний пакет акцій Укрнафти.
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