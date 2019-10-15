 Запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров, - Коболев

Об этом сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м", - отметил он.

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Коболев также привел оперативные данные по состоянию на 6:00 14 октября: "Транзит: 194,6; поступления для Украины: 60,2 (в т.ч. российский газ: 0, в т.ч. из стран ЕС: 60,2); наличие газа в ПХГ: 21025,080".