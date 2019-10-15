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 Политика Украины
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 Сами военнослужащие стремятся сделать армию более эффективной и более боеспособной, - Загороднюк

Общение с военнослужащими дает уверенность и чувство необратимости перемен к лучшему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Андрей Загороднюк написал на своей странице в Facebook.

"Они настоящие! Каждый из них не раз демонстрировал свою несокрушимость! 

Считаю правильным в День Защитника Украины быть рядом с теми, кто сегодня выполняет боевые задачи на передовых позициях. Общение с военнослужащими дает уверенность и ощущение необратимости изменений к лучшему. Вижу, что сами военные стремятся сделать армию более эффективной и более боеспособной. Чувствую их решимость в воплощении общих целей", - написал он.

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Загороднюк отметил, что наилучшими пожеланиями для этих людей является практическая, совместная работа на результат, поскольку слово не подкрепленное делами - ничего не стоит.

"Еще раз поздравляю с праздником наших воинов, а также всех причастных к защите Украины! Гарантирую, что мы сделаем все возможное для ускорения перемен!" - добавил министр обороны.

Сами военнослужащие стремятся сделать армию более эффективной и более боеспособной, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153836
 
 
 Топ комментарии
 
а как там с "остановленной реформой питания для Армии"?!..
новый министрик Оборонки, не хочет её продолжить?!
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Не хотят они ничего продолжать, хотят вернуть времена Овоща - цапским подстилкам армия ненужна. Питание стало хуже, в эту ротацию.
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Допускати згортання програм зміцнення армії не можна - Порошенко

В жодному разі не можна допускати згортання програм для зміцнення української армії лише тому, що вони були започатковані за минулої влади. Про це в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
"Я був дуже здивований. Тому що, відповідно до Бюджетного кодексу, поданню державного бюджету має передувати засідання РНБО, на яком у розглядається військовий бюджет. І зарезервувати якісь суми РНБО свідчить про те, що це рішення просто незаконне. РНБО просто не є розпорядником державних коштів. Друга позиція - надзвичайно важливо, щоб були продовжені програми, над якими працювали два-три-чотири роки. Це є створення української ракети, це є створення збільшеного радіусу дії комплексу "Вільха", це є співпраця з нашими іноземним партнерами, в першу чергу з американськими, в тому числі і додаткова закупівля "Джевелінів", зенітно-ракетних комплексів, оснащення українських Повітряних сил й інші речі, про які я не можу говорити, але були зроблені величезні напрацювання і під них мають бути виділені відповідні ресурси", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що не можна допустити згортання нової системи харчування, яка вже своєю діяльністю за останні півтора-два роки довела свою ефективність і дуже подобається нашим воїнам.
"Не можна допустити згортання процесів будівництва гуртожитків для контрактників тільки тому, що вони були започатковані при Порошенку. Мова йдеться не про Порошенка, а мова йдеться точно про 23 контрактників, які отримали своє житло вже в минулому році по плану. Не можна говорити про те, щоб ми зупинили зростання грошового забезпечення військовослужбовців, бо це також має бути пріоритетів держави. І умовах, коли відповіді на ці питання не містить державний бюджет, є такими, які не дають можливість депутатам патріотично налаштованим за нього голосувати. І ні в якому разі не можна допустити, щоб в поточних умовах війни і російської агресії ми фактично згортали цілу низку програм оборонних, які довели свою життєздатність і свою повну необхідність", - завершив п'ятий президент.
Раніше Порошенко заявив, що вперше існує ризик, що Лондонський саміт НАТО може пройти без України.
 https://prm.ua/dopuskati-zgortannya-program-zmitsnennya-armiyi-ne-mozhna-poroshenko/
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Щоб всіляко БЛОКУВАТИ переозброєння ЗСУ новітнім озброєнням та припинити розробку нових систем зброї. Потрібно акамулювати кошти на зарплати сєпарам.
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а как там с "остановленной реформой питания для Армии"?!..
новый министрик Оборонки, не хочет её продолжить?!
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Не хотят они ничего продолжать, хотят вернуть времена Овоща - цапским подстилкам армия ненужна. Питание стало хуже, в эту ротацию.
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Спасіння потопаючих , справа самих тонучих ! Така нажаль об'єктивна реальність ! Формулами штанген маєрів підтримують !😈
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Ну, т.е. я так понимаю, желание ослабить армию у вас, зеленых соплей имеется, но кто ж вам даст повторить "подвиги" Яныка?
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Еще бы! Для военного это вопрс жизни и смерти
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шкварчання соєвих пердаків робить ранок добрим Самі військовослужбовці прагнуть зробити армію ефективнішою і більш боєздатною, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6886
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Допускати згортання програм зміцнення армії не можна - Порошенко

В жодному разі не можна допускати згортання програм для зміцнення української армії лише тому, що вони були започатковані за минулої влади. Про це в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
"Я був дуже здивований. Тому що, відповідно до Бюджетного кодексу, поданню державного бюджету має передувати засідання РНБО, на яком у розглядається військовий бюджет. І зарезервувати якісь суми РНБО свідчить про те, що це рішення просто незаконне. РНБО просто не є розпорядником державних коштів. Друга позиція - надзвичайно важливо, щоб були продовжені програми, над якими працювали два-три-чотири роки. Це є створення української ракети, це є створення збільшеного радіусу дії комплексу "Вільха", це є співпраця з нашими іноземним партнерами, в першу чергу з американськими, в тому числі і додаткова закупівля "Джевелінів", зенітно-ракетних комплексів, оснащення українських Повітряних сил й інші речі, про які я не можу говорити, але були зроблені величезні напрацювання і під них мають бути виділені відповідні ресурси", - зазначив Порошенко.
Він наголосив, що не можна допустити згортання нової системи харчування, яка вже своєю діяльністю за останні півтора-два роки довела свою ефективність і дуже подобається нашим воїнам.
"Не можна допустити згортання процесів будівництва гуртожитків для контрактників тільки тому, що вони були започатковані при Порошенку. Мова йдеться не про Порошенка, а мова йдеться точно про 23 контрактників, які отримали своє житло вже в минулому році по плану. Не можна говорити про те, щоб ми зупинили зростання грошового забезпечення військовослужбовців, бо це також має бути пріоритетів держави. І умовах, коли відповіді на ці питання не містить державний бюджет, є такими, які не дають можливість депутатам патріотично налаштованим за нього голосувати. І ні в якому разі не можна допустити, щоб в поточних умовах війни і російської агресії ми фактично згортали цілу низку програм оборонних, які довели свою життєздатність і свою повну необхідність", - завершив п'ятий президент.
Раніше Порошенко заявив, що вперше існує ризик, що Лондонський саміт НАТО може пройти без України.
 https://prm.ua/dopuskati-zgortannya-program-zmitsnennya-armiyi-ne-mozhna-poroshenko/
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Привет земляки, 4 месяца не слежу за новостями с родины поэтому интересует: на каком велосипеде сейсач ездит преЗЕдент в свой охфис? медведчука, ахметова, коломойского, свинарчуков уже посадила зекоманда? а учителя уже по $4000 таки получают?
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