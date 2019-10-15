 Сами военнослужащие стремятся сделать армию более эффективной и более боеспособной, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Андрей Загороднюк написал на своей странице в Facebook.

"Они настоящие! Каждый из них не раз демонстрировал свою несокрушимость!

Считаю правильным в День Защитника Украины быть рядом с теми, кто сегодня выполняет боевые задачи на передовых позициях. Общение с военнослужащими дает уверенность и ощущение необратимости изменений к лучшему. Вижу, что сами военные стремятся сделать армию более эффективной и более боеспособной. Чувствую их решимость в воплощении общих целей", - написал он.

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Загороднюк отметил, что наилучшими пожеланиями для этих людей является практическая, совместная работа на результат, поскольку слово не подкрепленное делами - ничего не стоит.

"Еще раз поздравляю с праздником наших воинов, а также всех причастных к защите Украины! Гарантирую, что мы сделаем все возможное для ускорения перемен!" - добавил министр обороны.