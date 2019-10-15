 Вопрос снятия санкций с РФ европолитики не обсуждают, - Пристайко

Об этом в Брюсселе во время общения с прессой после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сейчас говорим о том - и наша позиция является понятной для наших партнеров - что "формула Штайнмайера" согласовывает: локальные выборы проходят в определенный день. Но каким образом могут состояться такие выборы, если на территории находятся вооруженные люди, и границы не в наших руках? А это именно те вопросы, которые должны найти решение до момента выборов. Условия для выборов уже должны быть обеспечены на месте. Если таких условий нет, никакая "формула Штайнмайера" не происходит и не продвигается вперед", - подчеркнул министр.
Пристайко отметил, что во время общения в формате Совета ЕС в Люксембурге и на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе он убедился: позиция европейских министров не отличается от позиции евродепутатов. Они осознают, какую опасность для всех, а не только для Украины, создает ныне Российская Федерация.
"Во время встречи мы услышали важные для нас слова, что санкции должны оставаться, пока Россия не выполнит (свою часть соглашений. - Ред.). Вопросы о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал - не обсуждаются. Санкции это тот единственный механизм, который сейчас имеется у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России. Они должны сохраняться в том состоянии, в котором они есть сейчас - если не усиливаться. И мы как раз призывали сегодня во время встречи с министрами усилить санкции, например, в ответ на проведение очередных так называемых "выборов" в Крыму", - сообщил министр иностранных дел Украины.
Я -
поэтминистр
Зовут
НезнайкаПристайко
От меня вам -
Балалайка!
Определенно, глава украинского МИДа господин Пристайко занимает второе почетное место в моем рейтинге "любимчиков" из ЗЕкоманды. Этот персонаж феерично высказался в интервью Радио Свобода про новые аресты Россией проукраинских граждан. "Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией перестанут "появляться новые политические заключенные", - сказал Вадим Пристайко, сообщает "Радио Свобода".
Однако, с оглядкой на предыдущие заявления господина Пристайко о том, что в отношении России они перебирают разные "треки", в смысле варианты поведения, пытаясь таким образом нащупать, чем же Россия удовлетвориться, у меня возникает вопрос. Нет, не про адекватность господина Пристайко и ЗЕкоманды, тут все понятно. Мне интересно, где вы, гребанные Незнайки с треками, были последние пять лет? Почему мимо вас прошел весь предыдущий опыт уговорить, умаслить, успокоить, укачать, подкормить, похвалить, выразить обеспокоенность, и (о ужас) погрозить пальчиком Путину? Вы на обратной стороне Луны пребывали в анабиозе, что не заметили недоговороспособность российского лидера? Ну ладно, Порошенко гадкий, не договорился с Путиным. А что Обама, Олланд, Меркель и прочие? Трюдо, Макрон и Папа Римский? Вы, дурилки картонные, не пытались порассуждать, отчего все эти персоны не смогли достичь взаимопонимания по украинскому вопросу с Путиным?
Времени учиться у вас нет, потому что у страны Украины нет ресурса вас долго терпеть. Собирайте чемоданы, у вас пока есть выбор, Ростов, Хайфа или Вена.
https://innerwoman.livejournal.com/208056.html
Теж не обговорюється і не планується.