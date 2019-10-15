 Вопрос снятия санкций с РФ европолитики не обсуждают, - Пристайко

Об этом в Брюсселе во время общения с прессой после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас говорим о том - и наша позиция является понятной для наших партнеров - что "формула Штайнмайера" согласовывает: локальные выборы проходят в определенный день. Но каким образом могут состояться такие выборы, если на территории находятся вооруженные люди, и границы не в наших руках? А это именно те вопросы, которые должны найти решение до момента выборов. Условия для выборов уже должны быть обеспечены на месте. Если таких условий нет, никакая "формула Штайнмайера" не происходит и не продвигается вперед", - подчеркнул министр.

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Пристайко отметил, что во время общения в формате Совета ЕС в Люксембурге и на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе он убедился: позиция европейских министров не отличается от позиции евродепутатов. Они осознают, какую опасность для всех, а не только для Украины, создает ныне Российская Федерация.

"Во время встречи мы услышали важные для нас слова, что санкции должны оставаться, пока Россия не выполнит (свою часть соглашений. - Ред.). Вопросы о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал - не обсуждаются. Санкции это тот единственный механизм, который сейчас имеется у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России. Они должны сохраняться в том состоянии, в котором они есть сейчас - если не усиливаться. И мы как раз призывали сегодня во время встречи с министрами усилить санкции, например, в ответ на проведение очередных так называемых "выборов" в Крыму", - сообщил министр иностранных дел Украины.