EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  312  14
Материалы по теме:
Все про:Россия (74051) санкции (7490) Евросоюз (12620) Пристайко (234)

 Вопрос снятия санкций с РФ европолитики не обсуждают, - Пристайко

Позиция Украины относительно выборов в отдельных районах Донбасса после их освобождения от оккупации является понятной европейским партнерам.

Об этом в Брюсселе во время общения с прессой после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас говорим о том - и наша позиция является понятной для наших партнеров - что "формула Штайнмайера" согласовывает: локальные выборы проходят в определенный день. Но каким образом могут состояться такие выборы, если на территории находятся вооруженные люди, и границы не в наших руках? А это именно те вопросы, которые должны найти решение до момента выборов. Условия для выборов уже должны быть обеспечены на месте. Если таких условий нет, никакая "формула Штайнмайера" не происходит и не продвигается вперед", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Удовлетворительная картина планов", - Могерини об урегулировании на Донбассе

Пристайко отметил, что во время общения в формате Совета ЕС в Люксембурге и на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе он убедился: позиция европейских министров не отличается от позиции евродепутатов. Они осознают, какую опасность для всех, а не только для Украины, создает ныне Российская Федерация.

"Во время встречи мы услышали важные для нас слова, что санкции должны оставаться, пока Россия не выполнит (свою часть соглашений. - Ред.). Вопросы о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал - не обсуждаются. Санкции это тот единственный механизм, который сейчас имеется у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России. Они должны сохраняться в том состоянии, в котором они есть сейчас - если не усиливаться. И мы как раз призывали сегодня во время встречи с министрами усилить санкции, например, в ответ на проведение очередных так называемых "выборов" в Крыму", - сообщил министр иностранных дел Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3153834
 
   
 Топ комментарии
 
Вы активно работаете над этим - зебилы.
 показать весь комментарий
 
И делегацию раисси не вернули в ПАСЕ. Но это не точно.
 показать весь комментарий
 
хай побалакає,не довго йому осталось,тепер буде говорити народ,а не ці московскі холуї!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы активно работаете над этим - зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Пристайко, ну и "вьюн"!... О людях "хитрожопых" говорят, что они пытаются "на двух стульях усидеть", одновременно... А он, как минимум, на четырёх... Вот только, мало кому, это удаётся... Как-бы, "яйца не отдавить"... (Видел, когда-то, в госпитале одного такого - уселся, широким задом, на стулья, а ножка у одного, и подломилась... Подлечили и комиссовали, потому что "фальцетом" заговорил...).
 показать весь комментарий
 
 
хай побалакає,не довго йому осталось,тепер буде говорити народ,а не ці московскі холуї!!!!
 показать весь комментарий
 
 
И делегацию раисси не вернули в ПАСЕ. Но это не точно.
 показать весь комментарий
 
 
Как только Зеленский договорится с Путиным на его условиях, так сразу с России снимут санкции
 показать весь комментарий
 
 
Санкції не треба знімати, їх достатньо не продовжити.
 показать весь комментарий
 
Переляк фристайко , скоро запропонує , зняття санкцій з кацапстану , в обмін на розведення військ ! Цілком очевидно !😆
 показать весь комментарий
 
 
Говорящая голова вещает на безмозглых
 показать весь комментарий
 
 
Больше всего для снятия санкций с ******** сделал именно зеленский, ни путин, а именно криворожский малорос
 показать весь комментарий
 
Пристайко надеялся... А на что он надеялся?

Я - поэт министр
Зовут Незнайка Пристайко
От меня вам -
Балалайка!

Определенно, глава украинского МИДа господин Пристайко занимает второе почетное место в моем рейтинге "любимчиков" из ЗЕкоманды. Этот персонаж феерично высказался в интервью Радио Свобода про новые аресты Россией проукраинских граждан. "Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией перестанут "появляться новые политические заключенные", - сказал Вадим Пристайко, сообщает "Радио Свобода".
Однако, с оглядкой на предыдущие заявления господина Пристайко о том, что в отношении России они перебирают разные "треки", в смысле варианты поведения, пытаясь таким образом нащупать, чем же Россия удовлетвориться, у меня возникает вопрос. Нет, не про адекватность господина Пристайко и ЗЕкоманды, тут все понятно. Мне интересно, где вы, гребанные Незнайки с треками, были последние пять лет? Почему мимо вас прошел весь предыдущий опыт уговорить, умаслить, успокоить, укачать, подкормить, похвалить, выразить обеспокоенность, и (о ужас) погрозить пальчиком Путину? Вы на обратной стороне Луны пребывали в анабиозе, что не заметили недоговороспособность российского лидера? Ну ладно, Порошенко гадкий, не договорился с Путиным. А что Обама, Олланд, Меркель и прочие? Трюдо, Макрон и Папа Римский? Вы, дурилки картонные, не пытались порассуждать, отчего все эти персоны не смогли достичь взаимопонимания по украинскому вопросу с Путиным?
Времени учиться у вас нет, потому что у страны Украины нет ресурса вас долго терпеть. Собирайте чемоданы, у вас пока есть выбор, Ростов, Хайфа или Вена.
https://innerwoman.livejournal.com/208056.html
 показать весь комментарий
 
Пристайко - пропутинский шиддёнышь, его надо гнать с должности и поскорее.
 показать весь комментарий
 
Як і питання посилення санкцій.
Теж не обговорюється і не планується.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх