 Для рассмотрения дела MH17 в Нидерландах на год зарезервировали судебный комплекс "Схипхол"

Об этом говорится в пресс-релизе суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Судебный комплекс "Схипхол" зарезервирован с 9-го по 13 марта, с 23-го по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.
Это гарантирует, что комплекс не будет использоваться для рассмотрения других дел.
Комплекс "Схипхол", расположенный за несколько километров от одноименного аэропорта, может вместить около тысячи человек. Это здание строгого режима с усиленными мерами безопасности.
Таким образом, слушания стартуют 9 марта 2020 года. В первые дни процесса дело по существу не будут рассматривать - сначала должны заслушать стороны и услышать ответы на ряд вопросов. В частности, кто прибыл, есть ли среди них подозреваемые, кто из родственников погибших хочет взять слово в суде и т. п.
Как сообщалось, дело МН17 будут слушать трое судей: Хендрик Стейнгаюс (председательствующий на процессе), Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Кроме того, назначен резервный судья, его зовут Даан Гласс. Известно, что до начала процесса должны назначить еще одного резервного судью. Если возникнет необходимость заменить кого-то из основной тройки, например, в случае болезни, они обеспечат непрерывное рассмотрение дела.
8 октября 2019 года парламент Нидерландов проголосовал за расследования роли Украины в катастрофе рейса MH17 в 2014 году.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні,
Мов це місцеві шахтарі та гречкосії.
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.
В дві тисячі чотирнадцятому році,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі,
Здолавши із Росії довгий шлях.
Цей Бук сімнадцятого липня днем,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Це ж «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти, і жопи.
І тут не знайдеш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачили б ви навіть у ві сні.
Їх перше твердження було:
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились, вбивали пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ВСУ,
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укропівських атак,
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.
Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.
А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки,
Повернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.
Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно москалі,
Що залучають в діло з тих країн:
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.
Така сьогодні Рашки суть, 58
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не повії.
06.06.2018
Анатолій Березенський
Похоже, что выдача Цемаха России, сопровожденная фразой Зеленского Нидерландам "Это теперь ваша с Россией проблема", всё-таки стала переломным моментом, с которого началась новая страница в поисках виновника авиакатастрофы рейса МН-17. В день выдачи Цемаха я уже писала, как теперь могут пойти события, напомню кратенько. Находясь под контролем ФСБ, Цемах будет давать показания в следующем ключе: самолёт сбили ополченцы, полностью самостоятельно, ошибочно, перепутав с украинским военным транспортником (Россия не при чем); орудием был БУК, но не российский, а отжатый ополченцами украинский. Эта версия полностью устроит и Европу, и Россию. В новой реальности, где украинский президент ищет с Россией замирения, невзирая на историю межгосударственных отношений последних пяти лет, европейцам будет удобно перейти к долгожданной (очередной!) перезагрузке отношений с РФ. Для этого Путину будет дозволено "сохранить" лицо и восстановить репутацию. Это более чем реальный сценарий, в котором вина за сбитие МН-17 будет возложена целиком на Украину: непосредственным виновником будут объявлены ополченцы, действовавшие на территории Украины тогда и являющиеся на момент оглашения украинцами ( тут очень кстати действия по заталкиванию ДНР/ЛНР обратно в Украину), опосредованно будет обвинена Украина, как не принявшая меры безопасности вроде полного закрытия неба для пассажирских эшелонов и допустившая захват вооружения.
То, что ещё вчера было невероятной историей успеха в борьбе маленькой миролюбивой страны против спятившей империи, превратится в очередную историю унылого позора. Очередное падение репутации страны, которая является жертвой агрессии с одной стороны, и жертвой политики умиротворения агрессора - с другой. И компенсации семьям погибшим платить будет Украина...
И события, которые уже случились всего лишь в течение месяца после выдачи Цемаха, свидетельствуют о том, что мои предположения начинают реализовываться. Сначала Парламент Нидерландов единогласно одобрил расследование роли Украины в деле MH17. (и это на фоне появившейся информации о неафишированных переговорах между Нидерландами и РФ; и после того, как Зеленский очередной раз плюнул в голландцев, отказавшись от встречи с представителем Нидерландов в США, во время визита к Трампу).
И вот теперь в Нидерландах будут крутить пропагандистское кино. Ленту об об авиакатастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, дискредитирующую уголовное расследование и будущий суд по этому делу, собираются показать в конце октября. Цель фильма - поставить под сомнение результаты расследования Международной совместной следственной группы (JIT).
Винить ли европейцев в выбранной ими линии поведения касательно России? Нет. Россия не угрожает Европе в той же мере, в коей угрожает Украине. Если Украина решает забыть десятки тысяч убитых, сотни тысяч раненых и миллионы беженцев-переселенцев, и замириться любой ценой, то почему Европа должна считать Россию врагом?
https://innerwoman.livejournal.com/208147.html