 Для рассмотрения дела MH17 в Нидерландах на год зарезервировали судебный комплекс "Схипхол"

Об этом говорится в пресс-релизе суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Судебный комплекс "Схипхол" зарезервирован с 9-го по 13 марта, с 23-го по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы попросим следствие выяснить, почему РФ и Украина не закрыли воздушное пространство на Донбассе накануне сбития МН17, - глава МИД Нидерландов

Это гарантирует, что комплекс не будет использоваться для рассмотрения других дел.

Комплекс "Схипхол", расположенный за несколько километров от одноименного аэропорта, может вместить около тысячи человек. Это здание строгого режима с усиленными мерами безопасности.

Таким образом, слушания стартуют 9 марта 2020 года. В первые дни процесса дело по существу не будут рассматривать - сначала должны заслушать стороны и услышать ответы на ряд вопросов. В частности, кто прибыл, есть ли среди них подозреваемые, кто из родственников погибших хочет взять слово в суде и т. п.

Как сообщалось, дело МН17 будут слушать трое судей: Хендрик Стейнгаюс (председательствующий на процессе), Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Кроме того, назначен резервный судья, его зовут Даан Гласс. Известно, что до начала процесса должны назначить еще одного резервного судью. Если возникнет необходимость заменить кого-то из основной тройки, например, в случае болезни, они обеспечат непрерывное рассмотрение дела.

8 октября 2019 года парламент Нидерландов проголосовал за расследования роли Украины в катастрофе рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Также читайте: Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР"

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.