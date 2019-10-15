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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Формула Штайнмайера" - это "болезненный компромисс", альтернатива - мобилизация армии, - Пристайко

"Формулу Штайнмайера" согласовало предыдущее правительство, но текущее планирует ее выполнить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал журналистам в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента.

"Эта "формула Штайнмайера "была придумана и согласована не этим правительством, мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась. Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя далеко так, чтобы не повредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже есть", - заявил он.

Пристайко считает воплощение формулы "путем к миру", альтернативой которому он называет полную мобилизацию.

"Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшие из этих решений", - заявил министр.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3153829
 
   
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То есть дрыстайко таки признаёт, что папередники выполнять эту формулу лаВруна не собирались?
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Неконец разумо растолковал порохоботам, что нас ожидает от Петиных соглашений .
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Та й не кажи? "Растолковал порохоботам", что они таки готовы разложить Украину перед ******. Зато честно.
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И ещё такой у меня тут вопросик. Какого музинструмента зели министр иностранных дел лезет в темы бюджета?

Или это типа самый умный, кого выталкивают озвучивать коллективного уЗеленскава?
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он намекает порохоботам, что нужно идти в военкомат или платить самим за то чтоих будут защищать от хуцла. это вам не флагами махать....
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Как уже задолбали эти зеленые сопли! Виноваты во всем "папередники", а чтобы "нарiд схавал" - давайте мы его попугаем "мобилизацией"!
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судя по вчерашнему митнгу много добровольцев.
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Припустимо, що є квартира і ви її власник. До вас приходить якийсь гусь і каже, що одна кімната належить йому, без надання будь-яких юридичних документів. Ви ідете на "болєзнєнний компроміс" і пускаєте його до себе жити. Оце і вся стратегія кегебіста Пристайка.
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друой варриант самому драться с этим гусем.
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