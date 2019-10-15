 Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, за сутки - 21 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:

- трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

- дважды неподалеку от Новогнатовка - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

- дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

- пять раз неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов;

- возле Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Хутора Вильный - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки, в результате обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, возле Золотого-4.

"В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в пресс-центре ОС.



