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 Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время выдаст разрешение на введение санкций против Турции из-за ее военную операцию на севере Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Санкции коснутся действующих представителей власти Турции и лиц, поддерживающих военную операцию "Источник мира" в Сирии.

"Тарифы на сталь будут повышены назад до 50 процентов, до уровня ее стоимости в мае. Также США немедленно прекратят переговоры, которые проводило министерство торговли, в отношении 100-миллиардного торгового соглашения с Турцией ", - подчеркнул Трамп.

Президент США также добавил, что будет "агрессивно применять экономические санкции" против тех, кто поддерживает действия Турции.

"Я вполне готов быстро уничтожить экономику Турции, если лидеры страны продолжат этот опасный и разрушительный путь", - отметил американский президент.

Также читайте: Турция будет продолжать военную операцию в Сирии, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/n3153827
 
   
 Топ комментарии
 
Ты смотри а Хуйла не трогает. Наоборот хвалит и тащит назад в большую 8..с чего бы такая любовь..
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ну почему же все?? ты сам палишься..речь шла про Трампа и ЗЕкловуна...что он не так сказал?? Трамп явный подхуйловник, ЗЕкловун тоже самое и ещё больше. ЗЕкловун скорее всего завербованный гебнёй так как ещё в начале 2014 целыми неделями сидел в Москве..что он там неделями делал?? неужто инструктаж проходил??
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Это типо турки кышнули 1000 американских солдат в Сирии , а Трамп образився ? Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии - Цензор.НЕТ 654
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Это типо турки кышнули 1000 американских солдат в Сирии , а Трамп образився ? Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии - Цензор.НЕТ 654
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Пізно, Трампушка, пізно. Міжнародна політика - надто крихка і делікатна субстанція, щоб давати її у руки дилетантів. Таки прийшов час президентів - ідіотів. І тому пуцину не потрібно навіть бути дуже розумним, щоб вести свою політику так, як йому хочеться. Достатньо кожному ідіоту вчасно робити компліменти вперемішку з капостями.
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Усі Президенти - ідіоти, лише ***** - надлюдина. Стецьки не паляться анітрохи.
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ну почему же все?? ты сам палишься..речь шла про Трампа и ЗЕкловуна...что он не так сказал?? Трамп явный ************, ЗЕкловун тоже самое и ещё больше. ЗЕкловун скорее всего завербованный гебнёй так как ещё в начале 2014 целыми неделями сидел в Москве..что он там неделями делал?? неужто инструктаж проходил??
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помню,помню. мертвечук к нему тогда постоянно мотался на маскву
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«Донбас» почався з мовного питання. Не з окупації Криму, і не зі спроб утримати Україну під впливом московії, а саме з мовного питання. Про це заявив не російський президент *****, а український препиЗЕдент Моніка.
Не переплутайте!
Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии - Цензор.НЕТ 6816
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Дамбас, якщо точніше.

З нотаток президента.
Взяв на Радіо Свобода. Вибори на ДоМбасі?
Мда.
Будь-ласка, скажіть, що це буква "Н" Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии - Цензор.НЕТ 8094

Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии - Цензор.НЕТ 4010
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В чем то он прав.Когда выбирали спикера в 14,какая то гнида вылезла,помоему барна,и сразу предложила проголосовать за этот закон.И аксенов это подхватил и понеслось ущемление и тд
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Це йому вдули в вуха на гастролях... мабуть у мокшів...в 2014

А тобі коли і де?
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Василий Васильев d98d6623 мордва яка топить за наркомана, якби Донбас або Крим розмовляв українською - то не було б його окупації?
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Ты смотри а ***** не трогает. Наоборот хвалит и тащит назад в большую 8..с чего бы такая любовь..
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Он тащит, потому что Макрон и Меркель уже затащили и открыто говорят что очень рады видеть как Россия вернулась в тот же ПАСЕ.
За 5 лет Украина так и не решила что хочет делать, воевать или торговать с Россией, идти в Европу или продолжать ласкать любимую коррупцию, вот им всем и надоело.
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Нажаль це гра, збройні сили турків оснащені натівською зброєю і штатам треба визнати що таке сталося.
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скорее договоренность, с хр. ли американцам держать там тысячную группировку, турки стряпают свою кухню, русские смахивают крошки со стола, американцы с облегчением покидают трапезу.
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Да все намного проще, идет травля, друг на друга... все идет к большой войне, но еще не понятно с кем, но с азиатами уже явно.
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"Я вполне готов быстро уничтожить экономику Турции, если лидеры страны продолжат этот опасный и разрушительный путь", - отметил американский президент.Источник: https://censor.net.ua/n3153827

И Турция - союзник США по НАТО, на минуточку . . .

А ты не хочешь быстро уничтожить экономику россии, дядя ? Не союзника, а своего стратегического противника, вообще-то . . .
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