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 Российский шпион, подозреваемый в покушении на Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ

Новые фотографии полковника ГРУ Анатолия Чепиги, известного также как "Руслан Боширов", были найдены в открытых источниках.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию  нашли Радио Свобода и расследовательская группа Bellingcat.

Опубликованные расследователями снимки подтверждают связь с российской военной разведкой и самого Чепиги, и генерал-майора Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155, которая занимается дестабилизацией ситуации в странах Западной Европы. 

Российский шпион, подозреваемый в покушении на Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ 01

Как отмечают расследователии, найденные  снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". Чепига не был случайным гостем на этой свадьбе: один из детей будущего "Руслана Боширова" участвовал в свадебной церемонии.

Министерство обороны предпочитает не афишировать личность Аверьянова: на стенде на праздновании 100-летия Ташкентского высшего общевойскового командного училища, которое он окончил, вместо фотографии – пустой черный силуэт, вместо фамилии – её первые и последние буквы, и даже вместо года выпуска – вопросительные знаки.

Тем не менее, Радио Свобода и Bellingcat в результате совместного расследования выяснили некоторые детали его биографии, подтверждающие связь Аверьянова с ГРУ.

О войсковой части 29155, которая названа "секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе", Радио Свобода писало еще в июле 2018 года. Тогда мы обратили внимание на тот факт, что в марте 2012-го приказом бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова военнослужащие одного из структурных подразделений этой части были поощрены ежемесячной надбавкой к зарплате "за особые достижения в службе".

Наряду с ними поощрение коснулось еще двух частей: командования "Сил специальных операций" в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и "хакерской" части ГРУ 74455, сотрудники которой были признаны американскими властями виновными во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. По неофициальным данным, часть 29155 является 161-м центром подготовки специалистов ГРУ, то есть по сути тренировочной базой – однако после событий 2013–2014 года в Украине и в преддверии оккуппации Крыма, как полагает Радио Свобода, цели и задачи, к которым готовили сотрудников ГРУ в подразделениях части 29155, могли стать гораздо более специфическими.

Ранее о связи этой части с операциями ГРУ в Европе свидетельствовал лишь тот факт, что в одном из ее подразделений в Сходне регулярно бывал предполагаемый руководитель операции в Солсбери, Денис Сергеев. Теперь у нас есть еще одно доказательство этой связи.

Главным героем публикации The New York Times, в которой часть 29155 "засветилась" во второй раз, стал ее командир Андрей Аверьянов, якобы награжденный в январе 2015 года званием Героя России.

Расследование Радио Свобода и Bellingcat подтверждает данные  о знакомстве Анатолия Чепиги и командира части 29155 Андрея Аверьянова и является еще одним доказательством, что Чепига – не "бизнесмен, занимающийся спортивным питанием", а тесно связанный с ГРУ человек. Более того, фото и видео со свадьбы дочери Аверьянова намекают на то, что Чепига и Аверьянов дружат семьями, возможно, их тесное знакомство началось еще на одной из чеченских войн, где, предположительно, служили оба. Если верить данным источника, Аверьянов получил звание Героя России в январе 2015 года, всего лишь через месяц после Чепиги, вероятно, за участие в крымских событиях, где они с Чепигой также могли работать вместе.

Мы не можем однозначно согласиться с выводом о том, что именно воинская часть 29155 является "центром планирования и организации операций ГРУ за границей", таких как отравление Сергея Скрипаля. Не исключено, что в/ч 29155, в частности база в районе Сходни, используется для тренировки бойцов ГРУ, в том числе для покушений и других операций в Европе, поскольку на этой базе часто бывал Денис Сергеев, еще один участник операции по отравлению Скрипалей. В то же время, назначенный командиром в/ч 29155 в 2013 году Андрей Аверьянов, судя по всему, имеет отношение к командованию "Сил специальных операций" в Сенеже (в/ч 99450) – "зеленым человечкам".

Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также, возможно, присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой разведчиков и подчиняющихся напрямую руководству Министерства обороны.

Мы предполагаем, что акцент должен быть сделан не на конкретном подразделении, входящем в структуру ГРУ, а на отдельных людях, в том числе коллекционере оружия, балканофиле, участнике четырех военных конфликтов, кавалере трех орденов Мужества, герое России генерал-майоре Андрее Аверьянове. По данным Bellingcat и издания The Insider, в последние годы Аверьянов регулярно посещал Европу, особенно часто – Вену. Возможно, он лично участвовал в подготовке и осуществлении европейских операций ГРУ, в том числе пока неизвестных.

Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3153826
 
 
 Топ комментарии
 
Та не бреши такі як ти сидять під інфопростором Г + Г.

Помийка Г+Г хоче створити "інформаційне поле" в якому протестують лише окремі маргінали, а "нарот міцна піттримує нову владу і зміни прездєнта Зєлєнскаго

Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 571
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припиняй дивитися зливний бачок мойсейчук з Г + Г

Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 5084
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Какой тупой перевод, переводили кацапы, что ли?
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А как журнализды и иксперды славно травили о том , шо шпилли-вилли уже больше нихто и никогда не увидет , типо их уже прикопали по-тихому . А зритель хлопает ушами и сглатывает то , шо высирают эти телеэфирные бездельники Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 1093
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припиняй дивитися зливний бачок мойсейчук з Г + Г

Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 5084
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У меня телевизора нема с 2009 кажись , я уже точно и не помню , так давно это было .
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Та не бреши такі як ти сидять під інфопростором Г + Г.

Помийка Г+Г хоче створити "інформаційне поле" в якому протестують лише окремі маргінали, а "нарот міцна піттримує нову владу і зміни прездєнта Зєлєнскаго

Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 571
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"Как отмечают расследователии, найденные снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова"
Поройся в статье и найдешь...
Источник: https://censor.net.ua/n3153826
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Мордва і малорос протягнули міст дружби і знайшли спільну мову.

Вже третій тиждень як ми купуємо електрику з-за поребрика і хоч би одна зелена шмаркля вякнула про торгівлю на крові
А як верещали ще рік тому!
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Я з-за поребрика електроенергію не купую. Навіщо ви іі купуєте, стецьки?
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Та ти шо. А коли Украіна імпортувала вугілля з Підорашки, або свинарчуки купляли там запчастини для нашоі військовоі техніки, то це шо було? Теж скасування санкцій? Чи ета нє счітаєцца?
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Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити... Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 1323

P.S. Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.
То найсліпіший траст. Каже, що як переписав бізнес на жінку, барига гроші бачити перестав. )))
А ломбарди гарний бізнес. Нічого не виробляєш, береш речі у людей, що попали в скрутне становище, даєш третину реальної вартості під шалений відсоток. Люди біднішають - бізнес процвітає.
Так малоросіку? Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 9636
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Так перед виборами казали, що мережею ломбардів клята Юлька володіє, нє? Так коли стецьки брехали, тоді чи зараз?
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Пропоную тобі взути цих страшних лихварів, що мають аж сім (!!!) відділень у двох областях Украіни. Щоб вони не наживались на украінцях, які "потрапили у скрутне становище". Мерщій відкривай по всій Украіні мережу антиломбардів "Рошен", де прості украінці зможуть позичити будь-яку суму грошей, а заставу ім надавати не треба буде. І більше того, щоб не наживатись на наших громадянах, встанови ім відсоткову ставку 1% в рік. Клієнти підуть косяком, я тобі гарантую. Як тобі бізнес ідея?
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Бук Вар
-мордва, а ну скажи шось по гуглтранслейтівскій мові
Harib Da

-пролісок світу з борошном...

-мерщій відкривай...

-де прості украінці зможуть позичити...
-а заставу ім надавати не треба буде...
-клієнти підуть косяком...
Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 2019

Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 1735
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Повчи львів'янина украінськоі, стецько.
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Московиты постоянно палятся на гугл-переводчике, когда пытаются писать на украинском.
Сколько можно?
Мордва запомните уже или запишите на своем узком лбу:
1. Краватка -- меленькая кровать.
2. Перукарня -- пекарня.
3. В мене є рація --я радист.
4. Панчохи -- чесаться.
5. Гвалтувати -- громко орать.
6. Образа -- два раза.
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Це все? Що ще маєш із стецькового "гумору"?
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Мокша так и быть гнилозубый лови....
Перевернулся в Украине автобус с кацапами. Приезжают спасатели. Видят обгорелый автобус и ни одного кацапа. Только дедок характерный сидит и задумчиво трубку курит. Они к нему:
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
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Непогано. Принаймні значно цікавіше.
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Сьогодні твій бєнєфіс. Насолоджуйся. Не щодня таким недолугим московітам стільки уваги.
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Хвойда -- листья на хвойных деревьях.
Если назвать девушку хвойдой, все равно что сказать -- ты стройная и красивая, как новогодняя йолочка.

Незабаром -- Это когда бухаешь в баре, но не за стойкой стоишь, а перед ней.

Метелик -- маленькая метла, ну или веник. Давайте помогайте, научим их по украински разговаривать.

Веселка -- бухая женщина.

Домовина -- большой дом для постоянного проживания на Донбассе туристов из Бурятии.

Врода -- уродство. Вродлива жінка -- уродина, знакомиться не стоит.
Цнота, цнотлива дівчина-- высшая степень уродства, короче, вообще не подходите.

Парубок -- дровосек, который рубает деревья.

Багаття - много богатства. Пример употребления -- розведу у хаті багаття -- дом будет богатым.

Тютюн -- мужской половой орган. Пример употребления -- закурив тютюна (нецензурное, дословно минет)

Палити -- полить что-нибудь водой, например цветы.

Віделка -- бинокль. От слова видеть. Пример употребления -- На віделку тебе в очи -- на посмотри.

Обережно міни -- вдоль берега девки в мини, вперед, пока не ушли.

Тремпель -- какой-то еврей, не знаю. Московиты на нем постоянно палились в 14-м. Почему-то называли его Плечики. Думали румын, что-ли...

Слухавка -- девушка. которая может Вас слушать бесконечно про то, какой Вы ******** пацан и ждать, когда же Вы перейдете к делу.

Шухлядка -- женщина легкого поведения.
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А що таке ковінька?
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Все мокши вже вивчили що "паляниця" - це такий хліб.
Але мало хто знає, що є похідне від нього - "паля" - почесне місце для високого гостя, встречаемого хлібом-сіллю.
Тому "зелю на палю" - це ознака великої поваги!
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А я думаю, що зараз було би найбільш потрібним і адекватним на палю садити стецьків. Нехай краще іхня дупа лусне, ніж вони будуть колоти Украіну.
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Чуваш. Звичайно. Маю надію, що прийде час і ви будете вчити українську мову, щоб шось з наших мережевих ресурів почитати.
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Чим ще слуги уродів володіють? Домами розпусти? Наркопритонами? Ти вже не стісняйся, вивалюй все шо знаєш.
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Євреї в Ізраїлі кажуть, що у них є три найбільші проблеми - спека, араби і євреї. Причому остання - найбільша.
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Стецьки в Украіні кажуть, що в них є три найбільші проблеми - низька оплата на соєфермі,постійна необхідність лизати дупу ПеПі та украінці, які не бажають за ПеПу голосувати. Причому остання - найбільша.
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Harib Da, мокша ви світові боти з проліском борошна Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 4801

Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 2572
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Так-так, ті що не за ПеПу -малороси, сепари, зрадники і агенти *******. Пролісок борошна запхай собі у дупу. І добряче там проверни. Потім закричи закляття "арміямовавіра". Цього буде достатньо - ***** точно здасться.
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гугіль-яндекс-радіа в єфіре..
От жеш лінгвоціклоп... )))
Московіт от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
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Нічого нового, нічого пізнавального від ЗЄленої Шмарклі. Ти тупий і обмежений як і Моніка.
На українця не схожий.
3 рядки по 4 слова через гуглперекладач й 0 чогось корисного в пості. І це твій максимум.
Ойлоле, де ж таких недолугих проектують? (звідки беруться я знаю )
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Малорос каже, що він не купує електроенергію на підарахе, і питає у мене, а не у Моніки чому з 1 жовтня Україна стала купувати електроенергію на Московії. ))

Шах і мат, порохоботи))

дурні 73%, притому дельно тупі і зомбовані Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 3428
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Ну добре, я дурний і зомбований. Але навіщо ви у Підарахи електроенергію купляєте, стецьки? Ти ж сам признався.
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Мордва під проксі, Harib Da ти реально під цим ніком нюхнув і став вважати себе французом?
ЗЕбілоід, я з тобою пару місяців назад сперечався - ти був бухой і написав, що у тебе кілька ніків.
Коли основний нік забанили ти лягаєш під цей. Як повія)))
Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 7732
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Вибач, але бухнув мабуть ти. Не пригадую, щоб я з тобою сперечався. Хоча все може бути. Але те що цей нік мій єдиний на ЦН - це однозначно.
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Нема вже сечі це терпіти підлога країни просто хоче світу
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Не терпи. Немаєш сечі, сцяй окропом.
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Це ти так висцявся?
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Гугль изменил жизнь простого мокшанского промоутера...
До неузнаваемости!
А то раньше "абырвалг, абырвалг!" и всё. Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 9957
Какой же ты тупой. Это жесть.
Пьяный походу или как и Моника под наркотиками. )))
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Ну ок. Лише стецьки розумні. Я спати в люлю пішов. А ти шукай агентів *******.
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Во-во, иди-иди в люлю
- твой Петров-Боширов тебя заждался, поди
- "покатайте" друг дружку на такси "болт".
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Вранці цей хфранцуз перетвориться в чергового бостууга, NNN...
або будь-якого іншого ватника комуніста з гнилими зубами з пляшкою за пазухою.
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Пару часов назад, на другой ветке, это упоротое грушное чмо Harib Da пытался косить под "таксиста из Львова".
Сейчас на нём уже явно "ездит" его "товарищ партнёр половой".
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Нет, Harib Da - мелкий гру-шник. Из группы прикрытия.
Пытается увести тему ветки про грушных пи..(старших по званию) в примитивный малоросский срач.
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Убогое, ты русские буквы читать умеешь, или только ими писать можешь? Там же русским по белому написано "фотографии сделаны за полгода до отравления".
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Читав статтю? Фото зроблені за півроку до отруєння Скрипалів?
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"Куриная задница", тебя грамоте в "расейской" школе учили? Читай внимательно, "по буквам", "остолоп"!!! "Как отмечают расследователи, найденные снимки Чепиги были сделаны ЗА ПОЛГОДА ДО ОТРАВЛЕНИЯ СКРИПАЛЕЙ, на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится на берегу Сенежского озера - в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". Чепига не был случайным гостем на этой свадьбе: один из детей будущего "Руслана Боширова" участвовал в свадебной церемонии."
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То ЦН.
Була спроба вбивства Скрипаля.
Випадкова жертва, Дон Старджесс, загинула
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У заголовку написано про вбивство Скрипаля, а я читав тільки, що його кіт вмер.
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Вы не поверите, российский шпион Медведчук присутствует в Верховной Раде!.
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"Хватит дурачить народные массы" ©
Гру-шники не шпионы - они 3,14да..*

*короче обычные они россияне.

Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 1381
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