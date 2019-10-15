 Российский шпион, подозреваемый в покушении на Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ

Как передает Цензор.НЕТ, информацию нашли Радио Свобода и расследовательская группа Bellingcat.
Опубликованные расследователями снимки подтверждают связь с российской военной разведкой и самого Чепиги, и генерал-майора Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155, которая занимается дестабилизацией ситуации в странах Западной Европы.
Как отмечают расследователии, найденные снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". Чепига не был случайным гостем на этой свадьбе: один из детей будущего "Руслана Боширова" участвовал в свадебной церемонии.
Министерство обороны предпочитает не афишировать личность Аверьянова: на стенде на праздновании 100-летия Ташкентского высшего общевойскового командного училища, которое он окончил, вместо фотографии – пустой черный силуэт, вместо фамилии – её первые и последние буквы, и даже вместо года выпуска – вопросительные знаки.
Тем не менее, Радио Свобода и Bellingcat в результате совместного расследования выяснили некоторые детали его биографии, подтверждающие связь Аверьянова с ГРУ.
О войсковой части 29155, которая названа "секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе", Радио Свобода писало еще в июле 2018 года. Тогда мы обратили внимание на тот факт, что в марте 2012-го приказом бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова военнослужащие одного из структурных подразделений этой части были поощрены ежемесячной надбавкой к зарплате "за особые достижения в службе".
Наряду с ними поощрение коснулось еще двух частей: командования "Сил специальных операций" в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и "хакерской" части ГРУ 74455, сотрудники которой были признаны американскими властями виновными во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. По неофициальным данным, часть 29155 является 161-м центром подготовки специалистов ГРУ, то есть по сути тренировочной базой – однако после событий 2013–2014 года в Украине и в преддверии оккуппации Крыма, как полагает Радио Свобода, цели и задачи, к которым готовили сотрудников ГРУ в подразделениях части 29155, могли стать гораздо более специфическими.
Ранее о связи этой части с операциями ГРУ в Европе свидетельствовал лишь тот факт, что в одном из ее подразделений в Сходне регулярно бывал предполагаемый руководитель операции в Солсбери, Денис Сергеев. Теперь у нас есть еще одно доказательство этой связи.
Главным героем публикации The New York Times, в которой часть 29155 "засветилась" во второй раз, стал ее командир Андрей Аверьянов, якобы награжденный в январе 2015 года званием Героя России.
Расследование Радио Свобода и Bellingcat подтверждает данные о знакомстве Анатолия Чепиги и командира части 29155 Андрея Аверьянова и является еще одним доказательством, что Чепига – не "бизнесмен, занимающийся спортивным питанием", а тесно связанный с ГРУ человек. Более того, фото и видео со свадьбы дочери Аверьянова намекают на то, что Чепига и Аверьянов дружат семьями, возможно, их тесное знакомство началось еще на одной из чеченских войн, где, предположительно, служили оба. Если верить данным источника, Аверьянов получил звание Героя России в январе 2015 года, всего лишь через месяц после Чепиги, вероятно, за участие в крымских событиях, где они с Чепигой также могли работать вместе.
Мы не можем однозначно согласиться с выводом о том, что именно воинская часть 29155 является "центром планирования и организации операций ГРУ за границей", таких как отравление Сергея Скрипаля. Не исключено, что в/ч 29155, в частности база в районе Сходни, используется для тренировки бойцов ГРУ, в том числе для покушений и других операций в Европе, поскольку на этой базе часто бывал Денис Сергеев, еще один участник операции по отравлению Скрипалей. В то же время, назначенный командиром в/ч 29155 в 2013 году Андрей Аверьянов, судя по всему, имеет отношение к командованию "Сил специальных операций" в Сенеже (в/ч 99450) – "зеленым человечкам".
Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также, возможно, присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой разведчиков и подчиняющихся напрямую руководству Министерства обороны.
Мы предполагаем, что акцент должен быть сделан не на конкретном подразделении, входящем в структуру ГРУ, а на отдельных людях, в том числе коллекционере оружия, балканофиле, участнике четырех военных конфликтов, кавалере трех орденов Мужества, герое России генерал-майоре Андрее Аверьянове. По данным Bellingcat и издания The Insider, в последние годы Аверьянов регулярно посещал Европу, особенно часто – Вену. Возможно, он лично участвовал в подготовке и осуществлении европейских операций ГРУ, в том числе пока неизвестных.
Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж
Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
Помийка Г+Г хоче створити "інформаційне поле" в якому протестують лише окремі маргінали, а "нарот міцна піттримує нову владу і зміни прездєнта Зєлєнскаго
Поройся в статье и найдешь...
Источник: https://censor.net.ua/n3153826
Вже третій тиждень як ми купуємо електрику з-за поребрика і хоч би одна зелена шмаркля вякнула про торгівлю на крові
А як верещали ще рік тому!
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Формула Геруса - це скасування санкцій проти Росії.
P.S. Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.
То найсліпіший траст. Каже, що як переписав бізнес на жінку, барига гроші бачити перестав. )))
А ломбарди гарний бізнес. Нічого не виробляєш, береш речі у людей, що попали в скрутне становище, даєш третину реальної вартості під шалений відсоток. Люди біднішають - бізнес процвітає.
Так малоросіку?
Родинний бізнес Разумкова: ломбарди і консультування
-мордва, а ну скажи шось по гуглтранслейтівскій мові
Harib Da
-пролісок світу з борошном...
-мерщій відкривай...
-де прості украінці зможуть позичити...
-а заставу ім надавати не треба буде...
-клієнти підуть косяком...
Сколько можно?
Мордва запомните уже или запишите на своем узком лбу:
1. Краватка -- меленькая кровать.
2. Перукарня -- пекарня.
3. В мене є рація --я радист.
4. Панчохи -- чесаться.
5. Гвалтувати -- громко орать.
6. Образа -- два раза.
Перевернулся в Украине автобус с кацапами. Приезжают спасатели. Видят обгорелый автобус и ни одного кацапа. Только дедок характерный сидит и задумчиво трубку курит. Они к нему:
- Панове, а де пасажири?
- Та поховали вже геть усіх.
- Живих не було?
- Жодного. Деякі репетували "я жа живой, ***". Але хіба ж ми такі дурні, щоб москалю вірити?
Если назвать девушку хвойдой, все равно что сказать -- ты стройная и красивая, как новогодняя йолочка.
Незабаром -- Это когда бухаешь в баре, но не за стойкой стоишь, а перед ней.
Метелик -- маленькая метла, ну или веник. Давайте помогайте, научим их по украински разговаривать.
Веселка -- бухая женщина.
Домовина -- большой дом для постоянного проживания на Донбассе туристов из Бурятии.
Врода -- уродство. Вродлива жінка -- уродина, знакомиться не стоит.
Цнота, цнотлива дівчина-- высшая степень уродства, короче, вообще не подходите.
Парубок -- дровосек, который рубает деревья.
Багаття - много богатства. Пример употребления -- розведу у хаті багаття -- дом будет богатым.
Тютюн -- мужской половой орган. Пример употребления -- закурив тютюна (нецензурное, дословно минет)
Палити -- полить что-нибудь водой, например цветы.
Віделка -- бинокль. От слова видеть. Пример употребления -- На віделку тебе в очи -- на посмотри.
Обережно міни -- вдоль берега девки в мини, вперед, пока не ушли.
Тремпель -- какой-то еврей, не знаю. Московиты на нем постоянно палились в 14-м. Почему-то называли его Плечики. Думали румын, что-ли...
Слухавка -- девушка. которая может Вас слушать бесконечно про то, какой Вы ******** пацан и ждать, когда же Вы перейдете к делу.
Шухлядка -- женщина легкого поведения.
Але мало хто знає, що є похідне від нього - "паля" - почесне місце для високого гостя, встречаемого хлібом-сіллю.
Тому "зелю на палю" - це ознака великої поваги!
Ты наркоман?
От жеш лінгвоціклоп... )))
Московіт от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
На українця не схожий.
3 рядки по 4 слова через гуглперекладач й 0 чогось корисного в пості. І це твій максимум.
Ойлоле, де ж таких недолугих проектують? (звідки беруться я знаю )
Шах і мат, порохоботи))
дурні 73%, притому дельно тупі і зомбовані
ЗЕбілоід, я з тобою пару місяців назад сперечався - ти був бухой і написав, що у тебе кілька ніків.
Коли основний нік забанили ти лягаєш під цей. Як повія)))
До неузнаваемости!
А то раньше "абырвалг, абырвалг!" и всё.
Какой же ты тупой. Это жесть.
Пьяный походу или как и Моника под наркотиками. )))
- твой Петров-Боширов тебя заждался, поди
- "покатайте" друг дружку на такси "болт".
або будь-якого іншого ватника комуніста з гнилими зубами з пляшкою за пазухою.
Сейчас на нём уже явно "ездит" его "товарищ партнёр половой".
Пытается увести тему ветки про грушных пи..(старших по званию) в примитивный малоросский срач.
Вот эта история совсем не понятна.
Була спроба вбивства Скрипаля.
Випадкова жертва, Дон Старджесс, загинула
Гру-шники не шпионы - они 3,14да..*
*короче обычные они россияне.