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 Белый дом не согласовал с Офисом Зеленского снятие грифа секретности со стенограммы разговора, - Чалый

Администрация Дональда Трампа не согласовывала с Офисом президента Украины Владимира Зеленского снятие грифов секретности и самой публикации стенограммы переговоров двух президентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы. Существуют дополнительные моменты, когда речь идет о транскрипте (как это происходило с переговорами Трампа и Зеленского). Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не предоставлял", - сообщил Чалый.

Дипломат отметил, что о нюансах переговоров всегда знают лидеры и их команды, но безопасность и конфиденциальность такого рода общения обеспечивают третьи стороны.

Чалый выказал обеспокоенность, что подобное вновь может повториться. "Я боюсь только одного: что мы позволим другим странам публиковать разговоры нашего президента без нашего на то согласия", - сказал он.

Дипломат полагает, что после инцидента с публикацией расшифровки телефонных переговоров Трампа и Зеленского необходимо отдавать предпочтение личным контактам для общения на наивысшем уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чалый обвинил команду Зеленского в уменьшении роли посольства Украины в США

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В ходе разговора Зеленский заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3153825
 
 
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что себе позволяет этот фигляр трамп? срочно наложить санкции на сша
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Трамп все таки жесткий тролляка
....по словам Трампа, его устроит любой, кто захочет помочь курдам, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт...

A USA ???
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Та там у нашого прєзєдєнта така відєотєка, шо й текстів не треба....
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А кто он такой чтоб согласововать давать согласия для клоуна
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Ну и шо в той сраной стенограме такого сенсационного? Базар ни о чем...
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Да, вообще ни о чем, просто под Орангутаном кресло зашаталось, а клоун приобрел погоняло Моника.
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Представляю себе разговор:

- Госпожа Меркель, а Вы точно не опубликуете наш разговор?
- Найн-найн, натюрлих, дорогой Владимир.
- Правда-правда?
- Слово коммунистки, только Вашему тёзке покажу. По старой дружбе.
- А ну тогда хорошо, многоуважаемая Анжела. Данке шён!


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