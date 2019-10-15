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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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 "Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Преодолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед", - написал Зеленский, 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу побеждает португальцев и выходит на Евро-2020

Источник: https://censor.net.ua/n3153824
 
   
 Топ комментарии
 
Поставил лайк Зеленскому.
Животворящим действием Майдана, мне кажется, он превращается из малороса в украинца. Он молодой, он научится? Посмотрим, посмотрим. И поможем ему еще животворящими процедурами|, для общего блага же.
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вальцманоид, твой кинолог поросенко сбитый торт "пьяная вишня", пусть лучше про допросы думает и про то, что его погубила его жадность)))
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Ты вначале мне лайк поставил, теперь Зеленскому
Ещё немного и тебя твои вчерашние друзявочки запишут в агентыкремля 😁
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От такі вони українці!!! В один день дві перемоги. І Зєлю поставили на місце і португалів!!!
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вальцманоид, твой кинолог поросенко сбитый торт "пьяная вишня", пусть лучше про допросы думает и про то, что его погубила его жадность)))
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Я ніколи неголосував заПорошенка. За Олега, чи раніше за Юлю - було, признаюся.
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Чи тав по Інтернету фентезі. Ні з кого було вибирати.- Слєдовательша.
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так Зелю на президентское место еще в апреле поставили,ты шо,в запое был?
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Поставил лайк Зеленскому.
Животворящим действием Майдана, мне кажется, он превращается из малороса в украинца. Он молодой, он научится? Посмотрим, посмотрим. И поможем ему еще животворящими процедурами|, для общего блага же.
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Ты вначале мне лайк поставил, теперь Зеленскому
Ещё немного и тебя твои вчерашние друзявочки запишут в агентыкремля 😁
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Зе , харош уподобаться дурачку Порошенко . Это тупняк , пиариться на футболе , актерах музыкантах и прочих бездельниках . Забудь вообще про спорт , нехай этим соответствующий министр занимается .
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Сонечко , може помнишь як Куприк тобi казав , шо 100 дней никакой критики на адресу нового президента с моей стороны не будет ? 100 дней прошло с запасом .
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Куприк дорогой я считаю что даже самую прекрасную власть надо нещадно критиковать

Меня поэтому соевая ботва и нервирует, они создают шум, через который гражданам трудно докричаться до власти

Та же Гандзюк, расследование дел Небесной сотни, остальные коррупционеры и так далее - масса вопросов к власти

Да, по сути у Зе власть только 1,5 месяца, но это тоже срок.
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Хотів щось написати, але подумав - та ну його. Про збірну справді вартує. А про вітальника - слів жаль. На одне звертаю увагу - Шева і Зєля - однолітки. У одного в серці Україна, у іншого - серця немає. Один суцільний пуп. І ще. Приємно, що ці футболісти таки справжні українці. Їх свідоме життя проходило вже за України. І совок вони не знають. Не застали. Можливо тому це покоління радує нас перемогами?
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До слова . Шева раніше був Звєздою Каролєвської. Двигав "УКраїна вперед!!!!!!!!!!!!!!!!"
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Знаю.😊 Але все ж він зрозумів, що вляпався у лайно. І на політичній кар'єрі поставив хрест. Нашому гарантує оце б з Шеви приклад взяти. А щодо справді патріотичних футболістів, то таким можна вважати Сашка Шовковського. Є ще декілька, справді достойних поваги. Вони висловлюють позицію, але в політику не лізуть. От через куций розум перестав поважати Андрія Федецького.
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Надо было опрос проводить после этого приветствия, сразу бы рейтинг у него подскочил процентов на 10...
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Твоему барыге выйти из глубоких минусов уже ничего не поможет.
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Ты про Лукашенко? Точно, у нас тоже зебилы, с тем же процентом. :D
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Ну, пора увидеть ЗЕ в национальной вышиванке и услышать СЛАВА УКРАИНЕ!
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ - сколько дней для этого им надо? Еще 100 ? Или АП ( то есть Офис Презедента) всех отоварит вышиванкими к 21 ноября - Дню начала Майдана 2013? Там тоже один презелент не хотел идти в Европу . Теперь живет без Европы в раше😀😀😀
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Зеленский все пять лет говорил «Слава Украине»

Тебе видео дать? Каждая Лига смеха начиналась приветствием Зе: «Слава Украине!»
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Скажу-ка - "Слава Украине!"
Чтобы услышал тот сеньор,
Подобно хрюкает скотине -
Что в Украине был Голодомор...
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Он уже одевал вышиванку и говорил "Слава Украине". В твоей стране это не транслировали? "Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 6046
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Вот надо , чтобы на Цензоре это было. И каждое утро - СЛАВА УКРАИНЕ от ЗЕ.
Ну и СМЕРТЬ ВОРОГАМ тоже ( спецзаказ для хутина)
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От этого Украина не станет мощней и процветающей
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😁
У оппозиции не может быть рож более сытых чем у власти
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нет, это поросенко орет "путин введи войска, украинцы забрали власть и корыто"
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судя по посту владимира он в футболе - "новичок"
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Судя по фото к новости , Зеля не поздравляет , а угрожает . ..
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Не , ну а шо , хиба не так ?? Всмотрись в это добродушное лицо . .
"Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7546 ."Желаю будущих ярких побед",
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поросенко где то бухает и мечтает о мести украинцам за то, что они отогнали его от власти и от корыта))
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