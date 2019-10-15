 "Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.
"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Преодолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед", - написал Зеленский,
Животворящим действием Майдана, мне кажется, он превращается из малороса в украинца. Он молодой, он научится? Посмотрим, посмотрим. И поможем ему еще животворящими процедурами|, для общего блага же.
Ещё немного и тебя твои вчерашние друзявочки запишут в агентыкремля 😁
Меня поэтому соевая ботва и нервирует, они создают шум, через который гражданам трудно докричаться до власти
Та же Гандзюк, расследование дел Небесной сотни, остальные коррупционеры и так далее - масса вопросов к власти
Да, по сути у Зе власть только 1,5 месяца, но это тоже срок.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ - сколько дней для этого им надо? Еще 100 ? Или АП ( то есть Офис Презедента) всех отоварит вышиванкими к 21 ноября - Дню начала Майдана 2013? Там тоже один презелент не хотел идти в Европу . Теперь живет без Европы в раше😀😀😀
Тебе видео дать? Каждая Лига смеха начиналась приветствием Зе: «Слава Украине!»
Чтобы услышал тот сеньор,
Подобно хрюкает скотине -
Что в Украине был Голодомор...
Ну и СМЕРТЬ ВОРОГАМ тоже ( спецзаказ для хутина)
У оппозиции не может быть рож более сытых чем у власти
."Желаю будущих ярких побед",