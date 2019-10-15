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 Политика Украины
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 Предложения о миротворцах на Донбассе могут рассматриваться как "альтернативный вариант" урегулирования, - Пристайко

Предложения по развертыванию на Донбассе международной миротворческой миссии могут рассматриваться как альтернативный вариант урегулирования, но прежде всего Украина надеется на результативность "нормандского саммита".

Об этом во время общения с прессой после завершения заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей, - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна была бы приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена от ООН. Эти шаги тоже возможны. Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете", - отметил Пристайко.

Одновременно он отметил, что Украина пока не собирается просить о развертывании миротворцев.

"Мы сейчас с вами еще не в той точке, где мы просим о развертывании миротворческой миссии. Мы все же верим, что прогресс может быть достигнут в "нормандском" и "минском" форматах", - заявил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не согласится на федерализацию ради мира на Донбассе, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3153823
 
   
 Топ комментарии
 
Без миротворцев дела не будет. Так что не теряйте зря время- миротворцы без кацапов, сербов, белорусов и других прикацапленных .
И будапештский формат- вернуть ядерное оружие.
Украина равна по территории Франции и жителей 40 млн. Пора становиться сильной державой.
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"Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете", - отметил Пристайко.Источник: https://censor.net.ua/n3153823".

Починає доходити, чи народ допомогає стати рєшіітєльним?
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Без миротворцев дела не будет. Так что не теряйте зря время- миротворцы без кацапов, сербов, белорусов и других прикацапленных .
И будапештский формат- вернуть ядерное оружие.
Украина равна по территории Франции и жителей 40 млн. Пора становиться сильной державой.
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Украина имела огромное количество заводов тяжелого машиностроения( производства сх техники) . Всегда технологические линии проектировались НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ. Все заводы легко перестраивалась на выпуск боевой техники. ГДе жто все?
Сажать надо Кучму в тюрьму за его ПРИХВАТИЗАЦИЮ
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Где ж то все...вот в чем вопрос. И ракету сегодня только из соломы можем изготовить. Сильной державой уже не станем никогда, это никому не нужно: ни Европе конкурент ни США. Нужен нищий голодный попрошайка-исполнитель приказов, чужими руками каштаны из огня доставать
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Ти б зєбанутий, чи лахтінец, вас не розбереш, краще перейшов би на сайт «Південмаша». Там про українські ракето-носії.
А потім ще, поцікавився, як підарашка обісралася, без українських двигунів для кораблів, і гелікоптерів.
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«В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.»

https://lenta.ru/news/2019/05/24/nuclearsubmarine/
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А тут же зєбіли, навпаки сують наріту™ у вуха: «Україна, малінькая страна»...
І самі в те вірять.
Україна НАЙБІЛЬША за територією країна Європи.
(попереджуючи вскукарєкі мишебраттєв: Підарашка не Європа, а АзіоЄвропа)
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в ходе рабочей поездки на Донбасс обратился к военнослужащим Операции Обьединенных сил с мощной речью.

Зеленский заявил, что до 2014 года Украина жила чересчур беспечно и даже не подозревала, что война может быть так близко. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске. Мы слышали о военных конфликтах, но не думали, что это может нас коснуться", - сказал он.

По словам президента, чтобы понять свою ошибку, украинцам пришлось заплатить слишком высокую цену за "недальновидность и наивную детскую доверчивость": утратой части территорий и тысяч людей.
"Аннексия Крыма и начало войны на Донбассе. Ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов - это все была действительно шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной страны", - пояснил он.
"Такие моменты являются моментами истины. Когда у целого народа есть только два пути. Первый - показаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться во второй раз. Вопреки всем. Назло всем врагам. Встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь". Мы выбрали именно этот путь!" - заявил глава государства. Причиной он назвал несокрушимость украинцев.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/quotne-dozhdetes-quot-zelenskij-moschno-vyistupil-pered-*********-na-donbasse.htm
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Твм видео есть. Нет, действительно сильное выступление
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это называется - вошел в роль. теперь бы еще сценарий достать. а то уже замучился объяснять всем, как его неправильно поняли.
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наверное, в офисе от Порошенко завалялась... сам то он консерваторский. спец по пианинам...Предложения о миротворцах на Донбассе могут рассматриваться как "альтернативный вариант" урегулирования, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3379
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Идиоты!!!!
Сколько же это надо иметь цинизма, лицемерия, пресмыкания и бесхребетности, чтоб в одном спитче высказать два противоположных по содержанию месседжа!!!
Чтоб вы все сдохли, зебилы!
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Чим далі, від 21.04.2019, тим ближче у наріта™, усвідомлення, що за Зеленського голосували «порохоботи» !!!
І особисто, сам Порошенко. Щоб назло наріту™ !!!
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До дупы дверцы все ваши миротворцы. Никто сюда своих граждан не пришлем потому что российские миротворцы уже 5 лет расквартированы по донецким и луганским хазам
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ну да...Умиротворят еще до того, как зайдут. Разбегутся кто куда.
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Зе не хочет брать на себя ответственность за кровопролитие против нац батов. И прально..пусть международный корпус пройдется катком. Хотя до этого не дойдет...Ну кто будет стрелять по миротворцам? Возьмут в окружение особо буйных и там сами знаете.
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Допоки миротворці почнуть брати в котли нац батальйони, їх члени помруть природною смертю.
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С#ки ви, альтернативні. Без миротворців ви кордон не поверне
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Пристайко, сдаётся мне, что ты начинаешь догадываться, что роисся всё-таки вас на...бёт?
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Может сразу к плану "П", без вашего, слегка его напоминающего - "Б" и с "П" советоваться?
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