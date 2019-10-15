 Предложения о миротворцах на Донбассе могут рассматриваться как "альтернативный вариант" урегулирования, - Пристайко

Об этом во время общения с прессой после завершения заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей, - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна была бы приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена от ООН. Эти шаги тоже возможны. Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете", - отметил Пристайко.
Одновременно он отметил, что Украина пока не собирается просить о развертывании миротворцев.
"Мы сейчас с вами еще не в той точке, где мы просим о развертывании миротворческой миссии. Мы все же верим, что прогресс может быть достигнут в "нормандском" и "минском" форматах", - заявил глава МИД.
Починає доходити, чи народ допомогає стати рєшіітєльним?
И будапештский формат- вернуть ядерное оружие.
Украина равна по территории Франции и жителей 40 млн. Пора становиться сильной державой.
Сажать надо Кучму в тюрьму за его ПРИХВАТИЗАЦИЮ
А потім ще, поцікавився, як підарашка обісралася, без українських двигунів для кораблів, і гелікоптерів.
https://lenta.ru/news/2019/05/24/nuclearsubmarine/
І самі в те вірять.
Україна НАЙБІЛЬША за територією країна Європи.
(попереджуючи вскукарєкі мишебраттєв: Підарашка не Європа, а АзіоЄвропа)
Зеленский заявил, что до 2014 года Украина жила чересчур беспечно и даже не подозревала, что война может быть так близко. "В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске. Мы слышали о военных конфликтах, но не думали, что это может нас коснуться", - сказал он.
По словам президента, чтобы понять свою ошибку, украинцам пришлось заплатить слишком высокую цену за "недальновидность и наивную детскую доверчивость": утратой части территорий и тысяч людей.
"Аннексия Крыма и начало войны на Донбассе. Ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов - это все была действительно шоковая терапия, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной страны", - пояснил он.
"Такие моменты являются моментами истины. Когда у целого народа есть только два пути. Первый - показаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться во второй раз. Вопреки всем. Назло всем врагам. Встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь". Мы выбрали именно этот путь!" - заявил глава государства. Причиной он назвал несокрушимость украинцев.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/quotne-dozhdetes-quot-zelenskij-moschno-vyistupil-pered-*********-na-donbasse.htm
Сколько же это надо иметь цинизма, лицемерия, пресмыкания и бесхребетности, чтоб в одном спитче высказать два противоположных по содержанию месседжа!!!
Чтоб вы все сдохли, зебилы!
І особисто, сам Порошенко. Щоб назло наріту™ !!!