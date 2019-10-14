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Все про:Испания (496) консульство (368) Каталония (121)

 Украинцев призвали воздержаться от посещения центра Барселоны и предупредили о возможных задержках рейсов

Гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации в Барселоне рекомендуют избегать массовых скоплений людей, а также предупреждают о возможных задержках рейсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Барселоне.

"Вниманию граждан Украины, которые находятся в Барселоне! В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций ", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что международный аэропорт El Prat частично заблокирован манифестантами, возможны задержки / отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине.

"Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытия в аэропорт", - говорится в сообщении.

Также украинцам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании. В частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153821
 
 
 Топ комментарии
 
качает лодку, хуйло, качает.. Посмотрим, что споют евро комиссары когда под боком будет и зеленый ихтамнеты
Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони і попередили про можливі затримки рейсів - Цензор.НЕТ 7884
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Это прекрасный урок всем мразям здесь кто ищет варианты общения с сепаратистами! Там на юге Испании райские места, красивейшие древние города, пришлось и много раз там побывать хоть и давно. Малага, Кадис, Валенсия, Барселона! Вина море отличного, рыба только с ночи на базарах и ресторанах, круизники один за одним с апреля по октябрь стаями заходят. 2 место в мире после Франции(80-84мил.) 62-64 миллиона туристов в год! Умножьте каждого да на 500 евро! Вот вам и бюджет №-2 стране. Раскачают и там идиоты. А стрельнули бы с десяток утырков, посадили бы на десятку пару тысяч шушеры---рай и дальше бы был. Он в Ольстере лет 60 стрельба стояла, хотя там религиозный ещё был конфликт. Чуть притихло. И на Кипре в 1975 каша была сильная, пришлось как то турбоходу *Леонид Собинов* пас-лайнер ЧМП перевозить срочно греков на основные места. Как полезло на лайнер тысяч 5 с детьми перепуганых греков, короче---как высадили в Пирее всех 2 дня мыли лайнер до прихода в Одессу! Кому то хочется? Так получите!
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Та ці каталунці взагалі кончєні, селюки тут найбільше кіпішують.
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Там пасажирів в аеропорті 3,14здять , і зальотних туристів ! Міліціянти !
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Брехня, лупят відморозків сепарських, яким організатор ліві авіаквитки дають
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качает лодку, *****, качает.. Посмотрим, что споют евро комиссары когда под боком будет и зеленый ихтамнеты
Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони і попередили про можливі затримки рейсів - Цензор.НЕТ 7884
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б.ять, ну что за бред? каталония уже наверно лет 300 борется за свою независимость, и попытки выхода из состава испании были еще 100 лет назад. там тоже пуйло виноват? испания "склеена" из кучи бывших королевств и народностей, те же баски вполне себе совершают терракты уже век, там тоже путин? иногда надо и мозги включать.
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баски уже давно не совершают теракты, не раскачивай лодку
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давно, это сколько? еще 10 лет назад они нифигово так взрывали каждый год
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ага.. і біженців до Європи набігло просто так, і Каталанія раптом згадала що вона окрема держава, і жовті желети топталися та руйнували Париж просто так... Звісно ))).. ***** завжди використовує природні причини в своїх інтригах.. Він же ж не зовсім же маразматичний ідіот.
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когда каталония в 1979-м выбила себе автономию и вторым языком - каталанский, то тоже пуйло был? а беженцы в европе заслуга пуйла только частично, не надо на него все вешать. ирак, афганистан, ливию ************ вполне себе американцы с союзниками, и оттуда тоже набежали сотни тысяч чернявых ребят. а в франции их и без пуйла хватало
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Ну ось і все - Україна переможець у групі!!! Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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Это прекрасный урок всем мразям здесь кто ищет варианты общения с сепаратистами! Там на юге Испании райские места, красивейшие древние города, пришлось и много раз там побывать хоть и давно. Малага, Кадис, Валенсия, Барселона! Вина море отличного, рыба только с ночи на базарах и ресторанах, круизники один за одним с апреля по октябрь стаями заходят. 2 место в мире после Франции(80-84мил.) 62-64 миллиона туристов в год! Умножьте каждого да на 500 евро! Вот вам и бюджет №-2 стране. Раскачают и там идиоты. А стрельнули бы с десяток утырков, посадили бы на десятку пару тысяч шушеры---рай и дальше бы был. Он в Ольстере лет 60 стрельба стояла, хотя там религиозный ещё был конфликт. Чуть притихло. И на Кипре в 1975 каша была сильная, пришлось как то турбоходу *Леонид Собинов* пас-лайнер ЧМП перевозить срочно греков на основные места. Как полезло на лайнер тысяч 5 с детьми перепуганых греков, короче---как высадили в Пирее всех 2 дня мыли лайнер до прихода в Одессу! Кому то хочется? Так получите!
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Та ці каталунці взагалі кончєні, селюки тут найбільше кіпішують.
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стрельнули бы с десяток утырков...

Тогда их объявят кровавой пандой. Желание народа закон.
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Рупіт, Бесалу.. Красиво там, це правда, особливо на узбережжі, біля Тосса Дель Мар))
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Кацапи на решті досягли свовєї мети переділити Іспанію на дві частини.
.От що іспанці про це думають ? Чі іспанцям кажеця що іспанці це самі зробили а не Россія з чотирма-п"ятерма мільярдів доларів. Сміхота та й годі.
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У вышиватников во всем Раша виновата.
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Финансирует, кацап, поддерживает, чтобы не затухало как на Донбассе.
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Находят слабые места, в том числе исторически сложившиеся (у нас это - т.н. "русскоязічное население"), внедряют своих агентов, создают хаос-движняк, управляют им вкл-выкл, а сами как бы ни при чем. Давняя тактика чекистов-гебистов, еще с 20х годов прошлого века.
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Нет ишак кацапский, для вас кацапов у всех украинцев Украина виновата во всем, и самое главное, что Украина хочет и мечтает вступить в НАТО и это очень скоро ПОЛУЧИТСЯ.
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не раша а Параша с членоголовым ****** во главе !
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Euronews отмечает, что митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, арестованных после проведения референдума о независимости.

Диктатуру геть!
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Вы Испанцы всерьёз думаете, что Каталония так просто отделяется от Испании без роССийских денег десятков миллиардов ? Смешные Вы, испанцы, дай Бог Вам сил и злагоды между собой между Каталонцами и Испанцами, хотя это одна страна и один народ. Удачи Вам.
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вас, идиотов послушать, так у ***** и рашки денег больше - чем у сша, китая и германии вместе взятых, и всех они купили, только вот почему то до сих пор срать ходят в дырку на улице и "денег нет - но вы держитесь". ты хоть представляешь себе - что такое "десятки миллиардов"? бюджет рашки меньше чем у сраной голландии с 10 миллионами населения и без нефти и газа. может пора уже перестать везде искать "руку кремля"? кстати, испания - далеко не один народ. там намешались франки, греки, арабы и хрен его знает кто еще. учи историю
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У россии же денег нет, она сама вот вот развалится. Они же нищие. Так, нет?
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