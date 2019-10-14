 Сборная Украины по футболу побеждает португальцев и выходит на Евро-2020

14 октября, 21:45 Киев, "Олимпийский"
Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 63), Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко).
Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Моутинью (Фернандеш, 56), Мариу (Бруно, 68), Данилу, Силва, Гедеш (Феликс, 46), Роналду.
На 72 минуте сборная Украины осталась вдесятером - был удален Степаненко.
Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 26, - Роналду, 72
Слава героям!
Смерть москалям и судьям *********!
окремо ШЕВІ RESPECT за вміння і професійність
Верховний суд визнав незаконним рішення Київради від 2017 року про заборону продажу алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі в місті з 23:00 до 10 години ранку.
Відповідне рішення є на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Постанова Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконним суд першої інстанції - Окружний адмінсуд Києва, а потім Київський апеляційний адміністративний суд.
Київрада подала касаційну скаргу, але Верховний суд залишив в силі рішення попередніх інстанцій. Відзначимо, що мова йде саме про постанову №19/1023 від 10 квітня 2017 року.
У той же час діюча заборона на продаж алкоголю діє на підставі рішення Київради №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.https://gazeta.ua/articles/politics/_verhovnij-sud-dozvoliv-v-kiyevi-prodazh-alkogolyu-vnochi/932867
Но какого хера ********* разрешили принимать одну из групп????
І вітаю навзаєм!
Гарний сьогодній день...
Володимир Зеленський
36 мин. ·
Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!
Слава Україні!
В 2016 році наш виступ на Євро також був провальним... Вопшем містика, як я вже і казав.