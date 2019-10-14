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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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Все про:Португалия (100) сборная по футболу (139) футбол (3134) Евро-2020 (8)

 Сборная Украины по футболу побеждает португальцев и выходит на Евро-2020

В 6-м туре квалификации на Евро-2020 сборная Украины по футболу в домашнем матче победила команду Португалии со счетом 2-1. В первом тайме голы забили Яремчук и Ярмоленко. Во втором тайме один гол с пенальти отыграл Роналду.

14 октября, 21:45 Киев, "Олимпийский"

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 63), Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко).

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Моутинью (Фернандеш, 56), Мариу (Бруно, 68), Данилу, Силва, Гедеш (Феликс, 46), Роналду.

На 72 минуте сборная Украины осталась вдесятером - был удален Степаненко.

Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 26, - Роналду, 72

Источник: https://censor.net.ua/n3153819
 
   
 Топ комментарии
 
Вітаю всіх з перемогою та виходом на Євро-2020 з першого місця!!!
СлаваУкраїні!!!
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Судья три два раз... Оказывается и у них такие есть...Тянули Португалию за уши..
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Слава Україні !
Слава героям!
Смерть москалям и судьям *********!
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Судья ****,наверное имеет ген кацапский!
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Он побратим еще одного такого же тридвараса судьи *********... Настоящие тридварасы в плохом смысле этого слова.
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Роналда ходила целый матч чуть не плача. Надо же было утешить звязду...
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повага українським футболістам
окремо ШЕВІ RESPECT за вміння і професійність
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Останні хвилини .... Богородиця була на нашому боці....
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Мріємо про фінал ЧЄ Україна-Литва. В майбутньому.
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Такие матчи еще долго будут помниться. Мы, конечно, не самая сильная команда в мире, но, как оказалось, можем и у чемпионов Европы выиграть! А это дорогого стоит. Спасибо парни!
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Еле пережил последние минуты матча. Фух.
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Верховний суд дозволив в Києві продаж алкоголю вночі

Верховний суд визнав незаконним рішення Київради від 2017 року про заборону продажу алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі в місті з 23:00 до 10 години ранку.
Відповідне рішення є на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Постанова Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконним суд першої інстанції - Окружний адмінсуд Києва, а потім Київський апеляційний адміністративний суд.
Київрада подала касаційну скаргу, але Верховний суд залишив в силі рішення попередніх інстанцій. Відзначимо, що мова йде саме про постанову №19/1023 від 10 квітня 2017 року.
У той же час діюча заборона на продаж алкоголю діє на підставі рішення Київради №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.https://gazeta.ua/articles/politics/_verhovnij-sud-dozvoliv-v-kiyevi-prodazh-alkogolyu-vnochi/932867
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Прямим текстом каже... А завтра ж робочий день... А-я-яй...
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Мені простіше, нікуди біжати не треба. Є запаси. Наливка з дині - 7 літрів, наливка з сливи - 5 літрів... Невдовзі наливка з малини буде готова ...
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Главноє - нє увлєкацца. Даже єслі єсть ніпріадалімий саблазн і желєзний повод, как сіводня.
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Підопічні Шевченка показали себе справжніми захисниками України на своєму фронті, слава Нації, а суддю на мило!
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Валидольный матч. Судье прямо во время игры пришло смс, по старой еуропейской традиции неподкупности и принципиальности, о пополнении счета
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Учитывая ничью Франции и Турции для того что бы попасть в 6 лучших команд отбора и жеребится с первой корзины на Евро, достаточно не проиграть Сербии в последнем туре
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обоснуйте биттэ, на данный момент украина- 15-я в европе
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Но мы реально достойны первой корзины!
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Наши молодцы! Поздравляю!
Но какого хера ********* разрешили принимать одну из групп????
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А какого хера им ЧМ-2018 разрешили? Всем плевать...
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Надеюсь надерём им задницу на их же "Звенит-Арене"
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Ну да. Надеюсь у организаторов хватит ума не закинуть Украину в одну группу с руснёй. А из группы они вряд ли выйдут.
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Не хватало нам еще битвыі болельщиков, на чужом стадионе, во вражеской стране. Нет уж.
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Дякую!!!!!! Спортивний подвиг! Знімаю капелюха!!!!
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неожиданно, я в этой игре не разбираюсь но что-то чула что говорили что Португалия это серьёзный игрок в мировом футболе, вроде за португальскую сборную
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Не просто серйозний, а минулий чемпіон Європи!!!
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Вітаю команду і вболівальників.Хай щастить.
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Ну молодці ! Яка самовіддача, ось за що ми любимо футбол..
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Это самый лучший подарок ко Дню Защитника Украины!!!
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У меня вообще классное настроение. Сперва сходил на митинг, потом футбол шикарный....
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вітаю українців з перемогою нашої збірної! Хоч і пенальті гнилий призначили...Вірю, що скоро будемо вітати на цензорі один одного з перемогою не тільки над футбольною командою, а й над рософашистською нечістю! І не тільки на цензорі!!!
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пенальті може і не гнилий, а ось червона картка там точно зайва!
І вітаю навзаєм!
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Вот где,Шева,твоё место,а не с этой ****** Королевской в политике.
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Всі молодці крім Марлоса, але П'ятов просто неперевершений
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10 украинцев против 11 чемпионов, оце наваляли.
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Сегодня ,,футбольные боги,, были на нашей стороне!!!!!!!!!!!!!
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В начале темы петики заспамили. Может, здесь не заметят...

Володимир Зеленський
36 мин. ·

Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!
Слава Україні!
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Молодец и тут продолжаешь вылизывать барский сапог раб малоросс. В спам раб.
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этот холоп оп ходу своему ЗЕсцарю уже анус зализал. Какое же оно мерзкое пресмыкающееся перед царём ползающее..
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Кто-то кидал в португальцев визитками из Каменского..
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Переиграли тактически и характером.Удачи в финальной части Евро-2020
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Первые два блина получились комом. Особенно второй.
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Вітаємо ! Дякуємо ! Хай на всіх іграх збірної Гімн України виконує Дзідзьо .
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А чому це ,,ХОТЬ,,? У нас все гаразд! Один прЗЕдент чого вартує! Талановитий у всьму,особливо у музиці та словоблудді. Не те ,що ваш старець!
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Суддя-мудило.Ще в першому таймі задовбав.А призначити пеналь за ненавмивсне попадення в руку та вилучити гравця це треш навіть для мене,жітеля самой народной.А взагалі,слава Україні і все буде добре!
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Помітив дивну і містичну закономірність, а саме - коли в нас президент гівнюк, то у нашої збірної, навіть з Лобановським, Шевченком, Ребровим щось іде не так, і навпаки у 2006 році при Ющенку (котрий тоді ще не зовсім скурвився), з не найкращим Блохіним ми легко вийшли з групи і вийшли у чвертьфінал ЧС.

В 2016 році наш виступ на Євро також був провальним... Вопшем містика, як я вже і казав.
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Блін, а найголовніше,я ще ніколи так спокійно не дивився матч нашої збірної з топ командою. Практично без нервів вийти на євро?....отримайте і розпишіться! Блін, заснути неможливоооооооо.
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***, валидол, виски, ром кончились уже в первом тайме. С победой, парни. Слава Украине!
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Вітаю всіх, хто на фронті, всіх гравців, тренерів, вболівальників, і взагалі всю Україну, з Покровою Пресвятої Богородиці, Днем Захисника, і з історичною перемогою нашої Збірної! Слава Україні!
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