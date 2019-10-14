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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1200) США (15600) Чалый (439)

 Чалый обвинил команду Зеленского в уменьшении роли посольства Украины в США

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк во время июльской поездки в Вашингтон сообщил о пересмотре политики Офиса президента в отношении работы посольства Украины США.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил экс-посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый.

"В десятых числах июля, во время визита бывшего секретаря СНБОУ Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака в Вашингтон, мне как послу было сказано, что теперь подходы другие и работа будет вестись напрямую, без посольства, а задача самого ведомства - обслуживать, то есть заниматься фактически логистическими вопросами", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс утвердил на 2020 год наибольший за все годы бюджет помощи Украине, - Чалый

По его словам, посольство Украины в США не занималось организацией телефонных переговоров Трампа и Зеленского. Однако, как отметил сам дипломат, он советовал Зеленскому отмежеваться от внутренней американской политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый

"Общаясь несколько раз с президентом Зеленским по телефону, мне показалось, что от раза к разу он все больше понимает всю ту глубину вопросов, которые наличествуют в двусторонних отношениях Украины с США. Я, кстати, ему советовал быть очень осторожным и стараться максимально дистанцироваться от внутренней политики США с тем, чтобы одновременно максимально приблизиться как к республиканцам, так и к демократам", - сказал Чалый.

В то же время Чалый также заявил, что ранее ответственность за политику Украины в США намеревались взять на себя Александр Данилюк и нынешний внештатный советник президента Зеленского Игорь Новиков.

Также читайте: Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри

Источник: https://censor.net.ua/n3153818
 
 
 Топ комментарии
 
США выделяет Украине рекордную поддержку. Так что сопли Чалого меня волнуют чуть менее чем полностью.
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На футболі Україна-Португалія відбуваєтся неймовірне.Україна попереду 2-0.
Португальці після перерви виходять у футболках "Ні капітуляції"
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Это ни занижение роли посольства - это занижение роли самого Чалого...
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Украинский народ ленивый, украинцы даже ленятся управлять своим государством! Чалий звинуватив команду Зеленського в зменшеннні ролі посольства України в США - Цензор.НЕТ 5732
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США выделяет Украине рекордную поддержку. Так что сопли Чалого меня волнуют чуть менее чем полностью.
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Эти сопли исходят из шыкаладной будки
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Alex Rozhenko. Санкции против паРаши действуют и будут усиливаться. Это хорошо, правда ?
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Так Чалый в этом и учавствовал или может там Камертон учавствовал или новый посол? Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США - Цензор.НЕТ 5954
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Ага особенно если о поддержки договаривался тот же Чалый.
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Зеб, только вновь заступившие на смену не успели прочитать эту статью

14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый


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Это ни занижение роли посольства - это занижение роли самого Чалого...
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п.с. пока не будет новый посол Украины .. ( поговаривают что уже предлагали ТРОИХ - но америкосы их не хотят, Зе команда ищет четвертого чтобы им предложить ... пздц)
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Представитель Украины в ООН послом в США.
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Был у Украины шикарный представитель в ООН до 2015 года
Сергеев
Когда он ушёл, ему люди в соцсетях писали, что каааак жалко
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Этот тот, который защищал интересы Украины в ООН?
И на какого суперзащитника его заменят?
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Зато как Зеля классно повысил свою роль. Не каждый удостаивается от американских журналистов прозвища "Моника Зеленски". Это надо еще суметь.

Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США - Цензор.НЕТ 4906
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"По своим каналам я узнал, что некоторые компании, которые должны заключать с нами контракты по этому направлению, задерживают процедуру. Это, соответственно, могло привести к тому, что мы просто не успели бы получить военную помощь до 30 сентября, до завершения бюджетного года в США", - сообщил Чалый.Он также акцентировал, что команда Офиса Президента не реагировала на информацию посольства Украины в США относительно возможной заморозки военной помощи со стороны американских властей. В связи с чем, как указывает дипломат, ему пришлось просить об этом конгрессменов."Не имея поручения из Киева, но проинформировав украинскую власть о ситуации, не получив от них никакого ответа на несколько моих запросов относительно наших последующих действий, я сделал определенные шаги самостоятельно. Использовав при этом предоставленные ранее посольству директивы об увеличении военно-технической помощи со стороны США. Я обратился к представителям Конгресса, Сената, чтобы они обратили внимание на этот вопрос, чтобы помощь пришла вовремя", - заявил Чалый.
Источник: https://censor.net.ua/n3153764
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На футболі Україна-Португалія відбуваєтся неймовірне.Україна попереду 2-0.
Португальці після перерви виходять у футболках "Ні капітуляції"
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А когда петя открыто поддержал хилари на выборах,а потом злобный трамадол взьелся на Украину,чего молчало и не сказало петя ата ту Чалый обвинил команду Зеленского в снижении роли посольства Украины в США - Цензор.НЕТ 2605.Убивают эти эксперды.
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Євросоюзу важливо аби при виникненні повномаштабних бойових дій на сході України туди не влізли американці. Тому західноєвропейські куратори зелених усю взаємодію із США взяли під особистий контроль, лишивши посольству лише технічні функції
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Кто это? Это часом не тот умник, которого сегодня днем "Цензор" уже выкладывал с этой шикарной речью: "я докладывал в Киев о возможной остановке помощи США в Украину, хоть о подобных фактах мне неизвестно, но офис президента на меня не реагировал"?
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Турнули и обиды пошли. До этого думал, что пронесет, и молчал.
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Євген Магда‏ @rozumaha 10 часов назад

Поінформовані джерела на Банковій стверджують, що кандидатуру посла України в США шукають серед постійних відвідувачів американських стендапів)))
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Украине с Америкой не везёт, то Порошенко косячил, то Зеленский.
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О парад бывших

Чалый, Омелян, Бессмертный, Супрун, Порошенко

Просто ГКЧП какое-то
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О парад бывших.-но от которых от страха обгаживаются верноподданные путинской шлюхи меркель.
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Попередній міністр закогдонних спгав ,ну дуже сильно гугнявив , пів алфавіту не вимовляв ! Його не розуміли люди , окрім однодумців !😆
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Хоч розумний , аж страшно !😆
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Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, госдумовец Пушков.-Сказал увидев и оценив шибздика-пианиста.
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З такою дипломатією нову українську владу будуть ігнорувати😯
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Пика , хоч пацюків бий ! І це було обличчям країни ? Дайош свинарчуківську владу 🐷в зад !
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Чалый- это матерый порохобот, конечно же он будет не доволен новой властью.
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Похоже Бутусов собрал дома всех уволенных обиженных бомжей Пороха.
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