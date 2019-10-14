 Чалый обвинил команду Зеленского в уменьшении роли посольства Украины в США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил экс-посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый.

"В десятых числах июля, во время визита бывшего секретаря СНБОУ Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака в Вашингтон, мне как послу было сказано, что теперь подходы другие и работа будет вестись напрямую, без посольства, а задача самого ведомства - обслуживать, то есть заниматься фактически логистическими вопросами", - отметил дипломат.

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По его словам, посольство Украины в США не занималось организацией телефонных переговоров Трампа и Зеленского. Однако, как отметил сам дипломат, он советовал Зеленскому отмежеваться от внутренней американской политики.

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"Общаясь несколько раз с президентом Зеленским по телефону, мне показалось, что от раза к разу он все больше понимает всю ту глубину вопросов, которые наличествуют в двусторонних отношениях Украины с США. Я, кстати, ему советовал быть очень осторожным и стараться максимально дистанцироваться от внутренней политики США с тем, чтобы одновременно максимально приблизиться как к республиканцам, так и к демократам", - сказал Чалый.

В то же время Чалый также заявил, что ранее ответственность за политику Украины в США намеревались взять на себя Александр Данилюк и нынешний внештатный советник президента Зеленского Игорь Новиков.

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